Фронтова ППО потрібна так само, як і захист нашим містам і селам, - Зеленський

Фронтова протиповітряна оборона потрібна так само, як і захист українським містам і селам.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні президента України Володимира Зеленського.

"Продовжуємо зараз наші контакти з американською стороною. На всіх потрібних рівнях. Для нас дуже важливе тепер оперативне рішення Сенату на підтримку українського пакета. Тож і на рівні Офісу, на рівні наших дипломатів активно працюємо, щоб був позитив політичний, у швидкому затвердженні пакета, а також і позитив у самому пакеті – його правильне наповнення, наповнення саме тим, що так очікують наші воїни на фронті", - йдеться у зверненні.

Також дивіться: Російська армія повинна нести втрати щодня, і кожен такий день наближає для нас такий потрібний мир, - Зеленський. ВIДЕО

Зеленський зауважив, що час між політичними рішеннями й реальними ураженнями ворога на фронті, між затвердженням пакета й силою українських воїнів – час має бути максимально коротким. І сила – саме такою, яка дійсно може змінити ситуацію на передовій.

"Фронтове ППО потрібне так само, як і захист нашим містам і селам. Наші далекобійні можливості. Наша артилерія. Наші можливості розширювати простір нашого контролю. Зараз кожен день важливий – важливий у комунікації, у політиці, у логістиці. І я дякую всім нашим друзям у Сполучених Штатах, кожному нашому партнеру у світі, хто так само, як і ми в Україні, розуміє спільні можливості, спільні завдання. Всіма методами разом маємо зупиняти російський терор, обмежувати російський потенціал війни та примушувати Путіна визнати очевидне – визнати, що ця війна нічого йому не дасть", - підсумував президент.

Також читайте: "Петріоти" є системами ППО тільки коли діють, а не стоять на базах зберігання, - Зеленський