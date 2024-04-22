У Київському ТЦК пояснили, чому надіслали повістку покійному журналісту Франкову
Київський ТЦК та СП заявив, що повістки можуть надходити померлим людям через помилкові дані в інших реєстрах.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Київського міського ТЦК та СП.
20 квітня ЗМІ писали, що покійного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова Територіального центру комплектування Оболонського району міста Києва для оновлення даних та проходження ВЛК.
У ТЦК та СП зазначили, що подібні випадки не є одиничним і трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Крім того, невірні дані щодо громадян можуть подавати інші державні реєстрах.
"Крім того, невірні дані щодо громадян можуть подавати інші державні реєстри. Відтак ТЦК та СП не володіє повною і достовірною інформацією щодо осіб, які можуть бути призвані на військову службу", - пояснили в центрі комплектування.
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*********** уйобки, він як мав "оновити свої персональні дані"? Безпосередньо перед смертю? Чи вже після того, як помер?
Чому, *****, просто не вибачитись? ***** таку ахінею писати?
Насправді серйозна штука, яку не можна так просто ігнорувати. Або це некомпетентність працівників ТЦК та СП, котрі отримуючи немалі зарплати та сидячи в тилу, нездатні перевірити громадян за державними реєстрами. Або така ж некомпетентність держслужбовців, котрі теж за чималі зарплати та бронь, виконують свою роботу неякісно та тим самим створюють передумови для махінацій. Питання лише, це від тупості, чи є злочинним наміром.
Але, як і в минулих 10500 подібних історій, ніяких висновків зроблено не буде. А винні, як завжди, самі громадяни - не принесли після своєї смерті відповідні довідки. Виписати їм штраф і відправити повідомлення про це, рекомендованим листом на цвинтар.
Інститут прописки скасували - а навзамін нічого не придумали
Поголовний облік військовозобов"язаних похєрили - тому втратили контроль над цим контингентом
От і отримали "пустку"
Коли це починалося - деякі ТЦКашники ще "під стіл пішки ходили"! А зараз у нас хочуть, як в Радянській Армії - "Ночь кормить! К утру - зарезать!"
Полудурки . Вони відписку по людськи не можуть зварганити . В них всі ухилянти , навіть покійники.
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Всі заяви МО про те, що дані мобілізованих оцифровані та йде обмін мід базами даних, липа.
ТЦК продовжують працювати, як у совку.
Оде незрозуміло - за що ці дрібні таку зарплату отримують?..
Джерело:
Редактор взагалі існує? Перечитайте, що ви написали, будь ласка.
От клятий журналіст! Помер а потім не оновив дані шо помер "безпосередньо в ТЦК"!!! Ганьба йому!
Бляха муха, ну хоч би не позорилися!!!