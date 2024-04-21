Офіс генпрокурора про затримання причетних до розстрілу поліцейського на Вінниччині: Проводяться слідчі дії, готується підозра
Причетних до розстрілу поліцейських у Вінницькій області затримали в селі Липецьке Подільського району Одеської області.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
"Затримано двох військовослужбовців, причетних до розстрілу поліцейських. На даний час із затриманими проводяться слідчі дії. Їм готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.
28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.
Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.
Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині.
Будь ласка, зачекайте...
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А-а-а - по телевізору сказали...
Та чогось немає галасу такого.
А тут невідомо що за розборки, шо одні не поділили з іншими, до якого рівня керівництво і тих і інших замішано... Чому не були виконані інструкції? чому?
А стільки галасу...
Достатньо того що ворогам на фото замальовують пики - щоб ніхто не познав. А детальні фото цих викладють регулярно...
та т.і.
вже, мають бути відсторонені, поки не замилили все!!!
Поліцай - під час Другої світової війни - особа, завербована з місцевого населення тимчасово окупованих фашистами районів на службу в поліції.
Козир=трамп, ЗЕвова,Татаров, СН+ОП(у)ЗЖ у ВР, У США- Трамп , ЗЕлена Тейлор , 70 конгресменів у Палаті
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/4188749.html Это ж сколько можно было купить систем ПВО...
Журналисты Bellingcat раскопали информацию о том, кто заплатил, чтобы журнал Time внес их в топ-100 самых влиятельных людей. Среди прочих оказался и Андрюша Ермак, глава жОПы преЗЕдента. Средний чек - от 10 до 30 млн долларов.
дЕрьмаку это стоило 27 млн. баксов.
Кстати как там погода в Австрии ?
Как на вкус Венский шницель и Курица по-венски ? журнал Time не писал
Про шо ти? Чи просто пісяєш у труси від Дєрьмака?
Es neizmantoju jūsu vārdu, kundze... un viņi arī saka, ka Latvija ir valsts Ziemeļeiropā...
Тупість-це коли мешканець росії пояснює Українцю, що відбувається у Українців в Україні.
А на сайте Bellingcat нет такой статьи, я искал там эту статью и не нашел..
А туди до Фірташа літає НА ЛІТАКУ ФІРТАША Арахамія- є таке чмо у зе
Як там погода в Америці.
Бабуся Ви напевно живете навпроти аеродрому, якщо все знайте і бачите.
Тупість-це коли мешканець росії пояснює Українцю, що відбувається у Українців в Україні.
І блазень тепер не кукурікае : чому ми не в НАТО?!!
Тепер навідь він розуміе, що з такими злодійськими мордами в калашний ряд не пускають.
Оманщина, заборонила??
Не пошани у нас немає, не поваги.
Порошенко - Зеленский.. продолжение следует?Что было 10 лет назад и что сегодня? Типа..Мы их сделали, эпоха бедности прошла, войны не будет и т.д.