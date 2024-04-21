Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 128 окупантів та знищили 44 одиниці озброєння й військової техніки
Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.
Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 128 окупантів і 44 одиниці озброєння та військової техніки, з них:
- 26 одиниць авто-бронетехніки;
- 5 гармат;
- 2 міномети;
- 4 БпЛА, з них 2 "Орлан-10" та 2 "Mavic";
- 2 комплекси відеоспостереження "Муром-М";
- 3 станції радіоелектронної боротьби;
- 1 аерофотостанція;
- 1 човен.
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