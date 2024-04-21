Вибух у Севастополі: російські окупанти стали прикривати свої військові кораблі цивільними суднами, - ВМС

Схожі інциденти, як сьогодні у Севастополі, будуть повторюватися і надалі на об’єктах військової інфраструктури росіян у тимчасово окупованому Криму.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Російські окупанти продовжують прикривати свої бойові одиниці суднами забезпечення зі складу чорноморського флоту. Це у них така тактика майже нова. З позиції ВМС можу зазначити, що подібні інциденти і надалі траплятимуться на обʼєктах військової інфраструктури ворога в нашому Криму", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, зранку 21 квітня в окупованому Севастополі лунали вибухи. Так званий "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв заявив про нібито відбиття "атаки" протикорабельної ракети на один з кораблів РФ у Севастополі. При цьому у мережі розповсюдили відео, на якому видно, як палає корабель.

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