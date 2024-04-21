"Петріоти" є системами ППО тільки коли діють, а не стоять на базах зберігання, - Зеленський

"Петріоти" є системами ППО тільки коли діють - захищають життя, а не стоять без руху десь на базах зберігання.

На цьому наголошує президент України Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Сучасні винищувачі потрібні саме там, де сучасність проходить випробування й де вирішується, чи будуть діти й онуки теперішніх поколінь жити в мирі та безпеці. Демократичний світ має всі сили, щоб подолати російський терор. Варто не боятись власної сили й дійсно допомагати захищати життя. "Петріоти" потрібні зараз у руках українців. Сучасні винищувачі потрібні в українському небі. Російські ракети та іранські "шахеди" повинні програти, щоб ніколи й ніде руїни не виграли у життя", - наголошує Зеленський.

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"Ефективно протидіяти терору можна лише разом, спільними кроками. І я дякую кожній країні, кожному лідеру, які вже це розуміють. Дякую всім, хто проявляє лідерство в допомозі Україні!" - додав глава держави.