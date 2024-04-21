Ворог зранку вдарив по Українську, одна людина загинула, ще 4 зазнали поранення

Зранку 21 квітня армія РФ атакувала Українськ на Донеччині, одна людина загинула

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Селидівській МВА.

"Близько 8:30 окупанти атакували місто Українськ, внаслідок чого загинула 1 цивільна особа 1942 року народження, поранено 4 людини. Пошкоджень зазнало 6 двоповерхових житлових будинків", - йдеться в повідомленні.

Також в міській військовій адміністрації розповіли про обстріл смт Цукурине. Ворог вдарив по населеному пункту протирадіолокаційною ракетою "Х-31П" о 6.40.

Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, без постраждалих.

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