Чеський євродепутат Главачек намагався зупинити діючу угоду про вільну торгівлю України з ЄС, - Politico

Соратник експрем’єр-міністра Чехії Андрея Бабіша, євродепутат Мартін Главачек виступив з поправками до діючої угоди про вільну торгівлю України з ЄС.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Politico.

Зазначається, що ці правки перешкоджають розширенню доступу української сільськогосподарської продукції на ринок ЄС. Депутат каже, що хоче захистити європейських фермерів.

Главачек також намагається отримати підтримку від колег-парламентарів у цьому питанні. У вівторок, 23 квітня, відбудеться заплановане голосування Європарламенту в Страсбурзі, на якому депутати в прискореній процедурі продовжать діючу угоду про вільну торгівлю з Україною. Саме перед цією подією Мартін Главачек вирішив висунути свої пропозиції.

Європарламент має обговорити поправки до документа, запропоновані чеським депутатом. Якщо вони отримають підтримку, процес розгляду продовження угоди, який закінчується 5 червня, може бути зупинений, оскільки парламентарі незабаром підуть на канікули перед майбутніми виборами нового складу ЄП.

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