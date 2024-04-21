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Новини Війна
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На Бахмутському напрямку ворог використовує повзучий наступ, залучає важку бронетехніку для штурмів позицій ЗСУ

зсу

Російські війська на Бахмутському напрямку проводять активні штурмові дії з залученням важкої бронетехніки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону заявив офіцер пресслужби 26-ї артилерійської бригади ім. Романа Дашкевича Олег Калашніков.

"Погода сприяє для того, щоб російські війська проводили активні штурмові дії. При чому сприяє до того, щоб вони залучали бойову бронетехніку. Дуже часто ми бачимо, як вони застосовують і бойові броньовані машини для піхоти, і також і важкі танки. Хоча штурмові дії піхоти вони також здійснюють - і без підтримки бронетехніки. У них іде такий "мікс", однак бронетехніка застосовується більше. Також працює у них артилерія і керовані авіаційні бомби - вони постійно скидають їх на всю нашу оборонну лінію, а не тільки на населені пункти, як було це раніше", - зазначив він.

Коментуючи просування російських військ, він назвав ситуацію "досить непростою".

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"Дійсно, вони намагаються просуватись і у них є деякі успіхи. Але сказати, що ці успіхи досить кардинальні, зовсім не можна. Це в них так званий повзучий наступ. До того ж ми також час від часу ми здійснюємо свої контратакуючі дії, тобто це на тактичному рівні займаємо їхні вогневі позиції, вибиваємо з рубежів. Тобто все досить нестабільно та нагадує гойдалки", - додав спікер.

Автор: 

бойові дії (3675) Бахмут (1559)


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Топ коментарі
+7
Який повзучий наступ? Зєлєнскій ще місяць тому все стабілізував, звільнивши Залужного і його генералів! 🤔
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21.04.2024 10:01
+4
Можна і так- На Бахмутському напрямку сирський використовує запланований "повзучий відступ"
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21.04.2024 10:03
+3
для чого , в такому разі тоді звільнив "зе" пана -генерала Залужного і призначив "свого-сирського",,,?
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21.04.2024 10:10
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Який повзучий наступ? Зєлєнскій ще місяць тому все стабілізував, звільнивши Залужного і його генералів! 🤔
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21.04.2024 10:01 Відповісти
Можна і так- На Бахмутському напрямку сирський використовує запланований "повзучий відступ"
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21.04.2024 10:03 Відповісти
Нібито там Сирський чи Залужний щось радикально вирішують.
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21.04.2024 10:06 Відповісти
для чого , в такому разі тоді звільнив "зе" пана -генерала Залужного і призначив "свого-сирського",,,?
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21.04.2024 10:10 Відповісти
На Бахмутському напрямку ворог використовує повзучий наступ ... Джерело:

Російські війська на Бахмутському напрямку проводять активні штурмові дії ... Джерело:

Как это подружить в одной голове?
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21.04.2024 10:23 Відповісти
Ху із містер Путін?
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21.04.2024 12:22 Відповісти
penislo, а що таке, чому цікавитесь?
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21.04.2024 19:52 Відповісти
А чому ні? Проводять активні штурмові дії, але просуваються дуже повільно - позиція-дві на день. Решта розбивається об ЗСУ. Тому наступ активний, але повзучий.
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21.04.2024 12:58 Відповісти
Ползучее наступление, это, если я правильно понимаю, такая тактика. Поскольку в современной войне нет такого фронта как окопы на многие километры в которых сидят целые армии, а есть отдельные опорные пункты, которые удерживают от пары-тройки человек до отделения или, возможно, взвода, то ползучее наступление, это скорее тихая ДРГ, которая без особого шума "вырезает" или реально по-тихому вырезает л.с. и закрепляется в данной точке.
Продвижение вперед на "20 метров" после артподготовки, авиа бомбардировок и штурмов пехоты при поддержке бронетехники, это называется не ползучее, а неудачное наступление.
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21.04.2024 20:06 Відповісти
Ну, в военных терминах я не сильна ("я дьевочька", "у меня лапки" ), но, похоже, в контексте этой статьи (как и многих других) ползучим наступлением называют не тактику, а результат многочисленных отчаянных атак, когда враг разбивает живую силу и технику тысячами о наши "отдельные опорные пункты, которые удерживают от пары-тройки человек до отделения или, возможно, взвода", но ценой своих диких потерь всё-так продвигается вперёд на 10-20 метров ежедневно. "Ползёт" вперед...

Так что, думаю, дело в терминологии.
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23.04.2024 13:52 Відповісти
Это подавалось именно как новая тактика от ВСУ, когда малыми группами брали отдельную позицию, закреплялись там, потом снова вперед на несколько десятков метров, либо в серой зоне создавая свою новую позицию, либо отбивая очередную ближайшую у противника.
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23.04.2024 20:01 Відповісти
Про це попереджав ЗАЛУЖНИЙ. Це попередження було "неприйнятним" для ОПісу, для зеленСКОГО". І СТАГНАЦІЯ перетворилась у повзучий відступ. Чи не так ? Так що гірше СТАГНАЦІЯ чи руйнування й захоплення ЧЕРГОВОГО міста України ? Як на мене, краща ПРАВДА ! Робота над тактикою, мобілізацією. А не "перезавантаження" генералів та дієвих бригад за принципом ЛОЯЛЬНІСТЬ дЄрмаку.
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21.04.2024 13:09 Відповісти
ЗСУ не майже не контратакує, ось і повзе ця рашсволота все далі по нашій землі.Сподіваємось, після наданої американської допомоги розпіарений головком зробить щось корисне і зупинить орків
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21.04.2024 16:57 Відповісти
 
 