Підозрювані у вбивстві поліцейського планували втекти з України. Кажуть, що перевозили бойові гранати, - речниця Нацполіції Бережна

Підозрювані у вбивстві поліцейського переховувалися на закинутій будівлі. Вони стверджують, що перевозили бойові гранати.

Про це розповіла речниця Нацполіції Олена Бережна в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вони перебували в закинутій будівлі, мали наміри поїхати за кордон України. Наразі слідством встановлено, що причиною нападу було те, що, як вони кажуть, вони перевозили бойові гранати. Але, як це було насправді, буде з'ясовувати слідство", - зазначила Бережна.

Як відомо, нападниками були двоє військовослужбовців - батько та син. Батька, за словами Бережної, встиг поранити один з правоохоронців, на яких він з сином напав.

"Йому була надана медична допомога. Він живий", - розповіла речниця Нацполіції.

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Наразі з підозрюваними працюють слідчі, поліцейські та прокуратура. Також, за словами Бережної, перевіряється причетність затриманих до диверсійно-розвідувальних груп.

"Причини їхнього нападу на поліцейських будуть встановлені слідчими згодом", - додала вона.

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області, їм загрожує довічне ув’язнення.