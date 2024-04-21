Немає жодної інформації щодо місцеперебування Червінського, він міг бути викрадений для передачі РФ, - адвокат Йосипов

Ні захисники, ні родина не знають, де зараз перебуває ексрозвідник Роман Червінський. Після суду у Кропивницькому, де не було ухвалено жодного рішення щодо продовження запобіжного заходу, Червінського вивезли в невідомому напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Прямий" повідомив адвокат Червінського Андрій Йосипов.

Адвокат нагадав, що 19 квітня опівночі сплив термін запобіжного заходу тримання під вартою. Суд у Кропивницькому не ухвалив жодного рішення щодо продовження запобіжного заходу, однак Червінського із приміщення суду вивезли у невідомому напрямку. Захисники офіцера розвідки побоюються, що з урахуванням численних успішних спецоперацій за участю Червінського проти Росії його можуть таємно передати державі-агресору.

"Станом на 18.30 ні нам, як захисникам, ні дружині Червінського, ні його родині не відоме місце перебування Червінського. 19 квітня пізно ввечері він мав бути звільнений з-під варти. Але станом на сьогодні його місце перебування нам достеменно невідоме. Ми зверталися із заявами як про викрадення, так і про незаконне утримання Червінського до правоохоронних органів. Станом на сьогодні будь-якої інформації про те, де саме він перебуває, у нас немає", - заявив Йосипов.

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"Із засобів масової інформації ми бачили начебто факт того, що його конвоювали до слідчого ізолятора в місті Кропивницький. Але з урахуванням обставин конвоювання, а саме – як його перевозять, неодноразово міняють автомобілі, і з урахуванням того, що ми навіть не бачили, що саме його дійсно посадили в автомобіль, яким здійснюється конвоювання, то сказати на 100%, гарантувати, що він перебуває в умовах слідчого ізолятора, ні я як захисник, ні його родичі не можуть", – зазначив адвокат.

"Протягом вже двох діб правоохоронні органи не реагують на наші звернення", – додав Йосипов.

"У нас була інформація про факт перебування Червінського в розшуку в Російській Федерації. І я дуже б не хотів забігати наперед, але не виключатиму того факту, і принаймні ми будемо перевіряти той факт, що Червінський міг бути викрадений – це лише як припущення – для передачі ворогу. Я такого факту також до кінця не буду відкидати. Чому? Тому що повторюся, історія Червінського і історія його спецоперацій щодо наших ворогів достеменно відома не лише суспільству. Ті операції, про які відкрито можна було вже говорити по результатам їхнього завершення. І щодо "вагнергейту", і щодо Цемаха. Біографія Червінського викликає у нас побоювання, що він може і не перебувати в умовах слідчого ізолятора", – зауважив адвокат.

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"Нам було б набагато спокійніше, якби той запобіжний захід був би продовжений, але ми достеменно б знали, що є відповідне рішення суду про продовження. Законне воно, незаконне, обґрунтоване воно, не обґрунтоване – то вже інше питання. Ми б реагували відповідним чином. А от сама відсутність інформації, зокрема і з Кіровоградського районного суду про ухвалення будь-якого рішення, на підставі якого його можна утримувати під вартою, відсутність інформації від правоохоронних органів протягом двох діб про його місце перебування і відсутність реакції на наші заяви, відсутність інформації від самого органу досудового розслідування і органу прокуратури в цьому кримінальному провадженні, інформації безпосередньо захисникам і родині – це все дійсно змушує нас – повторюся, лише виключно як припущення – думати про найгірше", – зазначив Йосипов.

"Мені дуже б не хотілося думати про найгірше, але з урахуванням біографії Червінського, з урахуванням тої критики, яку він висловлював, критики у справі "вагнергейту", критики Єрмака і Зеленського у справі щодо передачі Цемаха Російській Федерації, одного з ключових свідків по справі малазійського Боїнга, збитого над територією України. Я дуже надіюсь, що з понеділка, коли в трохи більш якіснішому режимі запрацюють і судова інституція, і правоохоронна система, у нас буде трохи більше інформації. Але станом на сьогодні у нас інформації ніякої – як у нас, так і в родини щодо місця перебування Червінського. Та інформація, яка є у відкритому доступі щодо можливого його конвоювання до слідчого ізолятора у місті Кропивницький вона не підтверджена ніяким чином", – резюмував адвокат.

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Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.