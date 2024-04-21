Рух вантажівок у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні сповільнено, - Держприкордонслужба
Через збій у системі митної служби Польщі сповільнено рух вантажівок у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні.
Про це повідомили в Держприкордонслужбі, передає Цензор.НЕТ.
"Стався збій системи митної служби Польщі. У зв'язку з цим оформлення транспорту, що переміщує вантаж до Польщі, в митному відношенні не здійснюватиметься.
Орієнтовно ритмічний пропуск ваговозів буде відновлено о 08:00 22 квітня", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, рух легкових автомобілів та автобусів здійснюватиметься встановленим порядком.
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