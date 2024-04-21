Додаткові потужні смуги оборони зводяться на кордоні на Чернігівщині та Сумщині, - ОК "Північ"
Наразі зводяться додаткові смуги оборони углиб Чернігівської та Сумської областей на північному кордоні України, вони є дуже потужними.
Про це в ефірі телемарафону "Єдині новини" заявив речник ОК "Північ" Вадим Мисник, відповідаючи на питання, чи готові фортифікації на Чернігівщині й Сумщині настільки, щоб завадити спробам перейти кордон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Лінія оборони вибудувана, вона вже є, і ми її посилюємо. Вглиб (цих областей. - Ред.) вибудовуються додаткові смуги, дуже потужні", - сказав він.
Мисник зазначив, що на ділянці кордону з Білоруссю на Чернігівщині військові наразі не спостерігають диверсійних груп з боку Білорусі.
"Але наша розвідка постійно відстежує їхні переміщення і те, що у них відбувається. У них протягом місяця були заходи перевірки бойової готовності, і ми знаємо, що там долучалися, порівняно з минулим роком, набагато більше військовозобов’язаних до військових частин. Але зараз уже, з 17 квітня, почався процес повернення додому", - заявив речник.
Він поінформував, що, враховуючи досвід 24 лютого 2022 року, ЗСУ знають, звідки просувалися росіяни, знають рельєф і територіальні особливості українських територій і які РФ має спроможності на цьому напрямку.
"Тож ми розглядаємо (різні. - Ред.) варіанти, … щоб дати відсіч у разі необхідності", - сказав Мисник.
Відповідаючи на питання, речник зазначив, що ротація військових РФ на прикордонні, за даними розвідки, здійснюється постійно.
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спалений
Щоби особисто ти обрав- сидіти в чистому полі чи в організованій ешелонованій обороні ?
Вже не говорячи про ті макети декорацій що збудували зє на відосик!
" Порошенко будував ракети,Зеленський будує їх макети" нажаль це правда!
Теж саме і з укріпленями!
Відповідь :"В рази менше,ніж з 2015 до 2019!".
Хто ж знав що ви збільшите площу бойових дій.
Зрозуміло ...
Зрозумло!
не відмивається...