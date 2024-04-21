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За тиждень ліквідовано 5880 окупантів та знищено 880 одиниць військової техніки. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України за минулий тиждень ліквідували 5880 російських окупантів і знищили 880 одиниць озброєння та військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

"За тиждень з 14 по 21 квітня 2024 року Силами оборони України знищено близько 5880 осіб особового складу противника", - йдеться в повідомленні.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

  • 55 танків;
  • 131 бойова броньована машина;
  • 167 артилерійських систем;
  • 9 установок ППО;
  • 326 одиниць автотехніки;
  • 21 одиниця спецтехніки.

Окрім цього, нашими захисниками знищено ворожий літак, 26 ракет та 144 БпЛА.

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Знищення окупантів за тиждень

Автор: 

армія рф (17176) ліквідація (3852) знищення (7131) Павлюк Олександр (216)


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Героям України слава👍🏼🙏🏼❤️
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21.04.2024 13:46 Відповісти
Скільки в них тої зброї. За тиждень спалили цілу армію невеликої країни, якщо рахувати по машинах і зброї.
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21.04.2024 14:04 Відповісти
це добре, щира подяка нашим воїнам.
------------------------
а це просто жарт, на тему наший мрiй:
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21.04.2024 14:53 Відповісти
 
 