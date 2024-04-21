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Атаки окупантів на Часів Яр повторюють їхню тактику в Авдіївці, - британська розвідка

Атака на Часів Яр

Бомбардування Часового Яру повторює тактику росіян під час наступу на Авдіївку.

Як  інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" 18 квітня зазначив, що російські ВПС скидають 20-30 боєприпасів на день. Ймовірно, їх скидають російські літаки Су-25, що діють поблизу лінії зіткнення, і Су-34, що діють на відстані від лінії зіткнення, використовуючи крилаті бомби, зазначає розвідка.

"Це узгоджене повітряне бомбардування, яке повторює тактику Авдіївської кампанії. Місто Часів Яр добре захищене і розташоване на височині. Російські сухопутні війська досягли лише повільного прогресу у цьому районі", - йдеться у зведенні Міноборони Британії.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська мають намір захопити Часів Яр на сході України до 9 травня.

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Автор: 

Велика Британія (5539) зовнішня розвідка (463) Часів Яр (313)


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Топ коментарі
+6
А чого б їм не повторювати, якщо воно працює?
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21.04.2024 11:57
+2
а потім краматорськ словянськ і на харків.в ГШ ніякої тактики і стратегії - українські люди гинуть,земелька в чужі руки пливе,бидломарафон хрипить відосіками для бидла.все розіграно по нотам.
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21.04.2024 12:22
+2
"російські війська мають намір захопити Часів Яр на сході України до 9 травня." - це узгоджений з "українцями" план??
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21.04.2024 12:42
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21.04.2024 11:48 Відповісти
Побили блукаючии Петріот - немає чим літаки знищувати
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21.04.2024 11:56 Відповісти
А чого б їм не повторювати, якщо воно працює?
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21.04.2024 11:57 Відповісти
Депутати зеленскої партії ще не виїхали інспектувати оборонні споруди Часового Яру, Слов'янска, Краматорська ? Невже макєдонский-зеленский особистою присутністю відзначить ? Скільки бригад знімуть для забезпечення його від замаху ... поляка ?
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21.04.2024 11:58 Відповісти
а потім краматорськ словянськ і на харків.в ГШ ніякої тактики і стратегії - українські люди гинуть,земелька в чужі руки пливе,бидломарафон хрипить відосіками для бидла.все розіграно по нотам.
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21.04.2024 12:22 Відповісти
"російські війська мають намір захопити Часів Яр на сході України до 9 травня." - це узгоджений з "українцями" план??
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21.04.2024 12:42 Відповісти
Не реально захватить его до 9 мая.
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21.04.2024 13:55 Відповісти
Подивимось чи лінія Сирського вибудована ліпше ніж лінія Суровікіна.

Кажу це з превеликою жаллю, бо за цим стоять живі люди, але інакше фани зеленої влади не розуміють.
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21.04.2024 13:11 Відповісти
Орки роблять одне і теж по всій лінії питання чого командування допускаємо одні і тіж помилкаи
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21.04.2024 14:01 Відповісти
Це не помилки це чітко спланована стратегія
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22.04.2024 13:59 Відповісти
 
 