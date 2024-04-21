Росіяни обіцяють 500 тис. рублів за контракт зі ЗС РФ, але місяцями не виплачують кошти, - Центр нацспротиву
За контракт зі Збройними силами РФ окупантам обіцяють щонайменше 500 тисяч рублів на місяць, однак російські військові не отримують зарплатню місяцями.
Про це повідомили в Центрі національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.
"За контракт із збройними силами РФ окупантам обіцяють тепер не менше 500 тисяч рублів на місяць. Усе через те, що охочих воювати в Україні все менше. Але, як повідомляють в українському підпіллі на Донбасі, обіцянки ніхто не виконує. Російські військові не отримують зарплатню місяцями.
І затримка виплат - це ще не найбільша проблема. Справа в тім, що тривалість життя окупанта не перевищує більше восьми тижнів. Мабуть, саме тому російська влада демонструє таку "щедрість" для своїх бранців.
Окрім цього, на тимчасово окупованих територіях України від 1 квітня триває весняний призов до армії РФ. Колаборанти усіма силами вдаються до різноманітних заходів, аби строкову службу з подальшим підписанням контракту "пройшли" українці, які залишилися в окупації", - йдеться в повідомленні.
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- мало чого я на тобі обіцяв
Кожний"суповий набор" вважає, що вціліє саме він.
- а я що роблю?
Кредити і штрафи їм заморожують, комуналку вони не платять.
Та навіть якщо вб'ють отримають родичі всією купою.
У них навіть питання зі зниклими вирішується протягом 1 року і визнається загиблим з усіма виплатами...
3,6 тисячі робочих місць є вакантними, а молодь кермувати автобусом не хоче. Крім того, торік саме у професійній групі водіїв автобусів і трамваїв було зафіксовано найбільше відносне зростання дефіциту кваліфікованої робочої сили. Майже 3600 вакансій не вдалося заповнити кандидатами з відповідною кваліфікацією, що на 89 відсотків більше, ніж у попередньому році.