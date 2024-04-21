Якщо Україна не вистоїть, Путін точно вторгнеться в балтійські держави, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що російський диктатор "точно вторгнеться" у країни Балтії в разі поразки України.

Про це Зеленський заявив в інтерв'ю каналу NBC, передає Цензор.НЕТ.

"Я знаю одне - якщо Україна не вистоїть, то Путін точно вторгнеться в балтійські держави. Не тому що є якась цікава ідея або стратегія, а тому що Путін хоче повернути вплив Радянського Союзу. А для цього, він не приховує, він хоче повернути повністю силою, війною всі незалежні країни (колишні республіки Союзу. – Ред.) – в НАТО вони або не в НАТО – його це не цікавить. Він не боїться країн НАТО. І це його стратегія. Безумовно, після балтійських держав, під ударом будуть і Польща, і частина Німеччини", - заявив президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО не бачить загрози з боку Росії для країн Балтії, - посол США Сміт