На російському військовому телеграм-каналі рекламують комплекти Starlink для використання на окупованих територіях
На російському військовому пропагандистському телеграм-каналі "Военный Осведомитель" рекламують комплекти Starlink для використання на окупованих територіях.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне повідомлення.
Так, комплект Starlink X V.2 GEN 2.0 (супутниковий зв'язок та інтернет) пропонують придбати за 210000₽, а комплект Starlink GEN 3.0 (Супутниковий зв'язок та інтернет) - за 230000₽.
Також автор оголошення зазначає, що Starlink в РФ по суті не працює, за винятком деяких прикордонних регіонів.
"У "зоні 404" доступ до системи є. Поповнення рахунку здійснюється через іноземну банківську карту ... і з урахуванням конвертації. Таким чином, ми беремо на себе технічну підтримку системи", - також вказано в оголошенні.
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І дуже багато розвелось на заході прибічників гарних кацапів, яки вважають, що в усьому винне лише *****, а цапорилих треба зрозуміти і вибачити!
Якщо вже так сталося що хтось купив та перевіз його до РФ, то все одно його можно « відключити» через систему управління маска.
Але він цего не робить, бо ця грязна свиня , яка корчить з себе генія,заробляе на всему… на крові також.
він справно платить абонентську плату...
витрачати купу ресурсів і відрізати дохідну частину.
тільки цілковите, повне і беззаперечне знищення московії дасть людству поштовх до переходу в нову еру
І , до речі, чомусь бравий Гайдай не проконтролював і архів Пенсійного фонду та БТІ теж НЕ вивезли, соупадєніє?