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Новини
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Підозрювані у вбивстві поліцейського планували втекти з України. Кажуть, що перевозили бойові гранати, - речниця Нацполіції Бережна

вбивці

Підозрювані у вбивстві поліцейського переховувалися на закинутій будівлі. Вони стверджують, що перевозили бойові гранати.

Про це розповіла речниця Нацполіції Олена Бережна в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Вони перебували в закинутій будівлі, мали наміри поїхати за кордон України. Наразі слідством встановлено, що причиною нападу було те, що, як вони кажуть, вони перевозили бойові гранати. Але, як це було насправді, буде з'ясовувати слідство", - зазначила Бережна.

Як відомо, нападниками були двоє військовослужбовців - батько та син. Батька, за словами Бережної, встиг поранити один з правоохоронців, на яких він з сином напав.

"Йому була надана медична допомога. Він живий", - розповіла речниця Нацполіції.

Також читайте: Офіс генпрокурора про затримання причетних до розстрілу поліцейського на Вінниччині: Проводяться слідчі дії, готується підозра

Наразі з підозрюваними працюють слідчі, поліцейські та прокуратура. Також, за словами Бережної, перевіряється причетність затриманих до диверсійно-розвідувальних груп.

"Причини їхнього нападу на поліцейських будуть встановлені слідчими згодом", - додала вона.

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області, їм загрожує довічне ув’язнення.

Автор: 

Вінницька область (1008) Нацполіція (15129) стрілянина (1777)


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Топ коментарі
+21
кончені мразі, незащо вбити людину(((
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21.04.2024 16:38
+20
Щось вони готували, як зʼясувалось поліціянти там опинились випадково, перевозили затриманого, посту ДПС там не було, і ці засранці не чекали на зупинку.
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21.04.2024 16:45
+20
Можливо своїми діями, небайдужістю екіпаж патрульних запобіг скоєнню підозрюваними низки злочинів, повʼязаних із використанням бойових гранат. Адже патруль мав право не зупиняти автомобіль з підозрюваними, бо в цей час вже виконував інше завдання.
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21.04.2024 17:06
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Як казали у часи моєї молодості, "Не всіх дурних війна убила!"
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21.04.2024 16:32 Відповісти
кончені мразі, незащо вбити людину(((
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21.04.2024 16:38 Відповісти
Дивно, чому я тебе жодного разу не бачив у коментарях де була новина про загибель якогось військовослужбовця на війні. Чи для вас тилових щурів - поліцаї - цвіт нації
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21.04.2024 22:00 Відповісти
Питання не про цвіт нації чи щось таке. Це війна, там ворог від якого очікуєш ворожих дій. А тут в тилу люди, які нібито мали б бути защисниками - по факту також стають ворогами і вбивають.
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21.04.2024 23:05 Відповісти
Похмелися.
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22.04.2024 07:16 Відповісти
Двоє віиськових рішили з"ібатись за кордон з ящиком гранат - а прикордонники - може за ними ше якісь діла
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21.04.2024 16:41 Відповісти
Щось вони готували, як зʼясувалось поліціянти там опинились випадково, перевозили затриманого, посту ДПС там не було, і ці засранці не чекали на зупинку.
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21.04.2024 16:45 Відповісти
Щось заборонене везли. Можливо вже віддали замовникам
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21.04.2024 16:46 Відповісти
А можливо ти вже пропила свої мізки
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21.04.2024 22:01 Відповісти
Вас це непокоїть? Цікаво чому? Хочете про це поговорити?
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21.04.2024 22:03 Відповісти
Можливо своїми діями, небайдужістю екіпаж патрульних запобіг скоєнню підозрюваними низки злочинів, повʼязаних із використанням бойових гранат. Адже патруль мав право не зупиняти автомобіль з підозрюваними, бо в цей час вже виконував інше завдання.
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21.04.2024 17:06 Відповісти
Краще б той екіпаж, як і більшість співробітників поліції були б на фронті. Можливо тоді довіри до поліції було б більше.
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21.04.2024 22:03 Відповісти
хтось і за порядком в тилу має дивитися, чи зробити тут рай для бандоти
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22.04.2024 00:31 Відповісти
бойові грати це ж не пиріжки,їх не купиш.де взяли,в кого. для чого.кому взяли...цілком може бути що це завербовані чувачки. про цього батька вже десь писалося,що він симпатик савєтской армії,а може й расєйскай?
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21.04.2024 17:27 Відповісти
Жартуєте? І гранати, і автомати і навіть РПГ зараз як пиріжків.
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21.04.2024 20:58 Відповісти
В тому трикутнику Вінницької та Одеської області, де вони їздили багато влучань ракет русні. Чорноморськ, Ладижин. Може гранати це легенда, а вони диверсанти русні?
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21.04.2024 17:33 Відповісти
Можливо, зрадників дуже багато
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21.04.2024 17:43 Відповісти
І де вони бились, на продскладі?
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21.04.2024 17:42 Відповісти
Не знаєш як затримання проводяться то не свисти.
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21.04.2024 17:47 Відповісти
Це мають бути останні їхні фотографії, які хтось бачив.
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21.04.2024 18:01 Відповісти
Молодці, впіймали мразоту.
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21.04.2024 18:02 Відповісти
********....старший боєць сидів за кермом авто - це видно на відео з бодікамер.якого хєра він отримав кулю ? навіть якщо молодий почав стріляти ПЕРШИМ - для чого стріляли в водія ? а молодий навіть не поранений - як так ? даю 100 % що поліціянти почали стріляти першими.відео з бодікамер не показує всю картину подій.
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21.04.2024 18:56 Відповісти
Молодий не стріляв - від вдарив поліцейського, схоже що ножем. Стріляли якраз водій і другий поліцейський.
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21.04.2024 23:07 Відповісти
Далi, чорний ринок зброї буде лише процвітати, влада повинна прийняти чесний закон про зброю, щоб зменшити попит на чорному ринку. Тодi менше буде охочих порушувати закон.
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21.04.2024 20:42 Відповісти
По ходу, рішуче НІ ти вже давно сказав своїм мізкам
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22.04.2024 07:19 Відповісти
Лікуйтесь
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22.04.2024 07:22 Відповісти
за гранати отримали б умовно, а так буде довічно.
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21.04.2024 21:02 Відповісти
Почекайте. Завтра мєнти подадуть вам повну "картину маслом", вони неперевершені художники в таких справах. Будуть і "признання", і "свідки" (серед ночі і серед лісу) і відбитки пальців, і волосся, і повний багажник зброї і наркоти, і інструкції фсб, і, можливо (але це як єрмак з умеровим і сирським рішать) "сліди" до Залужного і ДУК ПС. І потягнуться тепер уже "обгрунтовані" чистки командного складу ЗСУ...
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21.04.2024 21:17 Відповісти
Шапито продолжает дискредитацию военных и оТбеливание мусоров ухылянтов с бронью.
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21.04.2024 21:49 Відповісти
Я цю ситуацію просто не розумію, якщо вони наважилися стріляти у поліцаїв, то чому не зачистили за собою докази? Не вилучили нагрудні камери, не добили свідків? Чи дебіли чи щось інше.
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21.04.2024 22:51 Відповісти
Бо вони не планували це робити. Теж були у стані шоку.
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21.04.2024 23:16 Відповісти
 
 