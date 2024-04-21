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Новини
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Блокування КПП на кордоні з Польщею: на двох пунктах пропуску скупчилося понад 1700 вантажівок

протест,фермер,польща

Станом на ранок 21 квітня польські мітингувальники продовжують блокувати КПП на кордоні з Україною. Тільки на двох пунктах у чергах скупчилося понад 1700 вантажівок.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Коли розблокували ці напрямки ("Шегині" і "Краківець", - Ред.), ми почали знову відмічати інтенсивність руху, як на виїзд з Польщі, так і в бік Польщі. Нагадаємо, що ці напрямки вони раніше розблоковані, але протягом останніх двох днів польські фермери знову поновили своє блокування цих напрямків", - сказав речник.

Він зазначив, що у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова" у чергах стоять понад 1700 вантажівок.

Також читайте: 21 квітня польські фермери планують частково відновити рух вантажівок у пункті пропуску "Рава-Руська - Гребенне", - Держприкордонслужба

"Інтенсивність руху тут на цю мить відмічається відповідно до пропускної спроможності кожного з цих пунктів пропуску. Сподіваємося, що так це і продовжуватиметься надалі", - зазначив Демченко.

Автор: 

Держприкордонслужба (5922) Польща (8472) блокування (644) Демченко Андрій (342)


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Топ коментарі
+10
цим багатомісячним блокуванням українського кордону, польща довела, що з нею взагалі краще не мати справу - це найогидніший "союзник і партнер". Останні півроку країнській владі треба було 24/7 працювати над тим, щоб переорієнтувати пасажирські і вантажні перевезення через інші країни. Вже давно можна було б за гроші ЄС збудувати вузькоколійку з Ужгорода в Словаччину (Кошице), Угорщину (Захонь), із Чернівців у Румунію (******), збільшити вантажні пункти пропуску, особливо з Румунією і Угорщиною. Тим самим зменшити до 20-25% потік через польщу. Бо схоже, Україну чекають інші виклики від заподляків.
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21.04.2024 10:09
+9
Если бы поляки хотели убрать титушек то достаточно было бы налоговой полиции которая бы прошлась по доходам организаторов блокировки границы.
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21.04.2024 09:49
+4
Тепер вони поліцію будуть запрошувати на збір полуниці.
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21.04.2024 09:57
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21.04.2024 09:36 Відповісти
Если бы поляки хотели убрать титушек то достаточно было бы налоговой полиции которая бы прошлась по доходам организаторов блокировки границы.
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21.04.2024 09:49 Відповісти
Тепер вони поліцію будуть запрошувати на збір полуниці.
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21.04.2024 09:57 Відповісти
Відтиснити будь-яка поліція може від дороги на кілька метрів - протестуйте на здоров'я, але не заважайте роботі міжнародної інфраструктури. Але ж, схоже, польських політиків Zеля покусала - всі стали рейтингозалежними ідіотами. Особливий вид енцефалопатії.
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21.04.2024 10:45 Відповісти
рашисти ТЕРМІНОВО підвезли 30-ть срібних польским тітушкам....
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21.04.2024 09:59 Відповісти
А чого ті польські фермери хочуть добитися?
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21.04.2024 10:06 Відповісти
отримати дюлєй
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21.04.2024 12:07 Відповісти
цим багатомісячним блокуванням українського кордону, польща довела, що з нею взагалі краще не мати справу - це найогидніший "союзник і партнер". Останні півроку країнській владі треба було 24/7 працювати над тим, щоб переорієнтувати пасажирські і вантажні перевезення через інші країни. Вже давно можна було б за гроші ЄС збудувати вузькоколійку з Ужгорода в Словаччину (Кошице), Угорщину (Захонь), із Чернівців у Румунію (******), збільшити вантажні пункти пропуску, особливо з Румунією і Угорщиною. Тим самим зменшити до 20-25% потік через польщу. Бо схоже, Україну чекають інші виклики від заподляків.
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21.04.2024 10:09 Відповісти
Польський союзник, це більше для анекдотів.
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21.04.2024 10:45 Відповісти
Після того як амери ,все-таки,прийняли пакет допомоги собі та Україні,вічно знедолені пшеклянські ролніки ,думаю,активізуються в блокаді кордону щоб якось нейтралізувати збільшення допомоги...
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21.04.2024 10:21 Відповісти
Проти вуйка Сема ляхівська Дорота і Бздишек можуть тільки мастурбувати тихенько під унійним коцем.
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21.04.2024 11:38 Відповісти
Это помощь Украине от усратотого польского правительства.
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21.04.2024 10:36 Відповісти
Весна, "фермери" не переймаються посівною, всі на кордон!!! Потім заскиглять, ЄС за все заплатить.
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21.04.2024 10:43 Відповісти
Просто КАПЄЦЬ. Шмаркаль порєшав, й забув. Блокування закінчиться лише тоді, коли його розблокують. Де чіткі зобов'язання Польщі і дії поліції, влади? Гарантії на рівні загальних слів не працюють ! Саме так будуть працювати Гарантії, з якими зеленсКИЙ на сміх МЗС країн ЄС носиться наче з прапором .... перемоги. Чому знову уряд замовчав, припинив роботу ? Хтось щось пообіцяв ?
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21.04.2024 13:36 Відповісти
 
 