Вагнерівець Глазов, який був куратором суїцидальної гри "Синій кит", зараз проводить уроки патріотичного виховання в російських школах, - росЗМІ

Глазов, який воював в Україні в складі ПВК "Вагнер", в минулому був куратором суїцидальної гри "Синій кит", після повернення з фронту він вчить російських дітей.

Про це пише російський телеграм-канал Ateo Breaking, передає Цензор.НЕТ.

"Так от, новий "герой Росії" на прізвище Глазов вів ту саму групу "Синій Кит", за що пізніше був судимий за масове схиляння дітей до суїциду", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що засуджений до 6 років вийшов достроково, уклавши у в'язниці контракт із "Вагнером", і тепер проводить у школах уроки патріотичного виховання.

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