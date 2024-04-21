За тиждень ліквідовано 5880 окупантів та знищено 880 одиниць військової техніки. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України за минулий тиждень ліквідували 5880 російських окупантів і знищили 880 одиниць озброєння та військової техніки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Павлюк.

"За тиждень з 14 по 21 квітня 2024 року Силами оборони України знищено близько 5880 осіб особового складу противника", - йдеться в повідомленні.

Суттєвих втрат зазнали озброєння / військова техніка російських військ:

55 танків;

131 бойова броньована машина;

167 артилерійських систем;

9 установок ППО;

326 одиниць автотехніки;

21 одиниця спецтехніки.

Окрім цього, нашими захисниками знищено ворожий літак, 26 ракет та 144 БпЛА.

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