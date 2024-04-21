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На російському військовому телеграм-каналі рекламують комплекти Starlink для використання на окупованих територіях

starlink

На російському військовому пропагандистському телеграм-каналі "Военный Осведомитель" рекламують комплекти Starlink для використання на окупованих територіях.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на відповідне повідомлення.

Так, комплект Starlink X V.2 GEN 2.0 (супутниковий зв'язок та інтернет) пропонують придбати за 210000₽, а комплект Starlink GEN 3.0 (Супутниковий зв'язок та інтернет) - за 230000₽.

Також автор оголошення зазначає, що Starlink в РФ по суті не працює, за винятком деяких прикордонних регіонів.

"У "зоні 404" доступ до системи є. Поповнення рахунку здійснюється через іноземну банківську карту ... і з урахуванням конвертації. Таким чином, ми беремо на себе технічну підтримку системи", - також вказано в оголошенні. 

Також читайте: Пентагон не може змусити SpaceX заблокувати термінали Starlink для обслуговування росіян на фронті

старлінк

Автор: 

реклама (405) росія (64895) Starlink (261)


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Топ коментарі
+4
Кожен Старлинк контролюється Маском.

Якщо вже так сталося що хтось купив та перевіз його до РФ, то все одно його можно « відключити» через систему управління маска.

Але він цего не робить, бо ця грязна свиня , яка корчить з себе генія,заробляе на всему… на крові також.
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21.04.2024 17:41
+2
Старлінк це продукт для усього світу. Хто їх буде покупать якщо Маск чи Пентагон може його кожну мить вимикнути. А чому ви не звертаєтесь до виробників сотових телефонов щоб вони їх теж блокували?
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21.04.2024 18:24
+1
Гроші не пахнуть.
І дуже багато розвелось на заході прибічників гарних кацапів, яки вважають, що в усьому винне лише *****, а цапорилих треба зрозуміти і вибачити!
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21.04.2024 17:00
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Гроші не пахнуть.
І дуже багато розвелось на заході прибічників гарних кацапів, яки вважають, що в усьому винне лише *****, а цапорилих треба зрозуміти і вибачити!
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21.04.2024 17:00 Відповісти
А я тут ні до чого! (Маск)
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21.04.2024 17:07 Відповісти
Кожен Старлинк контролюється Маском.

Якщо вже так сталося що хтось купив та перевіз його до РФ, то все одно його можно « відключити» через систему управління маска.

Але він цего не робить, бо ця грязна свиня , яка корчить з себе генія,заробляе на всему… на крові також.
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21.04.2024 17:41 Відповісти
Навіщо?
він справно платить абонентську плату...
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21.04.2024 20:14 Відповісти
ну в даному випадку, "зона 404", це виходить рф, за виключенням деяких прикордонних регіонів.
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21.04.2024 17:19 Відповісти
І чому Маск не зробить доступ по білому списку навколо зони бойових дій?
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21.04.2024 17:32 Відповісти
а це йому треба ?
витрачати купу ресурсів і відрізати дохідну частину.
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21.04.2024 20:15 Відповісти
кацапяча голова то є вигрібна яма пекла, там уживвються такі речі як гейропа піндоси і любов до того що виробляють ці країни ....
тільки цілковите, повне і беззаперечне знищення московії дасть людству поштовх до переходу в нову еру
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21.04.2024 17:33 Відповісти
На окупованій Луганщині з"явивсь інтернет за 20к рупплєй, два роки НЕ було!
І , до речі, чомусь бравий Гайдай не проконтролював і архів Пенсійного фонду та БТІ теж НЕ вивезли, соупадєніє?
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21.04.2024 17:47 Відповісти
Мне кажется Маск и РФ специально провоцируют скандал чтобы был повод отключить Старлинк для всей Украины. Пентагон не позволит РФ массово использовать Старлинк.
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21.04.2024 18:00 Відповісти
Пентагону пофіг, нехай ролики дивляться
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21.04.2024 20:21 Відповісти
Это всё потому что маск помогает ***** в войне.
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21.04.2024 18:14 Відповісти
Старлінк це продукт для усього світу. Хто їх буде покупать якщо Маск чи Пентагон може його кожну мить вимикнути. А чому ви не звертаєтесь до виробників сотових телефонов щоб вони їх теж блокували?
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21.04.2024 18:24 Відповісти
 
 