Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 128 окупантів та знищили 44 одиниці озброєння й військової техніки

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 128 окупантів і 44 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

26 одиниць авто-бронетехніки;

5 гармат;

2 міномети;

4 БпЛА, з них 2 "Орлан-10" та 2 "Mavic";

2 комплекси відеоспостереження "Муром-М";

3 станції радіоелектронної боротьби;

1 аерофотостанція;

1 човен.

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