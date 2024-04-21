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Офіс генпрокурора про затримання причетних до розстрілу поліцейського на Вінниччині: Проводяться слідчі дії, готується підозра

вбивці

Причетних до розстрілу поліцейських у Вінницькій області затримали в селі Липецьке Подільського району Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

"Затримано двох військовослужбовців, причетних до розстрілу поліцейських. На даний час із затриманими проводяться слідчі дії. Їм готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваних у вбивстві поліцейського затримали на Одещині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині.

Автор: 

Вінницька область (1008) Нацполіція (15129) стрілянина (1777) Офіс Генпрокурора (3236)


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Топ коментарі
+12
Важко назвати цих тварюк адекватними. Ну вкрали якусь военну муйню, отримали , я не розбираюсь в юриспруденції, отримали 5-10 років і на свободу. А тепер отримають довічне, за те, що вбили молоденького поліцая.
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21.04.2024 15:56
+10
Мало що москаль вбиває Українців так ще два довбойоби в ковбоїв вирішили погратись. Кінчені виплятки.
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21.04.2024 15:54
+10
20 квітня 2024, 10:47 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html Это ж сколько можно было купить систем ПВО...

Журналисты Bellingcat раскопали информацию о том, кто заплатил, чтобы журнал Time внес их в топ-100 самых влиятельных людей. Среди прочих оказался и Андрюша Ермак, глава жОПы преЗЕдента. Средний чек - от 10 до 30 млн долларов.
дЕрьмаку это стоило 27 млн. баксов.
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21.04.2024 16:04
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Мало що москаль вбиває Українців так ще два довбойоби в ковбоїв вирішили погратись. Кінчені виплятки.
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21.04.2024 15:54 Відповісти
Звідки ти знаєш шо там було?
А-а-а - по телевізору сказали...
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21.04.2024 15:55 Відповісти
За Рифа теж казали...і вована позвали ..
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21.04.2024 16:00 Відповісти
Вбити поліцейського і втікти по твоєму нічого не було. А може поліцейський серед ночі сам в себе стріляв.
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21.04.2024 16:03 Відповісти
Кожен день на фронті гинуть гарні люди, Герої. Сумно...

Та чогось немає галасу такого.

А тут невідомо що за розборки, шо одні не поділили з іншими, до якого рівня керівництво і тих і інших замішано... Чому не були виконані інструкції? чому?
А стільки галасу...

Достатньо того що ворогам на фото замальовують пики - щоб ніхто не познав. А детальні фото цих викладють регулярно...

та т.і.
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21.04.2024 16:23 Відповісти
але до підозри, мають бути відсторонені керівники тих та інших,
вже, мають бути відсторонені, поки не замилили все!!!
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21.04.2024 16:23 Відповісти
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21.04.2024 16:25 Відповісти
Важко назвати цих тварюк адекватними. Ну вкрали якусь военну муйню, отримали , я не розбираюсь в юриспруденції, отримали 5-10 років і на свободу. А тепер отримають довічне, за те, що вбили молоденького поліцая.
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21.04.2024 15:56 Відповісти
Допустим вспышки насилия могут быть связаны с посттравматическим стрессовым расстройством (ПТСР) у военных. ? Такое тоже может быть правда
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21.04.2024 15:59 Відповісти
І що тепер будемо виправдовувати? Це ще не факт що в багажнику в них там було, якщо там зброя, то це що ПТСР?
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21.04.2024 16:04 Відповісти
Просто Не будемо спішити..подивимся шо буде далі...А люди не дураки ..розберуться ...маємо кучу прикладів коли поліцаї просто обрехали не винуватого
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21.04.2024 16:11 Відповісти
Якщо подивитись відео, то очевидно, що ніякого конфлікту і ніякого стресу там не було.
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21.04.2024 16:07 Відповісти
Ти бачив відео з камери поліцая? Вони розмовляли абсотютно мирно, без всяких погроз, а коли поліцай попросив відкрити багажник, то молодший з них прямо сказився і почав стріляти. Прямо якийсь спалах звірячої люті.
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21.04.2024 16:22 Відповісти
Державною мовою - поліціянт.
Поліцай - під час Другої світової війни - особа, завербована з місцевого населення тимчасово окупованих фашистами районів на службу в поліції.
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21.04.2024 21:57 Відповісти
Ща в любой причмыренной деревне стоят видеокамеры. На шо надеяться. А главное , зачем было идти на мокруху. Разве шо врачи определят, шо у них на войне дах з`iхав. А менты в таких случаях(комендантский час, машина едет явно без огней ), какого пошли нарываться на рожон, без подкрепления. Да если бы изначально менты положили бы их на пол(под дулом своих пистолетов), одели наручники, а потом только делали досмотр, тем более, Шо в ментовской машине был понятой... Наверняка бы военные не получили бы довiчне и менты бы были целы.
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21.04.2024 16:00 Відповісти
ІЄРАРХІЯ хто вище й нижче?у С ША та Україні
Козир=трамп, ЗЕвова,Татаров, СН+ОП(у)ЗЖ у ВР, У США- Трамп , ЗЕлена Тейлор , 70 конгресменів у Палаті

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21.04.2024 16:02 Відповісти
20 квітня 2024, 10:47 am
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html Это ж сколько можно было купить систем ПВО...

Журналисты Bellingcat раскопали информацию о том, кто заплатил, чтобы журнал Time внес их в топ-100 самых влиятельных людей. Среди прочих оказался и Андрюша Ермак, глава жОПы преЗЕдента. Средний чек - от 10 до 30 млн долларов.
дЕрьмаку это стоило 27 млн. баксов.
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21.04.2024 16:04 Відповісти
Вы лично деньги переводили, или может лично заносили по адрессату в Австрии ?

Кстати как там погода в Австрии ?

Как на вкус Венский шницель и Курица по-венски ? журнал Time не писал
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21.04.2024 16:09 Відповісти
НАВКОЛО ЄРМАКА збиралися на форуми ФОРУМУЛА ЗЕмиру ПРОПЛАЧЕНІ НИМ ЛОБІСТИ , починаючи з Расмусена- вин в TIME й блювонув про Єрмака текст
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21.04.2024 16:12 Відповісти
вас підтримав чувак зареєстрований учора- це не Расмуссен українську вивчив?
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21.04.2024 16:13 Відповісти
Кацапка, ти дурне чи прикидаєшся?
Про шо ти? Чи просто пісяєш у труси від Дєрьмака?
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21.04.2024 16:27 Відповісти
Atšķirībā no jums es dzīvoju Ukrainā, Kijevā. Katsaps ir etnofolisms, ukraiņu un poļu nievājošs iesaukums "krieviem", ja Latvijā dzīvojošie "indivīdi" sevi sauc par Katsapiem, tad karogs rokās....

Es neizmantoju jūsu vārdu, kundze... un viņi arī saka, ka Latvija ir valsts Ziemeļeiropā...

Тупість-це коли мешканець росії пояснює Українцю, що відбувається у Українців в Україні.
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22.04.2024 16:26 Відповісти
А тебе лично не доложили? А я-яй, вся Европа знает их расценки и Юрий Швец об этом говорил, а тебя обидели, не шепнул д,Ермак своим ботам. Значит, не ценит. Да вас, д,Ермаковских ботов никто не ценит, а презирают за полный дебилизм.
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21.04.2024 16:36 Відповісти
ТАК - Єрмак два роки по освіту збирає відставних РАСМУСЕНІВ за лобістські мільйони, награбовані з допомоги партнерів. Й нічого сидять хвилі ганяють навколо Єрмака - а тепер оцей рейтинг виглядає як ************** разом з впливовою Навальною
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21.04.2024 16:09 Відповісти
А у этого блогера gorlis_gorsky что, есть копии чеков перевода этих денег или видео передачи денег?
А на сайте Bellingcat нет такой статьи, я искал там эту статью и не нашел..
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21.04.2024 17:52 Відповісти
Зауважимо у Платі США 70 осібвід Тєйлор ЗЕЛЕНА а у ВР разом з ОПЗЖ та ПРодажними ГОЛОС ПІнчука-Фіали констітуійна більшість -ЧИ ВЖЕ НЕМАЄ?то може коаліцію в ПР пора перезавантажити?
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21.04.2024 16:06 Відповісти
Яку коаліцію в ПР Ви збераєтесь перезавантажити ? регіонів ??? чи бивших рєгов
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21.04.2024 16:18 Відповісти
...звичайно ж у ВР , де зараз ПР рулить. Так, обмовочка за самі знаєте ПРо кого ЄРМАК--трампоКозир з ПРиставкоюу вигляді ПР(е)ЗЕ дента
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21.04.2024 16:30 Відповісти
Доця, палишся на дрібницях, як і всі кацапські боти, які готові і в церкві за копійку перднути. Про ригоаналів скорочено пишуть риги, а не рєги. Не одержиш ти сьогодні преміальний фанфурик бояри за свій висер.
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21.04.2024 16:42 Відповісти
доця- -Грозєв повідомив, що виїхав з Австрії через ймовірну загрозу російських спецслужб.
А туди до Фірташа літає НА ЛІТАКУ ФІРТАША Арахамія- є таке чмо у зе
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21.04.2024 16:44 Відповісти
Бабуся, Я на відміну від Вас українка і живу в Україні, в Києві.

Як там погода в Америці.

Бабуся Ви напевно живете навпроти аеродрому, якщо все знайте і бачите.

Тупість-це коли мешканець росії пояснює Українцю, що відбувається у Українців в Україні.
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22.04.2024 16:34 Відповісти
блазнева ікона, яка його спасае і охороняе.

І блазень тепер не кукурікае : чому ми не в НАТО?!!
Тепер навідь він розуміе, що з такими злодійськими мордами в калашний ряд не пускають.
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21.04.2024 16:29 Відповісти
В офісі Гпу, обличчя заблюрують, як коригувальникам-убивцям, а тут щось не так???
Оманщина, заборонила??
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21.04.2024 16:03 Відповісти
Ви б краще ловили п'яних прокурорів, суддів, машини з наркотою, замість того, щоб шмонати машину, що приїхала з фронту, або тих, хто туди їде. У військових кантузії, поранення, товариші гинуть на їхніх очах. А вони на дорогах проводять обшуки. Будуть траплятися і такі випадки. Хіба у хорватів , сербів коли йшла війна обшукували військових, що їхали додому.
Не пошани у нас немає, не поваги.
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21.04.2024 16:04 Відповісти
все правильно полицейские делают ,ищут ДРГ . у этих барыг обнаружили боеприпасы которые они везли на продажу
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21.04.2024 16:11 Відповісти
А звідки ти знаєш, що то 'машина з фронту'? Чому серед військових не може бути бандитів, агентів росії і т. д.? Вони, що святі усі? Військових багато і можуть бути різними
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21.04.2024 16:11 Відповісти
Это бандюганы какие нах военные.
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21.04.2024 18:20 Відповісти
А как по мне вражеская бесбашенная вооруженная ДРГ под видом военных куда более опасная вещь. Раз этак в миллион. Так что поддерживаю что словили дебилов и на уши всех подняли.
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21.04.2024 18:24 Відповісти
«Вони перебували в закинутій будівлі, мали наміри поїхати за кордон України. Наразі слідством встановлено, що причиною нападу було те, що вони перевозили бойові гранати. Але, як це було насправді, буде з'ясовувати слідство»
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21.04.2024 16:19 Відповісти
Я ще вчора писав, що ці нелюди будуть прориватися до ПМР. Думав, що вони вже на території ПМР, але помилився - не встигли.
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21.04.2024 16:30 Відповісти
https://youtu.be/HvkQebAcCTk?si=zG5LK55I8yGFjNej ...

Порошенко - Зеленский.. продолжение следует?Что было 10 лет назад и что сегодня? Типа..Мы их сделали, эпоха бедности прошла, войны не будет и т.д.
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21.04.2024 16:51 Відповісти
Трясця, а куди дивиться Офіс прокурора, коли йде суд над Червинським ? Це ж ганьба всієї системи правосуддя цього Офісу прокурора. дЄрмак з Татаровим заборонили дивитись у той бік ? НаКуя Україні такі суди ? Краще вироки робити кожному і приводити їх.
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21.04.2024 17:31 Відповісти
Под ночной домашний арест или под личное обязательство гадов. Ну или как там наши суды преступников и сепаров судят
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21.04.2024 17:50 Відповісти
 
 