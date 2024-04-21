Якщо Україна не вистоїть, Путін точно вторгнеться в балтійські держави, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор "точно вторгнеться" у країни Балтії в разі поразки України.
Про це Зеленський заявив в інтерв'ю каналу NBC, передає Цензор.НЕТ.
"Я знаю одне - якщо Україна не вистоїть, то Путін точно вторгнеться в балтійські держави. Не тому що є якась цікава ідея або стратегія, а тому що Путін хоче повернути вплив Радянського Союзу. А для цього, він не приховує, він хоче повернути повністю силою, війною всі незалежні країни (колишні республіки Союзу. – Ред.) – в НАТО вони або не в НАТО – його це не цікавить. Він не боїться країн НАТО. І це його стратегія. Безумовно, після балтійських держав, під ударом будуть і Польща, і частина Німеччини", - заявив президент.
Будь ласка, зачекайте...
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Червінський в камері попри терміни арешту, що сплили.
Баканов на свободі попри призначених зрадників і тисячі вбитих.
ОЗУ Зеленського продовжує мститися свідку власного злочину. Справжнім зрадникам України ОЗУ дало втекти - Портнов, Наумов, Волошин, Деркач, список безкінечний.
Тим часом невикриті зрадники з ОЗУ Зеленського злили напрями контрнаступу, зірвали мобілізацію, розвалили тил і вбили клин між цивільними і армією
https://republic.com.ua/article/geroj-rozvidnik-roman-chervinskij-vzhe-ne-vyazen-a-polonenij.html
Наприклад для масового виховання критичного мислення врубити б в телевізорі «стадіон так стадіон» квітня 2019 - ото було б просвітлення в мозгах, ніякі «битви екстрасенсів» не взлітають.
Або Арахамію з закликами «не паніковать».
Або Хомчака з запевненнями, що «оні нє туда полєзлі».
Або Баканова з «справєдлівим распрєдєлєнієм благ».
Та багато кого, хто розповідав як він би «помер за Крим» - а сам розміновував та «розводив».
Але щоб цього не сталось якраз і вимкнули всі незалежні канали, бо гуппі мають жити в «єдіному» інформаційному акваріумі і пам'ятати не далі двох-трєх нєдєль максимум.
Так що не Порошенка ларьочнікі бояться побачити на заборонених ними екранах - а самих себе.
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Боятися побачити самих себе - це ще треба було постаратися здобути таке найвеличніше досягнення, але вони зуміли. Поздравляєм.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011052402738&__cft__[0]=AZVoeqBrmPa7QF4BwL3sysccnE8ksv-pJZ4jTrgBT2vjBYJhNywMjr4K69v5WKDv8XnDeERpdwD_od7BwvFpBW7Ziz0ZdGw_9yqkNO97ROtvlX5fQ_hGmSijPHo01w2BenULOvOErwEnUL0TJeKh4gFJjcwBXaOXja0EqY2JI8gCXA&__tn__=-]K-R Valeriy Prozapas
Ти шо, під кокаїном?
При всём том, что в 40-вые годы прошлого века в Курляндском котле латыши показали российским выродкам как защищают свою землю против ОРДЫ УБЛЮДКОВ! Так же, как в 1936 году ОРДУ от3,14здили ФИНЫ!
ПРО ШАНС - ZVкроиворагульськe скромно обіцяє , тобто не все МАРОДЕРНЯ В ОФШOРИ ПЕРЕКИНЕ?
На кого розрахований цей бенефіс, для чого він. Аплодисментів не буде
https://www.facebook.com/oleksander.turchynov/posts/pfbid02u1Hkt8P1tTQguzMdRMT6h1PdzbRjk6rtmzDT6eNs1fZqYtAaqDp6xpDfJeCHan7yl?__cft__[0]=AZV718kMpkz4oqfPKGCo556hnOo1vnEj8BuQC3eRis4oAYfTq1mrM0cgHWF-VL9pfpUPhUQLpxf4jFghXV-eMLz5QwHBlumM3w8Qh8I29nKzXXzLD1VmbMSl6cfhsS2mSA6me75NXRhn4g6NglEj5d6SdEBxHw2zugyM66Anw9JfO0lXlaxIPc98PQYRYBLXegVei5krQzFdnS1G_ZMcW6Hm&__tn__=%2CO*F 1 д. ·
Це Отто Сімко, він словак, йому 99 років.
За його ініціативою словаки менщ ніж за дві доби зібрали 2 млн євро на допомогу ЗСУ, після того як уряд Словаччини відмовився це робити.
"Маємо викинути Путіна з України. Ми повинні завдати йому поразки.
Я пережив Другу світову війну. Я воював під час цієї війни. І скажу вам: сенсу в переговорах з Гітлером не було. І з путіним немає сенсу говорити", - Отто Сімко
У 99 років - це круто ‼️‼️
А тут прозрів, ще й дар передбачення на роки прорізався. Що сталося, вангометер поламаний тоді був а зараз полагодили?
Я б не прислуховувався до порад і прогнозів фінансиста, який проіпав всі свої гроші.
Ой не звездіть. Battle of Khasham що відбулася 7 лютого 2018 року тривала лише 4 години протягом яких Американські збройні сили локального розготання повністю знищили все угрупування "Вагнер", вбивши 600 рускіх. Чи ви вважаєте, що "молдавське м'ясо", з якихось причин, буде смажити важче?