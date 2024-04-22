У Київському ТЦК пояснили, чому надіслали повістку покійному журналісту Франкову

Київський ТЦК та СП заявив, що повістки можуть надходити померлим людям через помилкові дані в інших реєстрах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук Київського міського ТЦК та СП.

20 квітня ЗМІ писали, що покійного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова Територіального центру комплектування Оболонського району міста Києва для оновлення даних та проходження ВЛК.

У ТЦК та СП зазначили, що подібні випадки не є одиничним і трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Крім того, невірні дані щодо громадян можуть подавати інші державні реєстрах.

"Крім того, невірні дані щодо громадян можуть подавати інші державні реєстри. Відтак ТЦК та СП не володіє повною і достовірною інформацією щодо осіб, які можуть бути призвані на військову службу", - пояснили в центрі комплектування.

Також дивіться: У Чернівецькій області група цивільних напала на представника ТЦК. Військовий вистрілив у землю, щоб захиститися. ВIДЕО (оновлено)