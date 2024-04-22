Маск заявив, що його хвилює відсутність стратегії закінчення війни РФ в Україні
Американського мільярдера Ілон Маска хвилює відсутність "стратегії виходу" з російської війни в Україні.
Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.
"Мене найбільше хвилює те, що немає стратегії виходу, лише вічна війна, де діти гинуть в окопах від артилерії або від кулеметів і снайперів через мінні поля", - зазначив Маск.
На що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що коли хтось із глобальних лідерів думок говорить про нібито відсутність стратегії виходу, то "доводиться знову дивуватися дефіциту простої логіки в сучасному світі".
"Реалістична, об’єктивна "стратегія виходу" є кричущо простою. Агресор беззастережно залишає чужу суверенну територію і гаряча фаза війни негайно припиняється", - підкреслив він.
Радник додав, що "чудово розуміє, що інколи прості істини усвідомити надзвичайно важко", але знову зазначив, що росія має залишити українську територію, повернути викрадене і відновити верховенство міжнародного права.
"Що в цьому складного? Яку іншу стратегію виходу слід шукати/обговорити? І чи можна щось побудувати лише на несправедливості?" - наголосив Подоляк.
Будь ласка, зачекайте...
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Все інше ( заяви на « космічні цілі», тощо) це інструменти їх добування.
Звичайний покидек- не будемо йому допомогати та раскручувати його «заяви»-повний ігнор.
И не только вы.
швейцарія де-факто визнала протекторат фашистської Німеччини, усюди розвісивши нацистькі прапори і дозволивши Вермахту безперешкодний рух її територією
Маск озвучивает "ахилесову пяту" помощи Байдена. Вот на этом то его республиканцы и поймали.
Как можно помогать Украине не озвучив цель?
Если цель "Выход на границы 91 го" схера мы даем 15 а не 315 танков?
Если цель "выйти на переговоры о заморозке" нахер тяним кота за хвост?
Озвучьте цель и под нее выделяйте средства.
Саливан и Блинкин ждут пока само рассосётся, а шоб не пиз....ли, нате и (ну вы поняли)
-для Маска у нас три чемодана лучщего турецкого плана.
П'яний я вийду зі спаму...
Гарна в ЮАР школа-
Я підмахнути Трампу...
Вы прогрессируете.
Бурлили певні питання-
Хто твоя постать?
Я закаляю нержавіючу сталь...
В горні гортані...
І поки цього досить...
В мому дворі-
Під гітару співать пісні-
Бьють по струнам-
В ля мінорі - лажають...
І мене не питають-
ВОНИ!
Що вони поважають...
На українській--
Хотів зразу оперу написати...
Про щось розказати...
Був готовий перший акт...
Але відговорили...
Ніби, сильно не в такт...
"А король то - голый!"
С нашим доступом к информации, нам не дано понять почему НАСА решило финансировать программу из частных фондов.
Маску (если это не ширма) были переданы технологии, разработки.
Космические исследования это миллионы долларов выброшенные в трубу.
Тема которая стоила баснословные деньги может оказаться тупиковой.
Никакой частный бизнес не будет финансировать фундаментальную науку
Ему, простите, гиперлуп приснился, и где он?
Обещает на Марс до миллиона человек послать - вот это точно Маск, а все остальное НАСА
Своіх грошій у него нема. Зараз дурить « інвесторові», але справи ідуть пагано..
Такий собі циган.
Вибачаюсь перед циганами.
Гроші не пахнуть.
Як казав януковоч « Бабло побеждает усе».
Там шо то затівають в Конгресі проти Ілона. Мовляв, не громадянин штатів а вліз в стратегічні галузі. І сам опростоволосився. Для купівлі Твіттера набрав купу кредитів, хотів за рахунок дивідентів пайщиків погашати. Ті звернулись до суду, а той зобовязав Ілона виплачувати по акціях і тоді позичальники обурилися-отдавай бабоси, Ілон.
за 50$ і на кільцевий постоїть
А за 100 і відсмокче хЙлу
якщо ***** скаже смоктати 99% відсмокчуть
і це не метафора
Чому б не випустити військову версію кібертраку ?
Правда, кому він їх надаватиме - це теж питання.
Він поки що не зрозумів, де грань між хайпом і політикою.
Він так говорить, тому що його зовсім не хвилює скільки мільйонів українців ляжуть за цю (давайте чесно) нездійсненну в найближчі 20-30 років мрію.
Для того, щоб здійснити бажання потрібна стратегія
Страгегії ні в кого немає
Тільки Джонсон вніс в законопроект, пункт котрий зобов'язує президента впродовж 45 днів розробити секретну стратегію перемоги України
https://foreignaffairs.house.gov/wp-content/uploads/2023/11/Proposed-Plan-for-Victory-in-Ukraine.pdf республіканці наполягали, ще восени 2023 про план перемоги України
включав:
A path to victory for Ukraine will require
(1) providing critical weapons to Ukraine at the speed of relevance,
(2) tightening sanctions on the Putin regime, and
(3) transferring frozen Russian sovereign assets to Ukraine.
1 та 3 пункти зараз в пакеті з допомогою Україні
А взагалі в нього вже манія величі - Байден та ЗСУ виявляється, мають показати йому свої плани та стратегії.
теперь мы покупаем снаряды на путинские деньги, которые он нам оставил. русские солдаты, мы вас убиваем снарядами, которые проплатил нам путин! путин профинансировал ваши убийства!
русские, как вы после этого можете воевать за путина? он вас послал воевать и в это же время противнику выделил 300 млрд долларов на войну против вас. как вы можете воевать за такого дурака? пусть сам идет и воюет!
воевать за путина после этого будет только терпила!
Америка дала украине за весь период войны войны 100 миллиардов долларов.
британия 10 миллиардов.
польша 2 миллиарда.
путин дал украине 300 миллиардов долларов!!!
путин - больше всех выделил военного финансирования для Украины!
русские, спасибо дяде вове, что он профинансировал нам оружие против вас!
"Ще в Декларації про державний суверенітет 16 липня 1990 року йшлося про те, що Україна наміряється позбутися ядерної зброї. У 1991 році Верховна Рада заявила про без'ядерний статус. Також того року під час Мінської угоди країни СНД вирішили, що всю ядерну зброю з колишнього СРСР зосередять в Росії. Пізніше ядерне роззброєння України закріпилося на міжнародному рівні".
ця стратегія зводиться до одного питання "чи й далі співїснувати Заходу з людожерами - чи все ж таки спробувати людожерів роззброїти ?"
Друга Світова війна була про інші ідеології, про інші типи імперій, і про інше мірило брехні про всі ці речі - тому використовувати її як лекало для вирішення наступних воєн вже не вийде
можна буде зробити вигляд, що й захват Тайваню (з TSMC) буде локальним конфліктом, принаймі в США вже поквапом будують заводи по виробництву чипів, але наскільки довго це вдасться ?
співїснуючи з рашкою та китаєм Захід сам себе роззброїв ідеологічно : зараз і рашка, і китай можуть використовувати проти західного реднека і комуністичну, і капіталістичну ідеологію, бо і в рашці, і в китаю відбулася пресловута "конвергенція систем", вони тепер всеядні
тому майбутнє зіткнення не матиме ідеологічного забарвлення, значить всередині ворога не буде ніякого розколу, ніяких підпільників та інформаторів
Зараз захід значно програє у військовому виробництві і "наздогоняє" росію зі швидкістю равлика, і "альянсом" його можна назвати дуже умовно.
его закидают миллионными исками, и тогда его попустит.
Могут и в кутузку посадить.