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Новини
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Війська РФ ударили балістикою по Одещині, цілили по транспортно-логістичному об’єкту. Пошкоджено будинки

ракета

Ворог продовжує точкові ракетні удари. Пообіді 21 квітня війська РФ вдарили балістикою по Одещині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.

Як зазначається, рашисти цілили знов по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

"Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання сіна. На даний час відомого про одного постраждалого. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Вночі у Запоріжжі прогримів вибух, під ранок окупанти намагалися завдати ракетного удару по Одещині

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Одесі пролунали вибухи.

Автор: 

обстріл (28183) Одеса (5432) Одеська область (3180)


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ОДЕСА МАМА НЕ ЗАБУДЕ...
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21.04.2024 14:19 Відповісти
За Одесу-
Я скжу-

Бо більше - нікому-

Кожен!
Льотчк!
І кожен наводчик-

Буде посоромленний...
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21.04.2024 14:28 Відповісти
жрут и ждут ?
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21.04.2024 14:34 Відповісти
"..РФ вдарили балістикою по Одещині."(с) - а на фото крилата ракета( сruise missile).
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21.04.2024 14:49 Відповісти
Та й "балістика" -- це галузь науки/інженерії...
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21.04.2024 16:39 Відповісти
 
 