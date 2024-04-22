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Новини Війна
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Маск заявив, що його хвилює відсутність стратегії закінчення війни РФ в Україні

маск

Американського мільярдера Ілон Маска хвилює відсутність "стратегії виходу" з російської війни в Україні.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Мене найбільше хвилює те, що немає стратегії виходу, лише вічна війна, де діти гинуть в окопах від артилерії або від кулеметів і снайперів через мінні поля", - зазначив Маск.

На що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що коли хтось із глобальних лідерів думок говорить про нібито відсутність стратегії виходу, то "доводиться знову дивуватися дефіциту простої логіки в сучасному світі".

"Реалістична, об’єктивна "стратегія виходу" є кричущо простою. Агресор беззастережно залишає чужу суверенну територію і гаряча фаза війни негайно припиняється", - підкреслив він.

Радник додав, що "чудово розуміє, що інколи прості істини усвідомити надзвичайно важко", але знову зазначив, що росія має залишити українську територію, повернути викрадене і відновити верховенство міжнародного права.

"Що в цьому складного? Яку іншу стратегію виходу слід шукати/обговорити? І чи можна щось побудувати лише на несправедливості?" - наголосив Подоляк.

Читайте: Маск заявив, що Росія нібито може дійти до Дніпра й захопити Одесу та закликав до переговорів

Автор: 

Ілон Маск (632) Подоляк Михайло (305)


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Топ коментарі
+22
Пацан приход поймал. Притом конкретно.
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22.04.2024 00:16
+16
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22.04.2024 00:21
+14
Чого його не хвилює спад продажів його Шмаротесли??? та звідки в москалів його термінали на передку???
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22.04.2024 00:21
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Пацан приход поймал. Притом конкретно.
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22.04.2024 00:16 Відповісти
Хап незабвенный и в Африке - хап.
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22.04.2024 00:44 Відповісти
Досить спримати маска як адекватного. Він е звичайний барига. Мета його гроші.

Все інше ( заяви на « космічні цілі», тощо) це інструменти їх добування.

Звичайний покидек- не будемо йому допомогати та раскручувати його «заяви»-повний ігнор.
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22.04.2024 03:56 Відповісти
цей "ожиревший" котяра попутав берега
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22.04.2024 09:45 Відповісти
Це не повне інтерв'ю Маска, він не бачить виходу, бо з цими ресурсами, що ми отримуємо війни проти РФ не виграти, РФ витрачає втричі більше грошей на озброєння і має втричі більше людей. Він вважає, що ця сума що нам виділили США лише продовжить спротив з боку України і смерті з обох боків, але кардинально не вирішить питання закінчення війни РФ в Україні на користь останньої.
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22.04.2024 01:34 Відповісти
Когда рф развалится, вы очень быстро испаритесь с этого форума, чтобы не признавать свою очевидную неправоту.
И не только вы.
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22.04.2024 05:23 Відповісти
ну да путен сдохне и рашка развалится- это для таких дебилов как ты
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22.04.2024 09:04 Відповісти
У Финляндии не было шансов против в 20 раз превосходдящего СССР. Но Фины продолжали бороться и победили. На войне простая арифметика не всегда работает. Германия не оккупировала малюсенькую Швейцарию зная что швейцарцы будут бится как львы и завоевание Швейцарии выйдет в очень неподьемную цену. Учите историю. Хочешь чтобы от тебя отебались-покажи что ты никогда не будешь сдаваться и будешь бороться до конца
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22.04.2024 06:35 Відповісти
але все ж таки адік та йося були розумніші за *****
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22.04.2024 07:49 Відповісти
Ти що з дубу впав ? Історію вчив взагалі

швейцарія де-факто визнала протекторат фашистської Німеччини, усюди розвісивши нацистькі прапори і дозволивши Вермахту безперешкодний рух її територією
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22.04.2024 10:16 Відповісти
Обычно первый комментарий самый "умный"
Маск озвучивает "ахилесову пяту" помощи Байдена. Вот на этом то его республиканцы и поймали.
Как можно помогать Украине не озвучив цель?
Если цель "Выход на границы 91 го" схера мы даем 15 а не 315 танков?
Если цель "выйти на переговоры о заморозке" нахер тяним кота за хвост?
Озвучьте цель и под нее выделяйте средства.
Саливан и Блинкин ждут пока само рассосётся, а шоб не пиз....ли, нате и (ну вы поняли)
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22.04.2024 10:14 Відповісти
Чого тебе це хвилює
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22.04.2024 00:17 Відповісти
Бо він хвилюватор....мабудь збіднів через санкції..
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22.04.2024 00:21 Відповісти
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22.04.2024 00:21 Відповісти
-Если у вас план?О,если у вас план?
-для Маска у нас три чемодана лучщего турецкого плана.
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22.04.2024 00:44 Відповісти
Дим сігарєт з мінтолом-
П'яний я вийду зі спаму...
Гарна в ЮАР школа-
Я підмахнути Трампу...
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22.04.2024 01:11 Відповісти
Заметен рост.
Вы прогрессируете.
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22.04.2024 10:16 Відповісти
Я розважав з відповіддю...
Бурлили певні питання-

Хто твоя постать?

Я закаляю нержавіючу сталь...
В горні гортані...

І поки цього досить...
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24.04.2024 16:35 Відповісти
Нічого, я буду чекати
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24.04.2024 19:31 Відповісти
Молоді тінейджери-
В мому дворі-
Під гітару співать пісні-

Бьють по струнам-
В ля мінорі - лажають...

І мене не питають-

ВОНИ!

Що вони поважають...
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24.04.2024 20:18 Відповісти
Дякую.
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24.04.2024 20:20 Відповісти
Каюсь... жодної пісні-
На українській--

Хотів зразу оперу написати...
Про щось розказати...

Був готовий перший акт...
Але відговорили...

Ніби, сильно не в такт...
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24.04.2024 20:25 Відповісти
Чого його не хвилює спад продажів його Шмаротесли??? та звідки в москалів його термінали на передку???
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22.04.2024 00:21 Відповісти
Тесла просто впала в дно. Там педалі тормозів ламаються при нажатті а цей шкет лізе в політику
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22.04.2024 00:27 Відповісти
У Маска талант управлінця, а так він дурачок дурачком
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22.04.2024 00:33 Відповісти
Йому підфартило з ПейПалом. А коли в нього опинилось багато грошей, то багатьом здалось, що він має різні "таланти". Такий собі "друг физкультурников, отец народов".
"А король то - голый!"
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22.04.2024 00:45 Відповісти
Він талановитий,тому і гроші в нього є.Він ж не був якимось мафіозі і не приватизував те,що погано лежало.Він людина інновацій.Саме його старлінком українці користуються і саме його ракети можуть багаторазово використовуватися.Звісно,там в його компаніях,є неймовірні інженери,але він це все зліпив до купи.
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22.04.2024 01:29 Відповісти
Куполіп!
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22.04.2024 08:04 Відповісти
Щоб зліпити до купи,потрібно бути в темі і мати великі мізки.
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22.04.2024 13:17 Відповісти
Идея по тесле,старлинку и многоразовым кораблям-оказались эффекиивными. Секйчас маск запускает больше всех в мире ракет полезного груза на орбиту. Маск фактически убил парашу и их росскосмос своими дешевыми запусками Спейсекс. Что касается бизнеса и технологий-тут Маск молодец. А политика-это не его. но к сожалению самый богатый человек земли очень влияет на американскую политику-прямым подкупом конгресменов и пропагандой через Твитер
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22.04.2024 06:40 Відповісти
Ах оставьте.
С нашим доступом к информации, нам не дано понять почему НАСА решило финансировать программу из частных фондов.
Маску (если это не ширма) были переданы технологии, разработки.
Космические исследования это миллионы долларов выброшенные в трубу.
Тема которая стоила баснословные деньги может оказаться тупиковой.
Никакой частный бизнес не будет финансировать фундаментальную науку
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22.04.2024 10:26 Відповісти
Та й SpaceX не його, завеликий масштаб для однієї людини. Там без Держдепу не обходиться
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22.04.2024 01:25 Відповісти
А чия?
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22.04.2024 01:31 Відповісти
Потому что, гладиолус
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22.04.2024 02:10 Відповісти
У вас відповіді немає.
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22.04.2024 02:23 Відповісти
Нижче американці дали відповідь. І когось виставили дураком
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22.04.2024 06:06 Відповісти
Це українець.І це його думка і не більше.
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22.04.2024 13:16 Відповісти
ПНХ
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22.04.2024 13:53 Відповісти
Сам туди йди ідіоте.
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22.04.2024 18:03 Відповісти
НАСА
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22.04.2024 10:28 Відповісти
НАСА вже не можуть так,як раніше.Всі космічні програми сильно скоротили.
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22.04.2024 18:04 Відповісти
Ага, фундаментальную науку скоротили, а у частника Маска само поперло. Одновременное включение реактивных двигателей и посадки на платформу ему приснились.
Ему, простите, гиперлуп приснился, и где он?
Обещает на Марс до миллиона человек послать - вот это точно Маск, а все остальное НАСА
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22.04.2024 18:24 Відповісти
Гіперлуп не його дітище.Майбутнє за приватними компаніями,а НАСА вже нічого не запустить,як раніше.НАСА запускає супутники і вони дуже важливі,але такого прориву в космічних програмах від НАСА вже не буде.Спейс Х буде ще розвиватися і буде поза конкуренцією.
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22.04.2024 18:40 Відповісти
Всі його « досягнення» за рахунок державних коштів США ( Тесла, ракети для НАСА ).

Своіх грошій у него нема. Зараз дурить « інвесторові», але справи ідуть пагано..
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22.04.2024 04:01 Відповісти
Талант? Він спекулянт на довірі.
Такий собі циган.

Вибачаюсь перед циганами.
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22.04.2024 03:58 Відповісти
І тому він продає Старлинки у рашу ?
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22.04.2024 00:34 Відповісти
Украина , привет ?
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22.04.2024 00:50 Відповісти
Йому байдуже на чому зароблять- на крові українці теж згоден…
Гроші не пахнуть.

Як казав януковоч « Бабло побеждает усе».
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22.04.2024 04:03 Відповісти
Маск не продає старлінки у рашу. Це брехня. Вони могли потрапити туди через треті країни.
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22.04.2024 07:41 Відповісти
Краще б хвилювало, чому педалі "зубилі" відпадають.
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22.04.2024 00:36 Відповісти
Трампуша здувся, то тепер інший обкурений вилазить.
Там шо то затівають в Конгресі проти Ілона. Мовляв, не громадянин штатів а вліз в стратегічні галузі. І сам опростоволосився. Для купівлі Твіттера набрав купу кредитів, хотів за рахунок дивідентів пайщиків погашати. Ті звернулись до суду, а той зобовязав Ілона виплачувати по акціях і тоді позичальники обурилися-отдавай бабоси, Ілон.
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22.04.2024 00:37 Відповісти
От дурбентий. Еще в марте 2022 амер високопосадовцi растолковывали главзебу, шо сначала в обороне нужно перемолоть военную технику цапорылии и значительные чмобикоресурсы, тогда можно говорить о победе... Правда наш дурак тоже не вдуплил, посылал солдат в прошлом году на неоправданные мясные штурмы,
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22.04.2024 00:38 Відповісти
Нарик.
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22.04.2024 00:40 Відповісти
Кончена безпринципна тварюка. Справжнє її ім'я: ***** Моск (***** Mosk).
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22.04.2024 00:40 Відповісти
а може годі вже цитувати цього баригу, аутиста/путініста
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22.04.2024 00:40 Відповісти
Поведінка таких як маск орігіналів ...наводить на думку шо в них кругова підтримка не тільки у бізнесі а і у розбещенності физичній, та моральній, чомусь всі вони схожі , один на одного...трамп , х*йло, маск ,ким чен ін, щейхі зі своїми " агієвськими конюшнями" та гаремами ...як можуть такі потвори правити світом, як так шо вони мають таку можливісь ? здається шо людству , треба подбати про своє право бути людьми
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22.04.2024 00:42 Відповісти
Вату головного моска никто не отменял, а заре идет всплеск по всем меридианам(часовым). Кто там астролог, какое созвездие ща рулит?
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22.04.2024 00:48 Відповісти
Ілона вона така
за 50$ і на кільцевий постоїть
А за 100 і відсмокче хЙлу
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22.04.2024 00:46 Відповісти
Хай потурбується про своє здоров,я краще. Бо те що він останнім часом говорить ,більше схоже на наркотичний делірій.
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22.04.2024 00:50 Відповісти
Ну да, человек выпал из времени, бо этот вопрос с 2022 года оговорен-переговорен, шо каГбэ зазорно задавать такие вопросы.
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22.04.2024 00:54 Відповісти
Стратегія вже вимальовується - виснаження і знищення російського військового потенціалу з доведенням до істерики російського народу від так званої путінської СВО. А далі вже незворотній процес - росіяни невдоволені безглуздою загибеллю своїх близьких та рідних самі знесуть владу путлєра к бєбєням. Вже оскаженілі російські баби/удови кидаються на ситих мерів у чистому, чому їх сини по Дубайах, а інші помирають за них.
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22.04.2024 00:50 Відповісти
Знесуть владу? Та ***** цих знесувалників авіацією розгромить,прямо по центрах міст віддасть накази скинути бомби,якщо будуть багатотисячні мітинги і льотчики це виконають,без будь яких проблем.
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22.04.2024 01:37 Відповісти
там раби
якщо ***** скаже смоктати 99% відсмокчуть
і це не метафора
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22.04.2024 07:52 Відповісти
Кто бы говорил о стратегии как не етот наркоман который вбухивает миллиарды в свои фантазии
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22.04.2024 00:50 Відповісти
Маск міг би запустити виробництво електротанків та БТРів - це корисніше.
Чому б не випустити військову версію кібертраку ?
Правда, кому він їх надаватиме - це теж питання.
Він поки що не зрозумів, де грань між хайпом і політикою.
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22.04.2024 00:53 Відповісти
Здесь упоминали, шо в его авто педаль тормоза отваливается , при нажатии... Если так будут обстоять дела и БТРами, пусть кацапам загоняет.
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22.04.2024 00:58 Відповісти
"Реалістична, об'єктивна "стратегія виходу" є кричущо простою. Агресор беззастережно залишає чужу суверенну територію і гаряча фаза війни негайно припиняється", - підкреслив він.

Він так говорить, тому що його зовсім не хвилює скільки мільйонів українців ляжуть за цю (давайте чесно) нездійсненну в найближчі 20-30 років мрію.
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22.04.2024 00:57 Відповісти
Це не стратегія, це бажання
Для того, щоб здійснити бажання потрібна стратегія
Страгегії ні в кого немає

Тільки Джонсон вніс в законопроект, пункт котрий зобов'язує президента впродовж 45 днів розробити секретну стратегію перемоги України
https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf республіканці наполягали, ще восени 2023 про план перемоги України
включав:
A path to victory for Ukraine will require
(1) providing critical weapons to Ukraine at the speed of relevance,
(2) tightening sanctions on the Putin regime, and
(3) transferring frozen Russian sovereign assets to Ukraine.

1 та 3 пункти зараз в пакеті з допомогою Україні
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22.04.2024 01:03 Відповісти
А вы предлагаете капитуляцию Украины и еще 300 лет жить =под российской оккупацией с очередным рабством и очередными Голодоморами? Вы ********* в Европу и учите Украинцев как им продать россиянам свою Родину и свою свободу
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22.04.2024 06:30 Відповісти
Ти ж в окопі? Воюєш за свободу?
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22.04.2024 07:30 Відповісти
Краще б Маск розробив стратегію закінчення власної наркотичної залежності.
А взагалі в нього вже манія величі - Байден та ЗСУ виявляється, мають показати йому свої плани та стратегії.
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22.04.2024 01:08 Відповісти
Маск прямо як однопартієць і ідейний брат Безуглої. Та вся на нерви зійшлася, все стратегії вимагала, як і єї лідор. Армію без адекватного главкома залишили.
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22.04.2024 01:09 Відповісти
А все через збочені наративи, які кацапи підкидають невігласам типу маска, щоб вони потім отаке писали в соцмережах. Він хоча б почитав якісь книжки по історії правдиві, поспілкувався б з українцями. А то лише ролики в інтернеті дивиться і з москалями теревенить.
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22.04.2024 01:13 Відповісти
зозуля паразит
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22.04.2024 07:54 Відповісти
путин перед войной забыл забрать российские деньги с американского банка.

теперь мы покупаем снаряды на путинские деньги, которые он нам оставил. русские солдаты, мы вас убиваем снарядами, которые проплатил нам путин! путин профинансировал ваши убийства!

русские, как вы после этого можете воевать за путина? он вас послал воевать и в это же время противнику выделил 300 млрд долларов на войну против вас. как вы можете воевать за такого дурака? пусть сам идет и воюет!
воевать за путина после этого будет только терпила!

Америка дала украине за весь период войны войны 100 миллиардов долларов.
британия 10 миллиардов.
польша 2 миллиарда.
путин дал украине 300 миллиардов долларов!!!
путин - больше всех выделил военного финансирования для Украины!

русские, спасибо дяде вове, что он профинансировал нам оружие против вас!
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22.04.2024 02:25 Відповісти
Це все дуже гарно, але не забувайте, що ми самі віддали ********* сусіду.
"Ще в Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна наміряється позбутися ядерної зброї. У 1991 році Верховна Рада заявила про без'ядерний статус. Також того року під час Мінської угоди країни СНД вирішили, що всю ядерну зброю з колишнього СРСР зосередять в Росії. Пізніше ядерне роззброєння України закріпилося на міжнародному рівні".
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22.04.2024 08:56 Відповісти
та все він правильно каже, а Подоляк робить вигляд що не розуміє

ця стратегія зводиться до одного питання "чи й далі співїснувати Заходу з людожерами - чи все ж таки спробувати людожерів роззброїти ?"

Друга Світова війна була про інші ідеології, про інші типи імперій, і про інше мірило брехні про всі ці речі - тому використовувати її як лекало для вирішення наступних воєн вже не вийде

можна буде зробити вигляд, що й захват Тайваню (з TSMC) буде локальним конфліктом, принаймі в США вже поквапом будують заводи по виробництву чипів, але наскільки довго це вдасться ?

співїснуючи з рашкою та китаєм Захід сам себе роззброїв ідеологічно : зараз і рашка, і китай можуть використовувати проти західного реднека і комуністичну, і капіталістичну ідеологію, бо і в рашці, і в китаю відбулася пресловута "конвергенція систем", вони тепер всеядні

тому майбутнє зіткнення не матиме ідеологічного забарвлення, значить всередині ворога не буде ніякого розколу, ніяких підпільників та інформаторів
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22.04.2024 02:41 Відповісти
Абсолютно правий. Єдина стратегія клоунів то робити вигляд, що українські мужички безкінечні і що завтра хоч трава не рости, коли єдина перспектива це країна пенсіонерів без молоді.
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22.04.2024 02:49 Відповісти
Есть такая сеть сайтов. Называется Спутник. Он есть на английском. Сунули пятак и в Грузию то же.
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22.04.2024 03:02 Відповісти
А в чьому різниця поміж маском і подоляком-тіки в статках.Обидва любять гроші,зачасту "брудні".Маск коли йому були потрібні гроші "загравав" з демократами(у кризу 2020),потім отримавши гроші від оточення трампа(можливо з рашки) почав топити за респів.Подоляк-політехнолог працює за великі гроші(хто більш заплатить).Є його інтерв'ю Гордону де він розповів,як процював на одного "опозіціонера" лукашенко на "виборах" у білорусіі 20р.
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22.04.2024 04:40 Відповісти
The dibil.
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22.04.2024 05:01 Відповісти
Родич безмозглої, чи що?
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22.04.2024 05:42 Відповісти
Маск обычный маньяк с миссианской суперидеей освоения Марса. ради этой идеи он готов пожертвовать тремя Украинами. Маск хочет капитуляции Украины поскольку он очень боится что наша война вызовет очередной мировой экономический кризис-а это очень помешает реализации его идеи по марсу-которая имтак отягивается во времени. Маску чхать на жизни как украинцев так и американцев. У него суперидея. И жаль что это самый богатый человек с оромным негативным влиянием на американскую политику и на граждан США
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22.04.2024 06:26 Відповісти
А яка була стратегія закінчення другої світової війни на її початку? Умиротворювання агресора?
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22.04.2024 06:50 Відповісти
Штати, Англія та СРСР будували купу військових заводів (ще в 30х) і мобілізували мільони громадян - ось була стратегія (ну і умиротворення теж було...). Всім було з самого початку зрозуміло, що в довгостроковій перспективі у Німеччини і Японії нема шансів проти вдесятеро сильнішого альянсу.
Зараз захід значно програє у військовому виробництві і "наздогоняє" росію зі швидкістю равлика, і "альянсом" його можна назвати дуже умовно.
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22.04.2024 21:19 Відповісти
Якби не США то німці б перемогли совок і дійшли були б до уралу
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14.07.2024 08:03 Відповісти
А хвилювання укуреного маска нікого не хвилює.
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22.04.2024 07:17 Відповісти
Дурні реагують на слова, розумні на справи. Начхати, що він каже, тим більше, що його слова спритні журналісти вирізають із контексту. Про старлінки вже забули, якими Маск забезпечив Україну власним коштом? Причому він ризикував бути судимим у США за те, що порушив закон про передачу товарів подвійного призначення воюючій стороні. Старлінки досі працюють? Тож заткніть пельки.
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22.04.2024 07:38 Відповісти
дивні коментарі довбойобів.....а маск правий - у нас повна відсутність навіть не стратегії перемоги,а навіть стратегії оборони Донецької області.а в нашої влади правда є стратегія - брехати і красти,а щоб люди не бунтували - ставити всим на лоба печатку ТЦК СП.
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22.04.2024 07:52 Відповісти
А хто такий подоляк? Це один із 5-6 менеджерів?
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22.04.2024 08:38 Відповісти
Маск!Зніми маску,тоді все зрозумієш ... .
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22.04.2024 08:59 Відповісти
А, ото,не чухай - то й не буде беспокоїть!
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22.04.2024 09:20 Відповісти
Его Безуглая покусала шоле? ))))
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22.04.2024 09:28 Відповісти
в Білому домі ще ніхто чітко не сказав, як вони бачуть закінчення війни. Як би так зробить, щоб Україна виграла і в той же самий час, щоб рашка не програла. То про яку стратегію може йти мова?
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22.04.2024 09:40 Відповісти
Воно, маск, напевно розмовляв з безмозговою, бузуглою, такі схожі дебіли!!!
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22.04.2024 10:31 Відповісти
Та колиж ти вже чухниш на свій Марс....
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22.04.2024 10:41 Відповісти
Маск за политикой забил на качество "Теслы" - как начнут на ней убиваться -
его закидают миллионными исками, и тогда его попустит.
Могут и в кутузку посадить.
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22.04.2024 11:11 Відповісти
 
 