Ворог зранку вдарив по Українську, одна людина загинула, ще 4 зазнали поранення
Зранку 21 квітня армія РФ атакувала Українськ на Донеччині, одна людина загинула
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Селидівській МВА.
"Близько 8:30 окупанти атакували місто Українськ, внаслідок чого загинула 1 цивільна особа 1942 року народження, поранено 4 людини. Пошкоджень зазнало 6 двоповерхових житлових будинків", - йдеться в повідомленні.
Також в міській військовій адміністрації розповіли про обстріл смт Цукурине. Ворог вдарив по населеному пункту протирадіолокаційною ракетою "Х-31П" о 6.40.
Внаслідок обстрілу пошкоджено житловий будинок, без постраждалих.
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