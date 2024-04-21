Додаткові потужні смуги оборони зводяться на кордоні на Чернігівщині та Сумщині, - ОК "Північ"

Наразі зводяться додаткові смуги оборони углиб Чернігівської та Сумської областей на північному кордоні України, вони є дуже потужними.

Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник ОК "Північ" Вадим Мисник, відповідаючи на питання, чи готові фортифікації на Чернігівщині й Сумщині настільки, щоб завадити спробам перейти кордон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Лінія оборони вибудувана, вона вже є, і ми її посилюємо. Вглиб (цих областей. - Ред.) вибудовуються додаткові смуги, дуже потужні", - сказав він.

Мисник зазначив, що на ділянці кордону з Білоруссю на Чернігівщині військові наразі не спостерігають диверсійних груп з боку Білорусі.

"Але наша розвідка постійно відстежує їхні переміщення і те, що у них відбувається. У них протягом місяця були заходи перевірки бойової готовності, і ми знаємо, що там долучалися, порівняно з минулим роком, набагато більше військовозобов’язаних до військових частин. Але зараз уже, з 17 квітня, почався процес повернення додому", - заявив речник.

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Він поінформував, що, враховуючи досвід 24 лютого 2022 року, ЗСУ знають, звідки просувалися росіяни, знають рельєф і територіальні особливості українських територій і які РФ має спроможності на цьому напрямку.

"Тож ми розглядаємо (різні. - Ред.) варіанти, … щоб дати відсіч у разі необхідності", - сказав Мисник.

Відповідаючи на питання, речник зазначив, що ротація військових РФ на прикордонні, за даними розвідки, здійснюється постійно.