Фронтова ППО потрібна так само, як і захист нашим містам і селам, - Зеленський
Фронтова протиповітряна оборона потрібна так само, як і захист українським містам і селам.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.
"Продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною. На всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливе тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакета. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний, у швидкому затвердженні пакета, а також і позитив у самому пакеті – його правильне наповнення, наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті", - йдеться у зверненні.
Зеленський зауважив, що час між політичними рішеннями й реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакета й силою українських воїнів – час має бути максимально коротким. І сила – саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій.
"Фронтове ППО потрібне так само, як і захист нашим містам і селам. Наші далекобійні можливості. Наша артилерія. Наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий – важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. І я дякую всім нашим друзям у Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати очевидне – визнати, що ця війна нічого йому не дасть", - підсумував президент.
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Червінський в камері попри терміни арешту, що сплили.
Баканов на свободі попри призначених зрадників і тисячі вбитих.
ОЗУ Зеленського продовжує мститися свідку власного злочину. Справжнім зрадникам України ОЗУ дало втекти - Портнов, Наумов, Волошин, Деркач, список безкінечний.
Тим часом невикриті зрадники з ОЗУ Зеленського злили напрями контрнаступу, зірвали мобілізацію, розвалили тил і вбили клин між цивільними і армією
https://republic.com.ua/article/geroj-rozvidnik-roman-chervinskij-vzhe-ne-vyazen-a-polonenij.html
як що не так, то арештуйте Мосійчука за наклеп.
якщо так то покажіть хто давав команду, і для чого....
і вже досить стукати нам по вухах тим що стукав по роялю.
Особливо йому вдалася сцена гвалтування піаніно!
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