Вагнерівець Глазов, який був куратором суїцидальної гри "Синій кит", зараз проводить уроки патріотичного виховання в російських школах, - росЗМІ
Глазов, який воював в Україні в складі ПВК "Вагнер", в минулому був куратором суїцидальної гри "Синій кит", після повернення з фронту він вчить російських дітей.
Про це пише російський телеграм-канал Ateo Breaking, передає Цензор.НЕТ.
"Так от, новий "герой Росії" на прізвище Глазов вів ту саму групу "Синій Кит", за що пізніше був судимий за масове схиляння дітей до суїциду", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що засуджений до 6 років вийшов достроково, уклавши у в'язниці контракт із "Вагнером", і тепер проводить у школах уроки патріотичного виховання.
Топ коментарі
+17 zakvova
показати весь коментар22.04.2024 00:58
+10 Роман Петренко #586966
показати весь коментар22.04.2024 02:23
+8 Mr. Andrii M
показати весь коментар22.04.2024 01:14
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Може й як при совку і мікстури для імунки теж наркота з лабораторій..
А по ящику пропаганду з 25 кадром крутять. Ото й вони іпануті тому на всю голову..
теперь мы покупаем снаряды на путинские деньги, которые он нам оставил. русские солдаты, мы вас убиваем снарядами, которые проплатил нам путин! путин профинансировал ваши убийства!
русские, как вы после этого можете воевать за путина? он вас послал воевать и в это же время противнику выделил 300 млрд долларов на войну против вас. как вы можете воевать за такого дурака? пусть путин сам идет и воюет! воевать за путина после этого будет только терпила!
Америка дала украине за 2 года войны 100 миллиардов долларов.
британия 10 миллиардов.
польша 2 миллиарда.
путин дал украине 300 миллиардов долларов!
путин - больше всех выделил военного финансирования для Украины!
русские, спасибо дяде вове, что он профинансировал нам оружие против вас!
міністром освіти мацковіі