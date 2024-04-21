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Новини Агресія Росії проти України
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Сили оборони півдня впродовж доби ліквідували 128 окупантів та знищили 44 одиниці озброєння й військової техніки

рф,техніка,знищення

Сили оборони півдня надалі завдають вогневого ураження по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють Сили оборони півдня.

Так, протягом доби отримали підтвердження, що у ворога стало менше на 128 окупантів і 44 одиниці озброєння та військової техніки, з них:

  • 26 одиниць авто-бронетехніки;
  • 5 гармат;
  • 2 міномети;
  • 4 БпЛА, з них 2 "Орлан-10" та 2 "Mavic";
  • 2 комплекси відеоспостереження "Муром-М";
  • 3 станції радіоелектронної боротьби;
  • 1 аерофотостанція;
  • 1 човен.

Також читайте: За тиждень ліквідовано 5880 окупантів та знищено 880 одиниць військової техніки. ІНФОГРАФІКА

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