За тиждень ліквідовано 5880 окупантів та знищено 880 одиниць військової техніки. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України за минулий тиждень ліквідували 5880 російських окупантів і знищили 880 одиниць озброєння та військової техніки.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.
"За тиждень з 14 по 21 квітня 2024 року Силами оборони України знищено близько 5880 осіб особового складу противника", - йдеться в повідомленні.
Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:
- 55 танків;
- 131 бойова броньована машина;
- 167 артилерійських систем;
- 9 установок ППО;
- 326 одиниць автотехніки;
- 21 одиниця спецтехніки.
Окрім цього, нашими захисниками знищено ворожий літак, 26 ракет та 144 БпЛА.
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а це просто жарт, на тему наший мрiй: