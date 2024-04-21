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Сенатор США Грем запропонував колезі - критику допомоги Україні Венсу разом відвідати Київ

грем,ліндсі

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем запропонував своєму однопартійцю Джею Ді Венсу, який послідовно виступає проти допомоги Україні, разом відвідати Україну.

Про це повідомляє Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи погляди свого колеги та однопартійця Джей Ді Венса, сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив: "Припиняйте говорити про речі, яких не знаєте, поки ви туди не поїдете".

Як зазначається, Венс послідовно виступає проти допомоги Україні. В статті для The New York Times у квітні Венс заявив, що потреби України в солдатах та боєприпасах настільки великі, що ані Україна, ані союзники не здатні це забезпечити.

"Я кидаю виклик Джей Ді Венсу - поїхати до України, отримати інформацію від українських військових, поговорити з людьми і потім мені сказати свою думку... Ми їдемо ще раз. Приєднуйтеся", - сказав Грем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пакет допомоги від США важливо наповнити дефіцитною зброєю, - Зеленський

Грем рішуче відкинув думку, що США не здатні допомогти Україні та іншим партнерам. Він нагадав, що в часи Другої світової війни США допомагали в захисті, як проти Німеччини, так і проти Японії.

"Ідея, що ми не здатні допомогти Україні, Ізраїлю та Тайваню одночасно - я її відкидаю. Я її відкидаю цілком", - сказав він.

Грем додав: "Я був там (в Україні. – Ред.) лише два тижні тому. Вони змінили закони про призов. У них буде необхідний людський ресурс. Їм потрібна зброя".

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Також сенатор зауважив про хоробрість ЗСУ: "Українське військо, з нашою допомогою вбило 50% бойових сил росіян". Цього разу "Україна має отримати ATACMS, щоб зруйнувати міст між Кримом та Росією та F-16".

Крім того, Грем вказав на помилковість уявлень, що війна буцімто розпочалася через спроби стримати НАТО, і висловив переконання, що можливий успіх Росії в Україні може призвести до того, що Китай захопить Тайвань.

"Якщо хочете допомогти, щоб американські військові тримались осторонь бойових дій з Росією, допоможіть Україні. Якщо вони (росіяни. – Ред.) зайдуть до країни НАТО, ми будемо в бою".

Читайте: Новий пакет допомоги врятує життя українців, - глава Пентагону Остін

Автор: 

допомога (8284) США (22455) Ліндсі Грем (69) Джей Ді Венс (80)


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Топ коментарі
+15
Харків, а не Київ. Хоча б.
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21.04.2024 22:28
+13
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21.04.2024 23:12
+9
В статті для The New York Times у квітні Венс заявив, що потреби України в солдатах та *********** настільки великі, що ані Україна, ані союзники не здатні це забезпечити. Джерело:
Тобто Венс заявив, що США немає чого протиставити Кацапстану?
З такими поглядами не можу зрозуміти, ЯК!!!! це чмо займає посаду сенатора США???
Починаю сумувати за часами Комісії з розслідування неамериканської діяльності (англ. House Un-American Activities Committee) - комісія палати представників конгресу США, що діяла у 1934-1975 роках. Створена у 1934 році для боротьби з «підривною та антиамериканською пропагандою». Точніший переклад - «Комісія з розслідування неамериканської діяльності».
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21.04.2024 22:34
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А краще - відвідати Часів Яр.
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21.04.2024 22:25 Відповісти
Харків, а не Київ. Хоча б.
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21.04.2024 22:28 Відповісти
Одесу,Дніпро, а Київ дерева саджає, там війни не має.
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21.04.2024 22:31 Відповісти
А действительно , почему-это так мало по Киеву прилетает ? ( не порядок... )
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21.04.2024 23:05 Відповісти
Ты хоть когда нибудь трезвая бываешь? Зачем ты хочешь перепить шмару Захарову?
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22.04.2024 00:29 Відповісти
І Харків, й Одесу, й Дніпро, й Часів Яр... й Київ. Все не встигнуть... Друзі, хай хоч кудись доїдуть. Допомога нам точно не зайва
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21.04.2024 22:59 Відповісти
Вже приїжджала одна шмата....Кульгата...
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21.04.2024 22:30 Відповісти
Браво пану Грему!
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21.04.2024 22:31 Відповісти
тобто не всі республіканці порижали?
а всього лиш відсотків 50 з розуму з'їхали - вважаю це за прогрес.
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21.04.2024 22:33 Відповісти
В статті для The New York Times у квітні Венс заявив, що потреби України в солдатах та *********** настільки великі, що ані Україна, ані союзники не здатні це забезпечити. Джерело:
Тобто Венс заявив, що США немає чого протиставити Кацапстану?
З такими поглядами не можу зрозуміти, ЯК!!!! це чмо займає посаду сенатора США???
Починаю сумувати за часами Комісії з розслідування неамериканської діяльності (англ. House Un-American Activities Committee) - комісія палати представників конгресу США, що діяла у 1934-1975 роках. Створена у 1934 році для боротьби з «підривною та антиамериканською пропагандою». Точніший переклад - «Комісія з розслідування неамериканської діяльності».
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21.04.2024 22:34 Відповісти
Нехай Грем запропонує Вікторії Спарц відвідати Носі́вку.
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21.04.2024 22:35 Відповісти
колись десь читав, що найбільші хейтери своєї націі це саме її представники, це до пані спартц...
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21.04.2024 22:48 Відповісти
Манкурти. Більш за все Украхну ненавитять росіяни з українськими призвищами. Бо вони для себе обрали росію і це типу земля і їх предків також, а ми от росію обирати не бажаємо.,
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21.04.2024 22:59 Відповісти
ви ж так українців любите, що самі голоснули за бубенця?
і не кажіть мені що ні - тобто ви яскраве підтвердження моєй тези...
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21.04.2024 23:10 Відповісти
"і не кажіть мені що ні"
Чому не казати? Ви краще за мене знаєте, за кого я голосував?
Я голосував у першому турі за Гриценка, у другому - викреслив обох.
На парламентських виборах голосував за Голос. Тому свої фантазії залиште при собі.
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21.04.2024 23:24 Відповісти
Да, я раніше тут написала свою думку про Вікторію Спарц і мене одразу забанили. А тепер мої слова здійснились. Привіт з Америки, бажаю Вам Великої Перемоги. 🇵🇷
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22.04.2024 00:39 Відповісти
Пусть едут куда хотят, а ещё лучше никуда. Но гораздо лучше пусть помогут что просим. Оружие! И больше ничего.
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21.04.2024 23:10 Відповісти
Гоніть його гівняною мітлою! Він проти підтримки України! Це шакал !
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21.04.2024 23:12 Відповісти
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21.04.2024 23:12 Відповісти
Пусть трампона ещё приглосит.
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22.04.2024 00:35 Відповісти
Пуйло??? це ти?
Так говорили, шо ти у морозильнику вже півроку !!!
А гавкаєш, як живий...
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22.04.2024 02:23 Відповісти
Ліндсі знову перевзувся. Хитрован,однако.
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22.04.2024 00:39 Відповісти
Ось вам тіпічний політик-перевертень.До перемоги трампа у 2016 був русофобом,казав що трамп це зло.Потім почав облизувати трампа.Після проігрошу-знов русофоб.Коли трамп почав набирати популярність-почав лизати знов.Теж саме і з "нашими" політиками(тімоха),актівістами та "патріотами".Ми за все хорошеє(проти корупціі,торговлі на крові,за ідеі націі).Тіки влада змінилась-уся ця активнисть пропала.Почали велизувати владу.Називати не буду призвища,самі погугліть і порівняйте повидінку до 2019 року,2019-22 роках і після .
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22.04.2024 06:06 Відповісти
Подвезли бормотухи и Медведев набрав храбрости после первого стакана выкричал ,что устроит гражданскую войну в США за помощь Украине.
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22.04.2024 09:32 Відповісти
 
 