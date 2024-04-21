Атаки окупантів на Часів Яр повторюють їхню тактику в Авдіївці, - британська розвідка

Бомбардування Часового Яру повторює тактику росіян під час наступу на Авдіївку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у щоденному звіті Міністерства оборони Великої Британії.

Представник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" 18 квітня зазначив, що російські ВПС скидають 20-30 боєприпасів на день. Ймовірно, їх скидають російські літаки Су-25, що діють поблизу лінії зіткнення, і Су-34, що діють на відстані від лінії зіткнення, використовуючи крилаті бомби, зазначає розвідка.

"Це узгоджене повітряне бомбардування, яке повторює тактику Авдіївської кампанії. Місто Часів Яр добре захищене і розташоване на височині. Російські сухопутні війська досягли лише повільного прогресу у цьому районі", - йдеться у зведенні Міноборони Британії.

Нагадаємо, головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що російські війська мають намір захопити Часів Яр на сході України до 9 травня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Часів Яр тримається, противника в місті немає, - ОСУВ "Хортиця"