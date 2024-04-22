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Новини
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Вагнерівець Глазов, який був куратором суїцидальної гри "Синій кит", зараз проводить уроки патріотичного виховання в російських школах, - росЗМІ

Бойовик ПВК

Глазов, який воював в Україні в складі ПВК "Вагнер", в минулому був куратором суїцидальної гри "Синій кит", після повернення з фронту він вчить російських дітей.

Про це пише російський телеграм-канал Ateo Breaking, передає Цензор.НЕТ.

"Так от, новий "герой Росії" на прізвище Глазов вів ту саму групу "Синій Кит", за що пізніше був судимий за масове схиляння дітей до суїциду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що засуджений до 6 років вийшов достроково, уклавши у в'язниці контракт із "Вагнером", і тепер проводить у школах уроки патріотичного виховання.

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Автор: 

росія (64895) самогубство (627) ПВК Вагнер (1540)


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Топ коментарі
+17
Це добре, може навчить вилупків кацапських якогось нового суїцидного приколу
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22.04.2024 00:58
+10
путин перед войной забыл забрать российские деньги с американского банка.

теперь мы покупаем снаряды на путинские деньги, которые он нам оставил. русские солдаты, мы вас убиваем снарядами, которые проплатил нам путин! путин профинансировал ваши убийства!

русские, как вы после этого можете воевать за путина? он вас послал воевать и в это же время противнику выделил 300 млрд долларов на войну против вас. как вы можете воевать за такого дурака? пусть путин сам идет и воюет! воевать за путина после этого будет только терпила!

Америка дала украине за 2 года войны 100 миллиардов долларов.
британия 10 миллиардов.
польша 2 миллиарда.
путин дал украине 300 миллиардов долларов!
путин - больше всех выделил военного финансирования для Украины!

русские, спасибо дяде вове, что он профинансировал нам оружие против вас!
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22.04.2024 02:23
+8
Гарний шлях обрала підарасня, головне щоб навчили з дитинства здихати .... краще від суїциду
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22.04.2024 01:14
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Друзі Подоляка - робили разом ботоферми під СЛУГУ НАРОДУ НЕтряпку вову підЄрмачника.
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22.04.2024 00:57 Відповісти
Це добре, може навчить вилупків кацапських якогось нового суїцидного приколу
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22.04.2024 00:58 Відповісти
Кабзда кацапським вилупкам
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22.04.2024 01:12 Відповісти
Буде зомбувати путінюгенд..нехай для початку на вбивства..рідних, однокашників.
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22.04.2024 01:19 Відповісти
Гарний шлях обрала підарасня, головне щоб навчили з дитинства здихати .... краще від суїциду
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22.04.2024 01:14 Відповісти
Дуже скрепно.
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22.04.2024 01:16 Відповісти
Ви собі уявляїте, маштаби розробок психичного впливу, інстітутів в московії , на масу з якою експерементують ? Скільки бабла на сугістологію кидають , шоб відпрацьовувати цю зброю на дітях , тупо відкрито ...такі да ... в них якогось гену не вистачає
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22.04.2024 01:19 Відповісти
Цією хрінню ще при леніні-сталіні страждали. Нічого нового кремляді не вигадують. Знову, мабудь, до борошна підсипають одну наркоту, військовим якійсь первітин дають..

Може й як при совку і мікстури для імунки теж наркота з лабораторій..

А по ящику пропаганду з 25 кадром крутять. Ото й вони іпануті тому на всю голову..
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22.04.2024 02:34 Відповісти
Раніше навчав російських дітей, та й частково українських, що їм потрібно померти. Тепер навчає молодих росіян, що їм потрібно померти за Путіна.
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22.04.2024 01:23 Відповісти
То думай, якщо робити більше нічого.
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22.04.2024 07:59 Відповісти
Нєх...й взимку через Тису плавати, пішли б у військо, залишилися б живими, в переважній кількості. Принаймні були б героями, а не ухилянтами!
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22.04.2024 13:28 Відповісти
путин перед войной забыл забрать российские деньги с американского банка.

теперь мы покупаем снаряды на путинские деньги, которые он нам оставил. русские солдаты, мы вас убиваем снарядами, которые проплатил нам путин! путин профинансировал ваши убийства!

русские, как вы после этого можете воевать за путина? он вас послал воевать и в это же время противнику выделил 300 млрд долларов на войну против вас. как вы можете воевать за такого дурака? пусть путин сам идет и воюет! воевать за путина после этого будет только терпила!

Америка дала украине за 2 года войны 100 миллиардов долларов.
британия 10 миллиардов.
польша 2 миллиарда.
путин дал украине 300 миллиардов долларов!
путин - больше всех выделил военного финансирования для Украины!

русские, спасибо дяде вове, что он профинансировал нам оружие против вас!
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22.04.2024 02:23 Відповісти
треба призначити його
міністром освіти мацковіі
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22.04.2024 02:59 Відповісти
!!!!!!!!!!!!100!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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22.04.2024 07:57 Відповісти
 
 