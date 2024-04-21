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Новини
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Рух вантажівок у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні сповільнено, - Держприкордонслужба

кордон,польща

Через збій у системі митної служби Польщі сповільнено рух вантажівок у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні.

Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.

"Стався збій системи митної служби Польщі. У зв'язку з цим оформлення транспорту, що переміщує вантаж до Польщі, в митному відношенні не здійснюватиметься.

Орієнтовно ритмічний пропуск ваговозів буде відновлено о 08:00 22 квітня", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, рух легкових автомобілів та автобусів здійснюватиметься встановленим порядком.

Читайте: Блокування КПП на кордоні з Польщею: на двох пунктах пропуску скупчилося понад 1700 вантажівок

Автор: 

Держприкордонслужба (5922) кордон (4748) Польща (8472)


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Фермерів замінили на митників? Вони хоча б перевдягнулися?
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21.04.2024 19:59 Відповісти
Випадково? І тільки вантажівки?
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21.04.2024 20:16 Відповісти
,, Совпадєниє".
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21.04.2024 20:47 Відповісти
А у ляхів так завжди як тільки в Україні намічається якийсь прогрес то лях підставить ножа.Ну вєш кумплю цо добже єст для украінца то дла полака курва нє єст добже.
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21.04.2024 21:28 Відповісти
Якби зепідрське шапіто, у перший день блокування кордону, закрило український ринок для польських товарів, то термін блокування не був би більше 2-х днів. А так із-за довпойопа преZeдента, більше ніж півроку майже повністю закритий кордон, шалені збитки у України.
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21.04.2024 22:25 Відповісти
Хитрожопые ляхи работают на парашу.
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21.04.2024 22:28 Відповісти
 
 