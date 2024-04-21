"Петріоти" є системами ППО тільки коли діють, а не стоять на базах зберігання, - Зеленський
"Петріоти" є системами ППО тільки коли діють - захищають життя, а не стоять без руху десь на базах зберігання.
На цьому наголошує президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Сучасні винищувачі потрібні саме там, де сучасність проходить випробування й де вирішується, чи будуть діти й онуки теперішніх поколінь жити в мирі та безпеці. Демократичний світ має всі сили, щоб подолати російський терор. Варто не боятись власної сили й дійсно допомагати захищати життя. "Петріоти" потрібні зараз у руках українців. Сучасні винищувачі потрібні в українському небі. Російські ракети та іранські "шахеди" повинні програти, щоб ніколи й ніде руїни не виграли у життя", - наголошує Зеленський.
"Ефективно протидіяти терору можна лише разом, спільними кроками. І я дякую кожній країні, кожному лідеру, які вже це розуміють. Дякую всім, хто проявляє лідерство в допомозі Україні!" - додав глава держави.
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ВОВА ЗЛИВАЙ СВОГО ТРАМПА ! ПЕРЕЗАВАНТАЖУЙ РАЗОМ З УСІМА ДЕПУТАТАМИ КОАЛІЦІЮ НОВИЙ КАБМІН НОВОЇ КОАЛІІЇ
Й МОЖЕ ТОБІ, вова, щось вибачеться! Як доведеш Україну до перемоги , читаючи тексти не ПОДОЛОЛЯКА а наприклад ПОРТНІКОВА
https://www.youtube.com/watch?v=vMKbwwq0RkU
Моя надія, коли остаточно приймуть у СЕНАТІ допомогу - ПАРТНЕРИ ПОЧНУТЬ ТИСНУТИ НА МАРОДЕРНЮ
Шукають як сфальсифікувати ОНОВЛЕННЯ ВЛАДИ , а штаб Єрмак лишився - найвпливовіший ПРи найвеличнішому
Червінський в камері попри терміни арешту, що сплили.
Баканов на свободі попри призначених зрадників і тисячі вбитих.
ОЗУ Зеленського продовжує мститися свідку власного злочину. Справжнім зрадникам України ОЗУ дало втекти - Портнов, Наумов, Волошин, Деркач, список безкінечний.
Тим часом невикриті зрадники з ОЗУ Зеленського злили напрями контрнаступу, зірвали мобілізацію, розвалили тил і вбили клин між цивільними і армією
https://republic.com.ua/article/geroj-rozvidnik-roman-chervinskij-vzhe-ne-vyazen-a-polonenij.html
По друге-
Це застосування...
Аєродром - прильот...
Хто дасть літаки?
На їх скоре зіпсуванння...
Є аєродроми?
З капонірами?
З безпекою?
Гадати не ма...
Два роки...
інакше те що проголосували у Палаті учора - ДО СРАКИ! ДЕПУТАТИ ВИХОДЬТЕ НА ПРОТЕСТИ НА БАНКОВУ ! РОБІТЬ ЩОСЬ ОКРІМ ВІДОСИКІВ З ВР!
І це каже істота, яка руками єрмако-татаровського ДБР у 2020 познімала клістрони в трьох бригадах ППО - на Хмельниччині, на Одещині та на Київщині, таким чином перетворивши пускові установки на металобрухт та оголивши небо над цими областями. А повернули ці клістрони частинам ППО УВАГА!!! ЧЕРЕЗ 100 ДНІВ після початку широкомасштабної агресії - у червні 2022. ЗЕлідор зі своєю єрмачньой планував здати Україну в турборежимі "за трі дня" і все б у них із ****** вийшло, якби не ЗСУ, добровольці та волонтери ...
"Мудрость, ****..." (с)
Вова, може вже харе пі-ть, а викупиш коштами своєї ОПи Патріоти, які, як ти кажеш, стоять десь на складах без діла?
Хорошо излагает, собака! (С)
Він лише озвучує текст,як це робить диктор тб.
https://www.youtube.com/watch?v=HvkQebAcCTk
Болото ботів і їх болотні бої поховали здоровий глузд остаточно!
Заспокоюю себе тим, що (можливо) тут суцільне болото ботів «zбратів».
ПОРА ПОЛІТИЧНИЙ ТРУП ВИНОСИТИ З ОП, БО ВЖЕ СМЕРДІТИ ПОЧИНАЄ...
А про себе сказав "я никому ничего не должен".
Дипломатичного хисту-ноль.