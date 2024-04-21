Блокування КПП на кордоні з Польщею: на двох пунктах пропуску скупчилося понад 1700 вантажівок

Станом на ранок 21 квітня польські мітингувальники продовжують блокувати КПП на кордоні з Україною. Тільки на двох пунктах у чергах скупчилося понад 1700 вантажівок.

Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Коли розблокували ці напрямки ("Шегині" і "Краківець", - Ред.), ми почали знову відмічати інтенсивність руху, як на виїзд з Польщі, так і в бік Польщі. Нагадаємо, що ці напрямки вони раніше розблоковані, але протягом останніх двох днів польські фермери знову поновили своє блокування цих напрямків", - сказав речник.

Він зазначив, що у пунктах пропуску "Шегині-Медика" та "Краківець-Корчова" у чергах стоять понад 1700 вантажівок.

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"Інтенсивність руху тут на цю мить відмічається відповідно до пропускної спроможності кожного з цих пунктів пропуску. Сподіваємося, що так це і продовжуватиметься надалі", - зазначив Демченко.