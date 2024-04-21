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Росіяни обіцяють 500 тис. рублів за контракт зі ЗС РФ, але місяцями не виплачують кошти, - Центр нацспротиву

рф,армія

За контракт зі Збройними силами РФ окупантам обіцяють щонайменше 500 тисяч рублів на місяць, однак російські військові не отримують зарплатню місяцями.

Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

"За контракт із збройними силами РФ окупантам обіцяють тепер не менше 500 тисяч рублів на місяць. Усе через те, що охочих воювати в Україні все менше. Але, як повідомляють в українському підпіллі на Донбасі, обіцянки ніхто не виконує. Російські військові не отримують зарплатню місяцями.

Читайте: Росіяни влаштували на захоплених територіях "турне вдів окупантів", - Центр нацспротиву

І затримка виплат - це ще не найбільша проблема. Справа в тім, що тривалість життя окупанта не перевищує більше восьми тижнів. Мабуть, саме тому російська влада демонструє таку "щедрість" для своїх бранців.

Окрім цього, на тимчасово окупованих територіях України від 1 квітня триває весняний призов до армії РФ. Колаборанти усіма силами вдаються до різноманітних заходів, аби строкову службу з подальшим підписанням контракту "пройшли" українці, які залишилися в окупації", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росія найматиме більше контрактників, намагаючись уникнути непопулярної мобілізації, - Bloomberg

Автор: 

армія рф (17176) Центр національного спротиву (807)


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Топ коментарі
+5
І це повинно нас якось турбувати - вони всеодно йдуть вбивати українців - ось головне - їхня мотивація - вони прагнуть на вбиство, вони вбивці.
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21.04.2024 22:15
+5
Тому в Україні прийняли дуже мудру стратегію, на відміну від росіян: не давати і не обіцяти. 🤣
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21.04.2024 22:33
+4
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21.04.2024 22:07
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21.04.2024 21:51 Відповісти
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22.04.2024 09:55 Відповісти
а нам не похєр ?
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21.04.2024 22:01 Відповісти
люмпен радіє
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21.04.2024 23:19 Відповісти
За великим рахунком, їх мотивація мало цікава. Утилізувати "лаптеногих" все одно нам доведеться ...
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22.04.2024 21:19 Відповісти
Ну так дебілокацапам головне пообіцяти, а далі на утилізацію. Мабуть з інтернетом по кацапії зовсім туго, інакше звідки стільки потенційних чорних пакетів пруть?
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21.04.2024 22:02 Відповісти
Да, дохлякам деньги без пользы...
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21.04.2024 23:29 Відповісти
Ничо, орчихи сумеют распорядиться баблишком. Главное, чтобы мешок с фаршем привезли, а не "без вести пощез"
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22.04.2024 03:01 Відповісти
Прекрасні казочки про кацапів. Втім, на фронті їх не меншає
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21.04.2024 22:07 Відповісти
Ну так "Очі завидущі, руки загребущі, а в дупі дна нема".
Кожний"суповий набор" вважає, що вціліє саме він.
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22.04.2024 03:05 Відповісти
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21.04.2024 22:07 Відповісти
- коханий, ти мене любиш?
- а я що роблю?
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21.04.2024 22:13 Відповісти
І це повинно нас якось турбувати - вони всеодно йдуть вбивати українців - ось головне - їхня мотивація - вони прагнуть на вбиство, вони вбивці.
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21.04.2024 22:15 Відповісти
Все вони там отримують ... чомусь , не дивлячись на "пекельні санкції" , в ***** грошей не меншає ...
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21.04.2024 22:23 Відповісти
А як воно поменшає, якщо байдун викликав стрибок ціни на нафту вдвічі та пуйлові потекла Амазонка бабла!!!
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22.04.2024 03:08 Відповісти
Тому в Україні прийняли дуже мудру стратегію, на відміну від росіян: не давати і не обіцяти. 🤣
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21.04.2024 22:33 Відповісти
Кацапи збудували добре озброєну професійну армію контрактників, не загнаних копняками і матюками наляканих людей які постійно плачуть додому,
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21.04.2024 22:35 Відповісти
"...Кацапи збудували добре озброєну професійну армію контрактників, не загнаних копняками", яка , замість - "Київ за три дні, а Львів - за два тижні " вже третій рік відсмоктує українську "кукурудзину" й путінський "недопалок". Й ти, разом з ними.
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21.04.2024 23:19 Відповісти
Їм навіщо гроші на передку ?
Кредити і штрафи їм заморожують, комуналку вони не платять.
Та навіть якщо вб'ють отримають родичі всією купою.
У них навіть питання зі зниклими вирішується протягом 1 року і визнається загиблим з усіма виплатами...
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21.04.2024 23:13 Відповісти
Так краще втікти у Німеччину, де заробітна плата працівників громадського транспорту: автобусів, тролейбусів, трамваїв і метро - вища.

3,6 тисячі робочих місць є вакантними, а молодь кермувати автобусом не хоче. Крім того, торік саме у професійній групі водіїв автобусів і трамваїв було зафіксовано найбільше відносне зростання дефіциту кваліфікованої робочої сили. Майже 3600 вакансій не вдалося заповнити кандидатами з відповідною кваліфікацією, що на 89 відсотків більше, ніж у попередньому році.
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21.04.2024 23:52 Відповісти
 
 