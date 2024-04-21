На російському військовому телеграм-каналі рекламують комплекти Starlink для використання на окупованих територіях

На російському військовому пропагандистському телеграм-каналі "Военный Осведомитель" рекламують комплекти Starlink для використання на окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне повідомлення.

Так, комплект Starlink X V.2 GEN 2.0 (супутниковий зв'язок та інтернет) пропонують придбати за 210000₽, а комплект Starlink GEN 3.0 (Супутниковий зв'язок та інтернет) - за 230000₽.

Також автор оголошення зазначає, що Starlink в РФ по суті не працює, за винятком деяких прикордонних регіонів.

"У "зоні 404" доступ до системи є. Поповнення рахунку здійснюється через іноземну банківську карту ... і з урахуванням конвертації. Таким чином, ми беремо на себе технічну підтримку системи", - також вказано в оголошенні.

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