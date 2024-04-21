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Новини
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Вибух у Севастополі: російські окупанти стали прикривати свої військові кораблі цивільними суднами, - ВМС

Вибух у Севастополі: пожежа на кораблі

Схожі інциденти, як сьогодні у Севастополі, будуть повторюватися і надалі на об’єктах військової інфраструктури росіян у тимчасово окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Російські окупанти продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу чорноморського флоту. Це у них така тактика майже нова. З позиції ВМС можу зазначити, що подібні інциденти і надалі траплятимуться на обʼєктах військової інфраструктури ворога в нашому Криму", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 21 квітня в окупованому Севастополі лунали вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито відбиття "атаки" протикорабельної ракети на один з кораблів РФ у Севастополі. При цьому у мережі розповсюдили відео, на якому видно, як палає корабель.

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Автор: 

ВМС (1377) корабель (1609) Севастополь (553)


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Топ коментарі
+25
Занафіга щось пояснювати? Тим більш кацапам. Власною зброєю можемо валити без пояснень. Або - це не ми.
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21.04.2024 13:15
+22
"Судно забезпечення" ЧФ - це така сама "законна військова ціль" що і бойовий корабель Паливозаправник з танкового полку безпосередньо у бій не ходить Але він постачає пальне для приведення танків у бойову готовність Один КамАЗ пального згорів - і мінімум танковий взвод "стоїть на приколі"
Те ж саме стосується і "суден забезпечення - бо вони приводять у бойову готовність бойові кораблі
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21.04.2024 13:16
+14
усі цілі у тимчасово-окупованому Криму - законні )) хто бажає залишитись живим - той уйобує за порєбрік ))
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21.04.2024 13:19
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Нужно бить по любым плавсредствам которые есть в бухте севастополя. если попадем в цивильное судно-скажем чтотпромазали. Или что были подозрения что орки используют цивильные судна для перевоза военной техники и солдат-и значит законная военная цель
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21.04.2024 13:12 Відповісти
Занафіга щось пояснювати? Тим більш кацапам. Власною зброєю можемо валити без пояснень. Або - це не ми.
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21.04.2024 13:15 Відповісти
Брати таджики теж могли бабахнути.
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21.04.2024 13:39 Відповісти
то не ми промазали, а їхне ППО )) якби вони не стріляли по наших ракетах - прилетіло би куди потрібно )))
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21.04.2024 13:17 Відповісти
Єто бьіл ИГИЛ. Аллах - Акбар! Ахмат - Сало!
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21.04.2024 13:49 Відповісти
або Вейшнорія...
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21.04.2024 14:54 Відповісти
Виправдовується той, хто в чомусь винуватий🤔🧐😁 В чому винувата Україна... хіба, що в тому, що мало кацапського бидла відправила на корм чорноморським бичкам та вибрала гундоса-х*єграя в президенти😝😜🤪 Тож робимо роботу над помилками,- валимо все і всіх підряд, від чого тхне рюзьгим духом, а до найвеличнішого доберемось також,- поки нехай трішки погундосить, аби тільки допомога від Заходу йшла вчасно, заради цього можемо і потерпіти, навіть кловану новий рояль підігнати, аби тільки мохнорилого п'ятака не пхав до ЗСУ
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21.04.2024 14:09 Відповісти
Я так зрозумів, що питання не у поясненнях, а у тому, що кацапи почали закривати з боків дорогі бойові кораблі старим непотрібом, який більший за розмірами. Та ж протикорабельна ракета при цьому скорійше за все вдарить більший корабель.
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21.04.2024 14:32 Відповісти
які винахідливі
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21.04.2024 13:14 Відповісти
Кожний кацапський об'єкт на території ТОТ законна ціль, кожний інфраструктурний і військовий об'єкт на території рф - законна ціль.
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21.04.2024 13:16 Відповісти
"Судно забезпечення" ЧФ - це така сама "законна військова ціль" що і бойовий корабель Паливозаправник з танкового полку безпосередньо у бій не ходить Але він постачає пальне для приведення танків у бойову готовність Один КамАЗ пального згорів - і мінімум танковий взвод "стоїть на приколі"
Те ж саме стосується і "суден забезпечення - бо вони приводять у бойову готовність бойові кораблі
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21.04.2024 13:16 Відповісти
Та чи не пох,що там і чим кацапи прикривають. Нехай всі палають.
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21.04.2024 13:19 Відповісти
усі цілі у тимчасово-окупованому Криму - законні )) хто бажає залишитись живим - той уйобує за порєбрік ))
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21.04.2024 13:19 Відповісти
Приліт був в Сухарній бухті Севастополя, зайнялась пожежа на рятувальному судні рашистів "Комуна".
Це - раритет 1915 року, але менше з тим знаходиться у ворога на озброєнні та виконує бойові завдання.
Тому подана ЦН інформація про цивільне судно - хибна.

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21.04.2024 13:22 Відповісти
@ "Коммуна" - це єдине рятувальне судно такого класу на Чорному морі. Його призначення - глибоководні роботи, підйом підводних човнів та затонулих вантажів.
Зокрема саме "Коммуна" виконувала роботи у районі знищеного ракетного крейсера "Москва". Можливо - підіймало частину протикорабельних ракет П-1000 "Вулкан" (які, скоріш за все, були з ядерним зарядом). Також це судно виконувало роботи над місцем знищення ВДК "Цезарь Куников". І без нього подібні операції стануть для рф неможливими."
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21.04.2024 14:33 Відповісти
Без суден та інфраструктури системи забезпечення бойові кораблі ворога, вочевидь, воювати не здатні.
Отже, ефективним у військовому сенсі, є ураження або знищення довільного елемента системи забезпечення. ВІд сховищ палива до суден допоміжного призначення. Не лише бойових одиниць флоту РФ.
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21.04.2024 13:31 Відповісти
А в чому полягає інцидент? Наносимо удар по ворогові, а куди попаде, туди й попаде - головне, щоб нанесло шкоду ворогові!
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21.04.2024 13:57 Відповісти
Та нормально попали. На Комуні є ******** обладнання для підводного пошуку.
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21.04.2024 14:29 Відповісти
Ну то й що вдарили куда слід, щоб не було так душевно по домашньому ...
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21.04.2024 15:21 Відповісти
Звучить наче виправдання, по-дебільному, ...як для речника, то це непрофесійно, м"яко кажучи.
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21.04.2024 15:30 Відповісти
 
 