Маск заявив, що його хвилює відсутність стратегії закінчення війни РФ в Україні

Американського мільярдера Ілон Маска хвилює відсутність "стратегії виходу" з російської війни в Україні.

Про це він написав у соцмережі Х, передає Цензор.НЕТ.

"Мене найбільше хвилює те, що немає стратегії виходу, лише вічна війна, де діти гинуть в окопах від артилерії або від кулеметів і снайперів через мінні поля", - зазначив Маск.

На що радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів, що коли хтось із глобальних лідерів думок говорить про нібито відсутність стратегії виходу, то "доводиться знову дивуватися дефіциту простої логіки в сучасному світі".

"Реалістична, об’єктивна "стратегія виходу" є кричущо простою. Агресор беззастережно залишає чужу суверенну територію і гаряча фаза війни негайно припиняється", - підкреслив він.

Радник додав, що "чудово розуміє, що інколи прості істини усвідомити надзвичайно важко", але знову зазначив, що росія має залишити українську територію, повернути викрадене і відновити верховенство міжнародного права.

"Що в цьому складного? Яку іншу стратегію виходу слід шукати/обговорити? І чи можна щось побудувати лише на несправедливості?" - наголосив Подоляк.

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