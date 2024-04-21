УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4516 відвідувачів онлайн
Новини
1 080 10

Прифронтові регіони, а також області біля кордону з Росією можна захистити від атак ворога, якщо буде більше ППО, - Євлаш

Прифронтові регіони, а також області біля кордону з Росією можна захистити від атак ворога, якщо буде більше ППО, - Євлаш

Найбільш незахищеними від атак ворога є Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська області.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це в ефірі телемарафону розповів речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш

"Найбільше страждають ті, які знаходяться у безпосередній близькості з Росією та тимчасово окупованими територіями. Перш за все це Харківська, Одеська, Херсонська, Запорізька, Чернігівська, Сумська, Дніпропетровська області", - сказав він.

Речник наголосив, що російському терору можна протистояти. Для цього потрібно більше засобів ППО.

"Ми дуже розраховуємо на допомогу, у тому числі американських партнерів", - додав Євлаш.

Нагадаємо, днями речник Повітряних сил Євлаш заявив, що Україні необхідно створити глибоко ешелоновану систему ППО, яка включатиме різні комплекси як малого, середнього й великого радіуса дії, які могли б прикривати й себе, і українські міста.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Неможливо побудувати для України таку систему ППО, як в Ізраїлі, - Макрон

Автор: 

ППО (3140) Повітряні сили (2583) Євлаш Ілля (162)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+6
показати весь коментар
21.04.2024 11:41
+4
Щоб отримати теплу воду її треба нагріти, як казав класик нашої **********. Так і з тим ПВО. Для того щоб було ПВО треба щось робити.
показати весь коментар
21.04.2024 11:32
+2
Никакого ППО не хватит без разрешения применять западное оружие на территории РФ
показати весь коментар
21.04.2024 11:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Никакого ППО не хватит без разрешения применять западное оружие на территории РФ
показати весь коментар
21.04.2024 11:29 Відповісти
Щоб отримати теплу воду її треба нагріти, як казав класик нашої **********. Так і з тим ПВО. Для того щоб було ПВО треба щось робити.
показати весь коментар
21.04.2024 11:32 Відповісти
Як там можна жити під постійними обстрілами. Мабуть потрібна буферна зона. Чи вона буде на нашій території чи на кацапській.
показати весь коментар
21.04.2024 11:40 Відповісти
показати весь коментар
21.04.2024 11:41 Відповісти
Не впевнений. Кацап спокійно залітає на 100км дронами-розвідниками і знищує балістикою. Під Дніпром так знищили С300.
показати весь коментар
21.04.2024 12:07 Відповісти
Із арсеналів СРСР в Україні накопичилилась найбільша кількість техніки, що виврозилась із Європи. Потім почали " торгувати".!розпродали 90 відсотків С300.
показати весь коментар
21.04.2024 12:27 Відповісти
Який розумний ! А українці - бовдури ? Кожна дитина знає, більше ППО - менше долітає. Але як кажуть в Ізраїлі, немає 100 % захисту. Три долетіли. Проте у них це виходить. Нехай з допомогою. Нам допомога не світить, якщо від неї ... ВІДМОВЛЯТИСЬ, як це робить "рєшала з сусіднього кварталу 95".
показати весь коментар
21.04.2024 13:03 Відповісти
Ще один речник-базіка появився А не багато для ЗСУ Просидів чотири роки в штабі і набазікав звання майора від лейтенанта От що значить вміти язиком молоти (лизати дупу) своїм керівникам Потрібно встановити рамки висвітлення бойових дій таким речникам. Гидко читати висвітлення "бойових" дій цього хлопчика.
показати весь коментар
21.04.2024 13:16 Відповісти
Яка невйопна аналітика, я чомусь раніше думав, що від балістики допоможе бітум, а від КАБів - кулінарні шоу...
показати весь коментар
21.04.2024 13:22 Відповісти
Евлаш генератор идей,супер, молодец, побольше таких прогрессивных и богатых на креатив решений)
показати весь коментар
21.04.2024 13:48 Відповісти
 
 