Прифронтові регіони, а також області біля кордону з Росією можна захистити від атак ворога, якщо буде більше ППО, - Євлаш

Найбільш незахищеними від атак ворога є Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш.

"Найбільше страждають ті, які знаходяться у безпосередній близькості з Росією та тимчасово окупованими територіями. Перш за все це Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська області", - сказав він.

Речник наголосив, що російському терору можна протистояти. Для цього потрібно більше засобів ППО.

"Ми дуже розраховуємо на допомогу, у тому числі американських партнерів", - додав Євлаш.

Нагадаємо, днями речник Повітряних сил Євлаш заявив, що Україні необхідно створити глибоко ешелоновану систему ППО, яка включатиме різні комплекси як малого, середнього й великого радіуса дії, які могли б прикривати й себе, і українські міста.

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