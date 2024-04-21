Росіяни обіцяють 500 тис. рублів за контракт зі ЗС РФ, але місяцями не виплачують кошти, - Центр нацспротиву

За контракт зі Збройними силами РФ окупантам обіцяють щонайменше 500 тисяч рублів на місяць, однак російські військові не отримують зарплатню місяцями.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"За контракт із збройними силами РФ окупантам обіцяють тепер не менше 500 тисяч рублів на місяць. Усе через те, що охочих воювати в Україні все менше. Але, як повідомляють в українському підпіллі на Донбасі, обіцянки ніхто не виконує. Російські військові не отримують зарплатню місяцями.

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І затримка виплат - це ще не найбільша проблема. Справа в тім, що тривалість життя окупанта не перевищує більше восьми тижнів. Мабуть, саме тому російська влада демонструє таку "щедрість" для своїх бранців.

Окрім цього, на тимчасово окупованих територіях України від 1 квітня триває весняний призов до армії РФ. Колаборанти усіма силами вдаються до різноманітних заходів, аби строкову службу з подальшим підписанням контракту "пройшли" українці, які залишилися в окупації", - йдеться в повідомленні.

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