Офіс генпрокурора про затримання причетних до розстрілу поліцейського на Вінниччині: Проводяться слідчі дії, готується підозра

Причетних до розстрілу поліцейських у Вінницькій області затримали в селі Липецьке Подільського району Одеської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

"Затримано двох військовослужбовців, причетних до розстрілу поліцейських. На даний час із затриманими проводяться слідчі дії. Їм готується повідомлення про підозру та вирішується питання про обрання запобіжних заходів", - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підозрюваних у вбивстві поліцейського затримали на Одещині, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині.