Сенатор США Грем запропонував колезі - критику допомоги Україні Венсу разом відвідати Київ

Сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем запропонував своєму однопартійцю Джею Ді Венсу, який послідовно виступає проти допомоги Україні, разом відвідати Україну.

Про це повідомляє Голос Америки, передає Цензор.НЕТ.

Коментуючи погляди свого колеги та однопартійця Джей Ді Венса, сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив: "Припиняйте говорити про речі, яких не знаєте, поки ви туди не поїдете".

Як зазначається, Венс послідовно виступає проти допомоги Україні. В статті для The New York Times у квітні Венс заявив, що потреби України в солдатах та боєприпасах настільки великі, що ані Україна, ані союзники не здатні це забезпечити.

"Я кидаю виклик Джей Ді Венсу - поїхати до України, отримати інформацію від українських військових, поговорити з людьми і потім мені сказати свою думку... Ми їдемо ще раз. Приєднуйтеся", - сказав Грем.

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Грем рішуче відкинув думку, що США не здатні допомогти Україні та іншим партнерам. Він нагадав, що в часи Другої світової війни США допомагали в захисті, як проти Німеччини, так і проти Японії.

"Ідея, що ми не здатні допомогти Україні, Ізраїлю та Тайваню одночасно - я її відкидаю. Я її відкидаю цілком", - сказав він.

Грем додав: "Я був там (в Україні. – Ред.) лише два тижні тому. Вони змінили закони про призов. У них буде необхідний людський ресурс. Їм потрібна зброя".

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Також сенатор зауважив про хоробрість ЗСУ: "Українське військо, з нашою допомогою вбило 50% бойових сил росіян". Цього разу "Україна має отримати ATACMS, щоб зруйнувати міст між Кримом та Росією та F-16".

Крім того, Грем вказав на помилковість уявлень, що війна буцімто розпочалася через спроби стримати НАТО, і висловив переконання, що можливий успіх Росії в Україні може призвести до того, що Китай захопить Тайвань.

"Якщо хочете допомогти, щоб американські військові тримались осторонь бойових дій з Росією, допоможіть Україні. Якщо вони (росіяни. – Ред.) зайдуть до країни НАТО, ми будемо в бою".

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