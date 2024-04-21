США можуть відправити Україні ATACMS вже наступного тижня, - сенатор Ворнер

Сполучені Штати зможуть надати Україні далекобійні ракети ATACMS вже наступного тижня.

Про це заявив Голова Комітету з питань розвідки американського Сенату Марк Ворнер у програмі телеканалу CBS News, передає Цензор.НЕТ.

"Сподіваюся, щойно цей (законопроєкт - Ред.) дійде до президента у вівторок чи середу, ці поставки відразу розпочнуться, з ATACMS більшого радіусу дії... Я сподіваюся, що коли президент підпише (законопроєкт із допомогою для України - Ред.), ця зброя буде передана Україні до кінця тижня", - зазначив Ворнер.

За його словами, протягом останніх кількох місяців адміністрація Байдена мала час підготувати відправку ATACMS.

"Це прописано також у цьому законопроєкті", - додав сенатор.

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