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Новини
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Додаткові потужні смуги оборони зводяться на кордоні на Чернігівщині та Сумщині, - ОК "Північ"

оборона,дніпропетровщина,фортифікації

Наразі зводяться додаткові смуги оборони углиб Чернігівської та Сумської областей на північному кордоні України, вони є дуже потужними.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник ОК "Північ" Вадим Мисник, відповідаючи на питання, чи готові фортифікації на Чернігівщині й Сумщині настільки, щоб завадити спробам перейти кордон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Лінія оборони вибудувана, вона вже є, і ми її посилюємо. Вглиб (цих областей. - Ред.) вибудовуються додаткові смуги, дуже потужні", - сказав він.

Мисник зазначив, що на ділянці кордону з Білоруссю на Чернігівщині військові наразі не спостерігають диверсійних груп з боку Білорусі.

"Але наша розвідка постійно відстежує їхні переміщення і те, що у них відбувається. У них протягом місяця були заходи перевірки бойової готовності, і ми знаємо, що там долучалися, порівняно з минулим роком, набагато більше військовозобов’язаних до військових частин. Але зараз уже, з 17 квітня, почався процес повернення додому", - заявив речник.

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Він поінформував, що, враховуючи досвід 24 лютого 2022 року, ЗСУ знають, звідки просувалися росіяни, знають рельєф і територіальні особливості українських територій і які РФ має спроможності на цьому напрямку.

"Тож ми розглядаємо (різні. - Ред.) варіанти, … щоб дати відсіч у разі необхідності", - сказав Мисник.

Відповідаючи на питання, речник зазначив, що ротація військових РФ на прикордонні, за даними розвідки, здійснюється постійно.

Автор: 

оборона (4766) Сумська область (3534) Чернігівщина (1584)


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Топ коментарі
+8
Якщо їхня стратегія дієва, і не нова, то чому не скопіювати.
Щоби особисто ти обрав- сидіти в чистому полі чи в організованій ешелонованій обороні ?
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21.04.2024 14:41
+7
Мін би ще туди побільше. На третій рік війни це звичайно вчасно.
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21.04.2024 14:06
+7
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21.04.2024 14:16
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Мін би ще туди побільше. На третій рік війни це звичайно вчасно.
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21.04.2024 14:06 Відповісти
Головне - потужний..
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21.04.2024 14:27 Відповісти
Замінив словом потужний слово мільярд!
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21.04.2024 15:12 Відповісти
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21.04.2024 14:16 Відповісти
А скільки зайвих хромосом у цього персонажа, схожого на голобородька?
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21.04.2024 14:43 Відповісти
Персонаж, схожий на Jid'обородька, по-приколу перебуває на посаді, схожій на Президентську.
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21.04.2024 15:19 Відповісти
кoцап - сосі *****...
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21.04.2024 14:33 Відповісти
в тебе аквафреш на лобі...
спалений
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21.04.2024 14:39 Відповісти
Якщо їхня стратегія дієва, і не нова, то чому не скопіювати.
Щоби особисто ти обрав- сидіти в чистому полі чи в організованій ешелонованій обороні ?
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21.04.2024 14:41 Відповісти
Краще копіювати кращі зразки в тих,хто вчився в Тода,ніж виколупувати з носа дебільні фантазіі про "мільярд дерев" з "мільйоном дронів"!
Вже не говорячи про ті макети декорацій що збудували зє на відосик!
" Порошенко будував ракети,Зеленський будує їх макети" нажаль це правда!
Теж саме і з укріпленями!
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21.04.2024 14:46 Відповісти
Що було збудовано на Сумщині до 2019 року ?
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21.04.2024 14:52 Відповісти
Ти вже на Берлінщині, гівнопатріот?
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21.04.2024 14:59 Відповісти
А що було збудовано на Сумщині з 2019 до 2022?
Відповідь :"В рази менше,ніж з 2015 до 2019!".
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21.04.2024 15:29 Відповісти
То що конкретно було збудовано з 2014 по 2019 ...?
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21.04.2024 15:47 Відповісти
Очевидно багато чого. Те що зебіл і ти не встигли розібрати тепер тримає окупантів від захоплення всього Донбасу.
Хто ж знав що ви збільшите площу бойових дій.
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21.04.2024 19:01 Відповісти
Очевидно , що конкретно написати тобі нічого - та це й не дивно ...))
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21.04.2024 20:19 Відповісти
Чого втік з Сумщини ?
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21.04.2024 20:30 Відповісти
А що конкретно було збудовано на Сумщині з 2019 по 2022 рік?
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21.04.2024 21:07 Відповісти
Тобто - відповіді що було збудовано після 2014 - нема ?
Зрозуміло ...
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21.04.2024 21:13 Відповісти
Тобто - відповіді що було збудовано з 2019 до 2022 нема,бо нічого не збудовано,а те що було збудованя до 2019 - занехаяне?
Зрозумло!
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21.04.2024 21:18 Відповісти
А що ж там було збудовано до 2019 і потім "занехаяне"...?
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21.04.2024 21:24 Відповісти
Лінія захисту кордону,як в цивілізованих країнах.
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22.04.2024 03:02 Відповісти
і ця свіжовилуплена кацапнячя нявка, шось буде накидувати на Генерала Кривоноса? - палево відразу,,,
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21.04.2024 14:49 Відповісти
я б і до лайкачив придивися - rejestrowyj bazil
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21.04.2024 14:52 Відповісти
Заслужив - https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70 https://www.youtube.com/watch?v=CWrIr18WO70

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21.04.2024 14:53 Відповісти
смуги не смуги, а шоссе прокладаються...
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21.04.2024 14:32 Відповісти
Тай щей які траси - он Миколаїв-Одеса, з осени прошлого року стіки вклали бетону, шо можна було десятка три ротних опорних пункта забетонувати - а так хлопці у земляних окопчиках по коліно гинуть - гнида кончена, цей презедент.
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21.04.2024 14:57 Відповісти
Біля Славутича ще був міст через Дніпро. Сподіваюсь він уже всьо. Чи Зелені його бережуть щоб після договорняків продовжувати торгівлю з диктатором
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21.04.2024 14:45 Відповісти
топі тагіл, сподівайник!
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21.04.2024 14:53 Відповісти
кацапняві, вас не впізнати неможливо, та вонь портянок і пряників зі служби?
не відмивається...
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21.04.2024 15:00 Відповісти
Потужно - це улюблений термін нашої влади, коли треба вкрасти, щоб не виникло питань, чому так дорого. Потужний асфальт тому приклад.
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21.04.2024 15:23 Відповісти
Оо, потужні. Все в стилі гундосого.
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21.04.2024 15:24 Відповісти
Те, шо я бачив тиждень тому, потужним не виглядає...
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21.04.2024 15:34 Відповісти
У мене є думка. Лінійні фортифікації - це у далекому минулому. Треба робити, мабуть, ВОП та засідки для операторів Стугн та Джавелинів. У найбільш бронеопасному напрямку, враховуючи місцевину та можливість швидкого маскування. Обов'язково робити ходи відступу у яри, ліс. Треба залучати місцевих. Чоловіків за 55 багато ще. Робіть заклики, організовуйте бригади з них. Я готовий підтримати.
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21.04.2024 17:13 Відповісти
 
 