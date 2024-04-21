На Бахмутському напрямку ворог використовує повзучий наступ, залучає важку бронетехніку для штурмів позицій ЗСУ

Російські війська на Бахмутському напрямку проводять активні штурмові дії з залученням важкої бронетехніки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону заявив офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"Погода сприяє для того, щоб російські війська проводили активні штурмові дії. При чому сприяє до того, щоб вони залучали бойову бронетехніку. Дуже часто ми бачимо, як вони застосовують і бойові броньовані машини для піхоти, і також і важкі танки. Хоча штурмові дії піхоти вони також здійснюють - і без підтримки бронетехніки. У них іде такий "мікс", однак бронетехніка застосовується більше. Також працює у них артилерія і керовані авіаційні бомби - вони постійно скидають їх на всю нашу оборонну лінію, а не тільки на населені пункти, як було це раніше", - зазначив він.

Коментуючи просування російських військ, він назвав ситуацію "досить непростою".

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"Дійсно, вони намагаються просуватись і у них є деякі успіхи. Але сказати, що ці успіхи досить кардинальні, зовсім не можна. Це в них так званий повзучий наступ. До того ж ми також час від часу ми здійснюємо свої контратакуючі дії, тобто це на тактичному рівні займаємо їхні вогневі позиції, вибиваємо з рубежів. Тобто все досить нестабільно та нагадує гойдалки", - додав спікер.