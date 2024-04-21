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Чеський євродепутат Главачек намагався зупинити діючу угоду про вільну торгівлю України з ЄС, - Politico

європарламент

Соратник експрем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша, євродепутат Мартін Главачек виступив з поправками до діючої угоди про вільну торгівлю України з ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Зазначається, що ці правки перешкоджають розширенню доступу української сільськогосподарської продукції на ринок ЄС. Депутат каже, що хоче захистити європейських фермерів.

Главачек також намагається отримати підтримку від колег-парламентарів у цьому питанні. У вівторок, 23 квітня, відбудеться заплановане голосування Європарламенту в Страсбурзі, на якому депутати в прискореній процедурі продовжать діючу угоду про вільну торгівлю з Україною. Саме перед цією подією Мартін Главачек вирішив висунути свої пропозиції.

Європарламент має обговорити поправки до документа, запропоновані чеським депутатом. Якщо вони отримають підтримку, процес розгляду продовження угоди, який закінчується 5 червня, може бути зупинений, оскільки парламентарі незабаром підуть на канікули перед майбутніми виборами нового складу ЄП.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європарламент та Єврорада досягли попередньої угоди щодо лібералізації торговельного режиму з Україною. Передбачено захисні заходи для фермерів ЄС

Автор: 

Європарламент (1041) угода (629) торгівля (1257)


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Топ коментарі
+13
Трясця. скільки бабла московія злила у Європу !!! То там, то тут з'являються "будяки" !
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21.04.2024 12:25
+6
Достатньо було такому ідіотові підсунути якусь проститутку та фото наробити , всього і грошей (( Невже ви думаєте що всі лизуни кацапії гроші мільйонами загрібають ? Простий приклад-зрадники України , що здають кацапні координати , або за сотню гривень , або і без неї .
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21.04.2024 12:37
+3
Ще одна *уйловська ''канцерва'' відкрилася
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21.04.2024 13:02
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Трясця. скільки бабла московія злила у Європу !!! То там, то тут з'являються "будяки" !
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21.04.2024 12:25 Відповісти
Достатньо було такому ідіотові підсунути якусь проститутку та фото наробити , всього і грошей (( Невже ви думаєте що всі лизуни кацапії гроші мільйонами загрібають ? Простий приклад-зрадники України , що здають кацапні координати , або за сотню гривень , або і без неї .
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21.04.2024 12:37 Відповісти
Я про кількість будяків. Таку кількість міг тільки бюджет срср витримати.
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21.04.2024 12:53 Відповісти
"Таку кількість міг тільки бюджет срср витримати." Ті хто підписав згоду на співробітництво більш за все не обходилися у "щось" , час такий був , хтось за ідею , хтось за можливість з'їздити до "проклятих капіталістів" , хтось щоб сусідам насолити , а шантажувати можуть тепер навіть онуків. Це зрідні храу шмеркель - подивіться як вона живе - там грошима підкупними не пахне , а зробила для кацапні - мільярдів оплатити не вистачить ((
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21.04.2024 13:03 Відповісти
Кажуть, Меркель полковник КГБ. Навіть генерала не дали. Просто ідейна фрау.
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21.04.2024 14:16 Відповісти
А сусід погодився на співробітництво..(тільки не сміятись) ...щоб поїхати на Ямал...
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21.04.2024 22:19 Відповісти
кожному своє (( правда сусіда на ямал відтарабанили завдяки іншому сусідові , що умів оперу писати .
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21.04.2024 22:58 Відповісти
P.S. Я цим ніколи не цікавився - невже справді європейці працювали на півночі совка ?
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21.04.2024 23:03 Відповісти
Скоріш там були інші заохочення...А для наших отакі пропощиції..і аогоджувались
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21.04.2024 23:16 Відповісти
Ну заохочення різні були .... мій батько десь у 55-му минулого століття на п'яну голову , сидячи вечором з двома "товаришами" , ляпнув : "давайте вип'ємо за Бандеру " , посеред ночі збудили і запропонували бігти до райцентру заяву писати про вступ до кпсс щоб не сісти . Заохотився ... у табори не сильно хотілося (( . І це Волинська область , бандерівський край )).
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21.04.2024 23:25 Відповісти
Не передбачила наша влада такий поворот коли підписували асоціацію з ЄС. Воно й зрозуміло, якби не підписали, пішли б слідом за Яником. А так хотілося і бути біля керма і сподобатися всім.
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21.04.2024 12:33 Відповісти
Ще одна *уйловська ''канцерва'' відкрилася
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21.04.2024 13:02 Відповісти
Можливо і так, але всприймаєте все трохи бінарно. Вони простор не хочуть допускати більш перспективного та дешевого конкурента на ринки збуту. Це може бути не тільки тому що москалі грошей насипали.
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21.04.2024 13:39 Відповісти
Чому ж раніше, до війни пускали без проблем?
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21.04.2024 13:47 Відповісти
Пускали таки без проблем, але були певні обмеження імпорту на кожний артикул окремо. А зараз згідно з рішенням єврокомісії всі обмеження зняті. Це й викликає незадоволення країн Сїідної Європи с/г виробництво в яких більш коштовне та дотаційне з боку ЄС.
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21.04.2024 22:37 Відповісти
Ну то наші знали ті обмеження раз отаких конфліктів не було..
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21.04.2024 23:20 Відповісти
Агентура ФСБ палиться. Хтось, принаймні в Україні, веде реєстр цих паскуди? Надіюсь в СБУ є якийсь відділ...
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21.04.2024 13:33 Відповісти
Схоже, це муділо на зарплаті у польських муділ, яким українська агропродукція у ЄС дуже сильно заважає демпінгувати
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21.04.2024 13:53 Відповісти
Просто нагадаю нещодавний кейс, коли прем'єр польщі - туск поїхав на зустріч з шольцем і макроном. Після цієї зустрічі макрон єдиний (!) президент у ЄС (не рахуючи польського), який почав виступати за тотальну заборону на ввезення української агропродукції у ЄС.
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21.04.2024 13:56 Відповісти
Німці (в основному) - імпортери продовольства Свого власного їм не встачає А поляки, якщо не можуть стать монополістами в експорті продовольства в Німеччину - то хочуть стать хоч посередниками між німцями та нами Це - одна з основних причин отого "шарварку" з блокадою кордонів та транзитом продовольства Тобто поляки хочуть мать свій власний "окраєць хліба з маслом", у цьому питанні У французів теж може буть свій власний інтерес - зокрема в поставках до Європи тих продуктів, які конкурують з французськими (зернові, олійні культури , продукти виноробства) Бо вони у нас дешевші
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21.04.2024 14:36 Відповісти
Кремлівська партитура була в дії. Такер вояжував в Кремлі, Орбан скочив до Трампа у Флориду, привіз "благую вєсть". А тут рушники безславно вискочили і Трамп здав взад. Дуда поїхав до старого друга пересвідчитись " в нєрушимості" але Донні притих. Ну а Бабішу не було куди діватись - запустив поправку.
До речі, багаторічний перший помічник прокремлівського Земана учився разом в Академії ще КГБ в одній групі з Якуніним, головного у х....по Європі, по слухам, так звана школа Якуніна по ВІПам розташована в Будапешті. Якунін ще в часи Горбачова був резидентом ПГУ в НьюЙорку.
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21.04.2024 14:31 Відповісти
треба зробити щоб він зник.
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21.04.2024 15:42 Відповісти
 
 