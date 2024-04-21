Війська РФ ударили балістикою по Одещині, цілили по транспортно-логістичному об’єкту. Пошкоджено будинки
Ворог продовжує точкові ракетні удари. Пообіді 21 квітня війська РФ вдарили балістикою по Одещині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Сил оборони Півдня України.
Як зазначається, рашисти цілили знов по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.
"Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання сіна. На даний час відомого про одного постраждалого. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що в Одесі пролунали вибухи.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Я скжу-
Бо більше - нікому-
Кожен!
Льотчк!
І кожен наводчик-
Буде посоромленний...