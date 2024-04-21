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Немає жодної інформації щодо місцеперебування Червінського, він міг бути викрадений для передачі РФ, - адвокат Йосипов

богачук,червінський

Ні захисники, ні родина не знають, де зараз перебуває ексрозвідник Роман Червінський. Після суду у Кропивницькому, де не було ухвалено жодного рішення щодо продовження запобіжного заходу, Червінського вивезли в невідомому напрямку.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в ефірі телеканалу "Прямий" повідомив адвокат Червінського Андрій Йосипов.

Адвокат нагадав, що 19 квітня опівночі сплив термін запобіжного заходу тримання під вартою. Суд у Кропивницькому не ухвалив жодного рішення щодо продовження запобіжного заходу, однак Червінського із приміщення суду вивезли у невідомому напрямку. Захисники офіцера розвідки побоюються, що з урахуванням численних успішних спецоперацій за участю Червінського проти Росії його можуть таємно передати державі-агресору.

"Станом на 18.30 ні нам, як захисникам, ні дружині Червінського, ні його родині не відоме місце перебування Червінського. 19 квітня пізно ввечері він мав бути звільнений з-під варти. Але станом на сьогодні його місце перебування нам достеменно невідоме. Ми зверталися із заявами як про викрадення, так і про незаконне утримання Червінського до правоохоронних органів. Станом на сьогодні будь-якої інформації про те, де саме він перебуває, у нас немає", - заявив Йосипов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд не продовжив строк тримання Червінського під вартою, але його можуть спробувати арештувати без судового розгляду, - адвокат Лисенко

"Із засобів масової інформації ми бачили начебто факт того, що його конвоювали до слідчого ізолятора в місті Кропивницький. Але з урахуванням обставин конвоювання, а саме – як його перевозять, неодноразово міняють автомобілі, і з урахуванням того, що ми навіть не бачили, що саме його дійсно посадили в автомобіль, яким здійснюється конвоювання, то сказати на 100%, гарантувати, що він перебуває в умовах слідчого ізолятора, ні я як захисник, ні його родичі не можуть", – зазначив адвокат.

"Протягом вже двох діб правоохоронні органи не реагують на наші звернення", – додав Йосипов.

"У нас була інформація про факт перебування Червінського в розшуку в Російській Федерації. І я дуже б не хотів забігати наперед, але не виключатиму того факту, і принаймні ми будемо перевіряти той факт, що Червінський міг бути викрадений – це лише як припущення – для передачі ворогу. Я такого факту також до кінця не буду відкидати. Чому? Тому що повторюся, історія Червінського і історія його спецоперацій щодо наших ворогів достеменно відома не лише суспільству. Ті операції, про які відкрито можна було вже говорити по результатам їхнього завершення. І щодо "вагнергейту", і щодо Цемаха. Біографія Червінського викликає у нас побоювання, що він може і не перебувати в умовах слідчого ізолятора", – зауважив адвокат.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 19 квітня судді відмовились розглядати справу Червінського. Про дату, час і місце наступного засідання не повідомили. Місцезнаходження ексрозвідника наразі не відоме, - адвокат Глоба. ФОТО

"Нам було б набагато спокійніше, якби той запобіжний захід був би продовжений, але ми достеменно б знали, що є відповідне рішення суду про продовження. Законне воно, незаконне, обґрунтоване воно, не обґрунтоване – то вже інше питання. Ми б реагували відповідним чином. А от сама відсутність інформації, зокрема і з Кіровоградського районного суду про ухвалення будь-якого рішення, на підставі якого його можна утримувати під вартою, відсутність інформації від правоохоронних органів протягом двох діб про його місце перебування і відсутність реакції на наші заяви, відсутність інформації від самого органу досудового розслідування і органу прокуратури в цьому кримінальному провадженні, інформації безпосередньо захисникам і родині – це все дійсно змушує нас – повторюся, лише виключно як припущення – думати про найгірше", – зазначив Йосипов.

"Мені дуже б не хотілося думати про найгірше, але з урахуванням біографії Червінського, з урахуванням тої критики, яку він висловлював, критики у справі "вагнергейту", критики Єрмака і Зеленського у справі щодо передачі Цемаха Російській Федерації, одного з ключових свідків по справі малазійського Боїнга, збитого над територією України. Я дуже надіюсь, що з понеділка, коли в трохи більш якіснішому режимі запрацюють і судова інституція, і правоохоронна система, у нас буде трохи більше інформації. Але станом на сьогодні у нас інформації ніякої – як у нас, так і в родини щодо місця перебування Червінського. Та інформація, яка є у відкритому доступі щодо можливого його конвоювання до слідчого ізолятора у місті Кропивницький вона не підтверджена ніяким чином", – резюмував адвокат.

Також дивіться: У Кропивницькому під судом проходить мітинг на підтримку Червінського. ВIДЕО

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Автор: 

арешт (2520) Червінський (146)


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Топ коментарі
+93
ГЕРОЙ-РОЗВІДНИК ВЖЕ НЕ ЗААРЕШТОВАНИЙ А В"ЯЗЕНЬ -вова по кому дзвони дзвонять?

Червінський в камері попри терміни арешту, що сплили.

Баканов на свободі попри призначених зрадників і тисячі вбитих.

ОЗУ Зеленського продовжує мститися свідку власного злочину. Справжнім зрадникам України ОЗУ дало втекти - Портнов, Наумов, Волошин, Деркач, список безкінечний.

Тим часом невикриті зрадники з ОЗУ Зеленського злили напрями контрнаступу, зірвали мобілізацію, розвалили тил і вбили клин між цивільними і армією
https://republic.com.ua/article/geroj-rozvidnik-roman-chervinskij-vzhe-ne-vyazen-a-polonenij.html
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21.04.2024 21:01
+72
Це вже не цирк.
Це наш вирок... в дії.
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21.04.2024 20:57
+71
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21.04.2024 20:56
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Пустоголові вірять всьому, таке життя…
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21.04.2024 23:32 Відповісти
А розміновувати Чонгар та порт Маріуполя після повідомлення західних розвідок про повномасштабну війну - звучить "не" безглуздо? А виводити бригаду нацгвардії з Гостомеля після попередження директора ЦРУ про те, що основний десант рашистів висаджуватиметься саме в Гостомелі, це звучить "не" безглуздо? А класти асфальт за гроші, відібрані в оборонки, перед самою великою війною звучить не безглуздо?
Що взагалі з вчиненого зе-шоблою за 5 років є корисним, а не безглуздим?
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22.04.2024 10:34 Відповісти
корисним для кацапів чи безглуздим для вкраїнчиків какая разницей?
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22.04.2024 12:13 Відповісти
А оце вже жесть...
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21.04.2024 22:59 Відповісти
Ні. Це поки що домисли юриста.
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21.04.2024 23:08 Відповісти
його місце перебування невідоме.
юрист б*є на сполох.
все правильно робить
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22.04.2024 08:48 Відповісти
Це вже буде відкрита державна зрада і відкритий злочин. Якщо вони на стільки знахабніли, що зроблять подібне - доведеться таки виносили цю владу вперед ногами.
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21.04.2024 23:02 Відповісти
Вони вже це зробили! Ніякох законної підстави тримати Червінського у них немає!
Всі хто пречетний до незаконного утримання повинні сісти за грати без можливості внесення застави щоб не втекли!
Зараз і де-факто, і де-юре можно вже розглядати, що Червінський захоплений терористами і тримається в заручниках!
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22.04.2024 12:23 Відповісти
Коротко про те, що трапилось в Кропивницькому 19.04.2024:

19 квітня спливав рік перебування Романа Червінського під слідством. За законом, якщо людині за рік не висунуто звинувачення, його до 23.59 мають звільнити з-під варти.

19.04.2024 в Кропивницькому був якийсь день обстрілів. З інтервалом в пів-години протягом дня відбулось 7 тривог. Обстрілюють в основному аеродром Канатове, за ракетний обстріл якого власне й звинувачують пана Романа - начебто він про щось повідомив ворога, після чого вони обстріляли Канатове, й загиблі та постраждали люди.
Тривоги затягнули судовий процес, який практично не відбувався, й під час чергової тривоги приблизно о 18-15 суд через невідомого представника (а не офіційного секретаря суду), об'явив, що засідання переноситься на іншу дату, про яку буде повідомлено

Всіх вивели з приміщення суду, в тому числі адвокатів Пана Романа не виводили, також в приміщенні суду залишились прокурори та судді В будівлі суду горіло світло на обох поверхах, жодна автівка чи автозак з воріт суду до 22-00 не виїжджали, а люди не виходили.

Дружина пана Романа викликала поліцію, тому, що вона не знала, де саме заходиться її чоловік і чи надано йому їжу, яку він має отримувати регулярно у звязку з рядом гострих захворювань жкт.
Слідча група не приїхала, а ВИЙШЛА з території суду Поліціянти за проханням дружини зайшли на територію суду, але сказали, що в судовий зал їх не впустили. Також вони проговорились, що судді знаходяться в нарадчій кімнаті

Це означає, що СУДДІ ПІШЛИ ПО БЕСПРЕДЄЛУ - продовжили засідання без адвокатів, вільних слухачів та преси.
Наразі невідомо, яке рішення було прийнято.
НЕВІДОМО НІЧОГО

Близько 22-00 (точного таймінгу тут не привожу) з лівих воріт суду виїхав білий автозак в супроводі поліцейської машини з номером регіону 11 (Київ), а трохи згодом з правих воріт суду тихо виїхав другий автозак, синій. Саме в ньому пана Романа привозили й вивозили раніше.
Коли виїжджали автозаки, було видно, що теріторія суду щільно заповнена поліціянтами в чорному. Як за часів янека...

Невідомо, яке "рішення" виніс суд, і де знаходиться Роман Червінський наразі. Ходять розмови, що його залишили в СІЗО міста Кропивницького. Але це не точно.

ТАКА ГАНЬБА, МАЛЯТА
Влада тренується застосовувати суди у варіанті нквдшних трійок. Таке воно - правосуддя від боневтіка.
#деЧервінський

https://www.facebook.com/share/p/BBG7u5eWPWf7wJ4p/ Ірина Алейнікова
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21.04.2024 23:07 Відповісти
Скоріш за все, Романа формально звільнили за пред'явами Малюка а вже цуцики Татарова затримали його за ментовською статтею і в понеділок будуть шити новий арешт. Пред'яву Малюка тихцем похоронять, бо зрадниками є особини з верхівки ваняткі літінанта. По моєму, вся ця історія з Канатовим з самого початку йшла під контролем ФСБ. НЕСПРОСТА Ж ВАНЯТКУ НАГНАЛИ ЗРАЗУ ПІСЛЯ УДАРУ ПО АЕРОДРОМУ.
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22.04.2024 00:01 Відповісти
Кокаїновий Нетряпка,готуй шнурок і мило,якщо з полковником Червінським щось станеться,тобі і твоїй ФСБшній любовниці,Єрмаку,доля Каддафі буде здаватись щастям.
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21.04.2024 23:08 Відповісти
Новина , вкрай , не приємна і сумна , якщо щось трапилось
з Романом Червінським 🙁
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21.04.2024 23:40 Відповісти
Передача рф, это уже зашквар, новость с таким заголовком, это уже чистое ИПСО.
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21.04.2024 23:44 Відповісти
А злив операції по вагнерівцям - це "не" зашквар? А зрив ще 6 операцій ГУР - це "не" зашквар? А дипломатичний скандал через викрадення Чауса з Молдови - це "не" зашквар? А вбивство депутата Полякова - це "не" зашквар? А вбивство агента гур Кірєєва - це "не" зашквар?
Усе зеленське шапіто протягом 5 років - це один суцільний зашквар.
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22.04.2024 10:47 Відповісти
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22.04.2024 12:26 Відповісти
найстрашніше те, що якщо це не дай Боже виявиться правдою, то жодного покарання дєрьмачня із зеленим уродом зараз не понесуть...
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21.04.2024 23:57 Відповісти
А якщо то брехня, то лише трохи лайна на вентилятор.
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22.04.2024 02:35 Відповісти
Від зєкоманди вже нічого, крім зради, не чекають.
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22.04.2024 09:51 Відповісти
А що тут "брехня"? Червінського замість випустити викрали. І нікому не повідомляють, де він. Це брехня, чи факти? Це законно чи це беззаконня? То про яке лайно ти тут розповідаєш? Про зеленське?
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22.04.2024 10:51 Відповісти
Свої може витягли. Це ж ССО
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22.04.2024 03:11 Відповісти
в забитому поліцейськими дворі? нащо фейки розповсюджувати? Якби свої працювали так як треба, то не було б кому організовувати провокації проти патріотів і саджати їх з надуманих приводів.
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22.04.2024 09:53 Відповісти
Та він сам був не проти щоб його зняли.
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22.04.2024 06:19 Відповісти
І тому відмовлявся писати рапорт на звільнення за власним бажанням? Ти з зеленської ботоферми цю дурню закидаєш?
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22.04.2024 10:53 Відповісти
Саме так це і працює! Тупорилі починають забувати і все розмазується у часі. Про вагнергейт зараз мало хто згадує - це приклад того, як це працює!
Популяність Залужного була як кістка в горлі Зеленського - тому він його прибрав! Це суто безпідставне політично-рейтенгове рішення рйтенгозалежного преЗЕдента під кервіництвом геніального резидента єрмака який розвів більшість українців як лохів!
І зе прибере будь-кого навіть якщо це шкодить інтересам України! Їм плювати на перемогу!
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22.04.2024 12:35 Відповісти
Ми (я точно, підозрюю що Ви також) достеменно не знаємо всіх обставин цієї відставки. Відмовлятись писати рапорт на звільнення чи на щось інше, він, як військовослужбовець, не міг. Не став також апелювати до суспільства, а мовчки взяв Героя з рук зеєрмачні, пішов. Оце є фактом. Майбутнє покаже, чи виявиться він затребуваним народом та чим відвовість на його запит. І не тикайте мені, будь-ласка.
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22.04.2024 15:57 Відповісти
"Глибина" ваших юридичних "знань" просто вражає!
Лише раб не може відмовитися робити те, що каже господар.
А військовослужбовець - не раб, і командир - не його господар. І ніякий командир не може його змусити написати про себе будь-який документ проти його волі.
За вашими поняттями командир може, наприклад, вбити людину, а потім наказати підлеглому написати зізнання, що він (підлеглий) є вбивцею... І що? Підлеглий не може від того відмовитися??!
Де, у якому законі ми бачили таку дурню?
Військовослужбовець не може відмовитися від виконання БОЙОВОГО наказу командира під час виконання БОЙОВОЇ задачі.
А пропозиція написати рапорт про звільнення за власним бажанням не має ЖОДНОГО стосунку ані до бойового наказу, ані до бойової задачі.
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23.04.2024 23:43 Відповісти
Оце вже зовсім...
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22.04.2024 07:59 Відповісти
все може бути з нашою кацапською владою - віддадуть Червінського кацапам,а самі на бидломарафоні скажуть що Червінський зрадник,працював на кремль і втік в росію.все....а наші барани повірять.їм хоч в очі сци.
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22.04.2024 08:25 Відповісти
Генерал-лейтенант Буданов які коментарі щодо цього бл@дства бо все знаєш і коментуєш все крім справи Червінського.
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22.04.2024 09:46 Відповісти
нічого він насправді не знає - більшість аналітики ним озвученої тягає з інозмі. Його й поставили аби не ліз нікуди. Не може звичайний лейтенант за освітою і розумом стати отак генералом. Звичайно ж і раніше були генерали, яких притягли на їх посади родичі чи куми, але не так швидко.
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22.04.2024 09:58 Відповісти
раніше генерали, яких притягли на їх посади не проживали спільно з сумнівними особами а зараз це можливо і заохочується тому таке просування по службі.
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22.04.2024 10:50 Відповісти
👏👏👏
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22.04.2024 15:11 Відповісти
буданов такий самий безпринципний кар,єрист, як і малюк, і готовий служити будь-кому, або були привабливі пропозиції.
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22.04.2024 10:56 Відповісти
Привабливі пропозиції вже вибрав:
-з лейтенанта перейшов в генерал-лейтенанти
-найвища посада по своєму профілю
-не на фронті
-безпека в бункері столиці,яку обклали кращими зразками ппо західного зразка,в т.ч. Петріот.
Яка ще може бути привабливіша пропозиція?
-маршал України? Ще не придумали для нього.
-посол у США? Маркарову можуть зняти,бо там провал у роботі. Але не факт,що самі амери не заблокують кандидатуру карєриста.
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22.04.2024 11:44 Відповісти
Украинцы удивляются, что в Грузии народ хороший, а правительство пророссийский. Как это? А, вот так, как в Украине, в правительстве Грузии такие люди, как Ермак в Украине. А, его покровляет Зеля. А, кто ещё его покровляет?
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22.04.2024 10:27 Відповісти
Якщо гіпотетично порівняти з минулим,то Зеля-Ленін,а єрмак-грузин Дзугашвілі.
Дзугашвілі не займався пропагандою,виступами,не відточував ораторську майстерність,а всюди розставляв від імені Леніна своїх людей, з прицілом на майбутнє.
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22.04.2024 14:18 Відповісти
Зебіл давно працює на кацапів. Намагається влізти в очко путіна
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22.04.2024 10:29 Відповісти
Вільну фактично людину ховають по ізоляторах.
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22.04.2024 10:30 Відповісти
Як це ССО може дбати про безпеку держави,коли про безпеку своїх членів не може подбати?
І пояснення цьому є: це пряма дія кротоферми у вищих ешелонах.Як і по провалу контрнаступу торік: повністю проігнорували застереження Пентагону,а коли генерали почали дещо розказувати,їх одним разом миттю позвільняли.
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22.04.2024 10:32 Відповісти
Кращий доказ того що прокремлівська влада володимира зеленського перебуває у взаємовигідних відносинах з кремлівським ворогом України.
Маю надію що Роман Червинський живий і знаходиться на території України, у іншому випадку це смертний вирок як зеленському так і єрмаку.
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22.04.2024 11:12 Відповісти
Телеграм канал з найактуальнішими даними щодо Романа Червінського

https://t.me/libertatemua
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22.04.2024 12:09 Відповісти
Червинский после освобождения был под наблюдением соответствующей службы.
Так что никуда он не пропадал. Наружка все знает.
Как бы ему свои же и не сплели лапти и обратно в кутузку.
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22.04.2024 12:14 Відповісти
типа для защиты от похищения или покушения
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22.04.2024 12:17 Відповісти
Він просив захисту чи йому єрмак нав'язав ?
Тоді це незаконне тримання людини під вартою.
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22.04.2024 12:24 Відповісти
Какая защита?
За ним тупо втихую следили.
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22.04.2024 16:10 Відповісти
Зелені антимайданівські під@ри
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22.04.2024 14:13 Відповісти
Голова СБУ Василь Малюк заявив, що в.о. командира військової частини, який https://nv.ua/ukr/ukraine/events/obstril-aerodromu-kanatove-ukrajinskomu-viyskovomu-povidomili-pro-pidozru-novini-ukrajini-50319407.html самовільно організував «операцію» із захоплення російського літака , -

офіцер Сил спецоперацій Роман Червінський.

В інтерв'ю https://interfax.com.ua/news/general/905443.html Інтерфакс-Україна Малюк звинуватив Червінського в тому, що він «переховується від слідства, не приходить на допити і навіть відсутній за місцем проживання»

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/roman-chervinskiy-organizuvav-operaciyu-iz-zahoplennya-litaka-rf-glava-sbu-malyuk-podrobici-50319434.html
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22.04.2024 15:11 Відповісти
Ага, Ермаку не доложил.
Про вагнеровцев в Беларусии уже докладывали. И что в итоге получилось?
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22.04.2024 16:12 Відповісти
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