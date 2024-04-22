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У Київському ТЦК пояснили, чому надіслали повістку покійному журналісту Франкову

призов,мобілізація,тцк

Київський ТЦК та СП заявив, що повістки можуть надходити померлим людям через помилкові дані в інших реєстрах.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на фейсбук  Київського міського ТЦК та СП.

20 квітня ЗМІ писали, що покійного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова Територіального центру комплектування Оболонського району міста Києва для оновлення даних та проходження ВЛК.

У ТЦК та СП зазначили, що подібні випадки не є одиничним і трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Крім того, невірні дані щодо громадян можуть подавати інші державні реєстрах.

"Крім того, невірні дані щодо громадян можуть подавати інші державні реєстри. Відтак ТЦК та СП не володіє повною і достовірною інформацією щодо осіб, які можуть бути призвані на військову службу", - пояснили в центрі комплектування.

Також дивіться: У Чернівецькій області група цивільних напала на представника ТЦК. Військовий вистрілив у землю, щоб захиститися. ВIДЕО (оновлено)

Автор: 

смерть (6739) повістка (182) ТЦК та СП (559)


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Топ коментарі
+33
"У ТЦК та СП зазначили, що подібні випадки не є одиничним і трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки."
*********** уйобки, він як мав "оновити свої персональні дані"? Безпосередньо перед смертю? Чи вже після того, як помер?

Чому, *****, просто не вибачитись? ***** таку ахінею писати?
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22.04.2024 02:23
+33
І що ж це за такі державні реєстри, в яких продовжують жити померлі люди? Випадково не виборчі списки? Так може ці люди не лише живуть, а і голосують регулярно, або отримують пенсії та соцдопомоги, або.....?
Насправді серйозна штука, яку не можна так просто ігнорувати. Або це некомпетентність працівників ТЦК та СП, котрі отримуючи немалі зарплати та сидячи в тилу, нездатні перевірити громадян за державними реєстрами. Або така ж некомпетентність держслужбовців, котрі теж за чималі зарплати та бронь, виконують свою роботу неякісно та тим самим створюють передумови для махінацій. Питання лише, це від тупості, чи є злочинним наміром.
Але, як і в минулих 10500 подібних історій, ніяких висновків зроблено не буде. А винні, як завжди, самі громадяни - не принесли після своєї смерті відповідні довідки. Виписати їм штраф і відправити повідомлення про це, рекомендованим листом на цвинтар.
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22.04.2024 03:35
+23
Особливо небіжчики.
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22.04.2024 05:30
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"трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані"
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22.04.2024 01:56 Відповісти
Особливо небіжчики.
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22.04.2024 05:30 Відповісти
Нахіюа їм тоді доступ до тих реєстрів
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22.04.2024 01:57 Відповісти
Тому що мажори повідкуплялись, а план виконати треба
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22.04.2024 02:05 Відповісти
план покійними не виконаєш
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22.04.2024 02:09 Відповісти
Герої М. Гоголя з Вами не погодяться.
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22.04.2024 03:36 Відповісти
"Гм... А це тема. Треба обмізкувати" (ТЦК).
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22.04.2024 05:51 Відповісти
"У ТЦК та СП зазначили, що подібні випадки не є одиничним і трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно безпосередньо в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки."
*********** уйобки, він як мав "оновити свої персональні дані"? Безпосередньо перед смертю? Чи вже після того, як помер?

Чому, *****, просто не вибачитись? ***** таку ахінею писати?
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22.04.2024 02:23 Відповісти
бо тупі потвори
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23.04.2024 17:55 Відповісти
Хто взагалі придумав назву ТЦК СП? Якої соціальної підтримки?
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22.04.2024 02:24 Відповісти
Презеденської підтримки - ну кожен день відосік по телефону.
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22.04.2024 02:58 Відповісти
Загиблим на війні гроші платять також через ТЦК СП
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22.04.2024 05:21 Відповісти
І що ж це за такі державні реєстри, в яких продовжують жити померлі люди? Випадково не виборчі списки? Так може ці люди не лише живуть, а і голосують регулярно, або отримують пенсії та соцдопомоги, або.....?
Насправді серйозна штука, яку не можна так просто ігнорувати. Або це некомпетентність працівників ТЦК та СП, котрі отримуючи немалі зарплати та сидячи в тилу, нездатні перевірити громадян за державними реєстрами. Або така ж некомпетентність держслужбовців, котрі теж за чималі зарплати та бронь, виконують свою роботу неякісно та тим самим створюють передумови для махінацій. Питання лише, це від тупості, чи є злочинним наміром.
Але, як і в минулих 10500 подібних історій, ніяких висновків зроблено не буде. А винні, як завжди, самі громадяни - не принесли після своєї смерті відповідні довідки. Виписати їм штраф і відправити повідомлення про це, рекомендованим листом на цвинтар.
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22.04.2024 03:35 Відповісти
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22.04.2024 16:24 Відповісти
всеодно ідіоти ..як покійник міг прийти і обновити свої данні ..або уточнити данні в ТЦК що він помер ..Виходить уточнення данних це не є проблема громадян а проблема ТЦК..ніхто не може навязати вам кудись ходити щось уточнювати
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22.04.2024 05:31 Відповісти
І чого "розводить срач"? Розумію - дурість Але більшою частиною це вина держави вцілому - а не окремих ТЦКашників
Інститут прописки скасували - а навзамін нічого не придумали
Поголовний облік військовозобов"язаних похєрили - тому втратили контроль над цим контингентом
От і отримали "пустку"
Коли це починалося - деякі ТЦКашники ще "під стіл пішки ходили"! А зараз у нас хочуть, як в Радянській Армії - "Ночь кормить! К утру - зарезать!"
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22.04.2024 05:41 Відповісти
Ха! Всі думали, Франков - покійник, а він - ухилянт! До речі, за новим законом смерть не є причиною уникнути оновлення даних в ТЦК і СП і не дає підстав для відстрочки від мобілізації. Тому ухилянт Франков можк бути позбавлений права керувати транспортним засобом. Тепер серйозно. Ось так буває, коли щакони пишуться некомпетентними людьми на коліні, у відриві від Конституції, прав людини і здорового глузду. Людина просто позбавлена права померти, оскільки навіть після смерті зобов'язана ставати на різні обліки замість того, щоб спокійно спочивати.
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22.04.2024 06:20 Відповісти
більше того. Накладуть штраф по адмін справі, потім арешт майна. Потім родина буде доводити через суд, що не козел. А відповідальність винних не передбачена.
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22.04.2024 09:50 Відповісти
Таки да! Тепер же не обов'язково повістку вручати особисто. Черещ 30 днів вона вважатиметься ярученою автоматично.
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22.04.2024 10:10 Відповісти
Так Франков при житті був косоглазим.
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23.04.2024 01:55 Відповісти
В сусідньому містечку теж був випадок , що принесли повістку покійнику . Поки не показали свідоцтво про смерть

Полудурки . Вони відписку по людськи не можуть зварганити . В них всі ухилянти , навіть покійники.
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22.04.2024 06:43 Відповісти
В сусідньому містечку теж був випадок....
**********
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22.04.2024 16:31 Відповісти
Воно з закірдоння видніше . Особливо якщо "члена "вкрали з партії
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23.04.2024 10:22 Відповісти
юридично якщо оштрафувати покійника за те що не заявив про його смерть то штраф мають сплатити його близькі рідні
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22.04.2024 06:46 Відповісти
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22.04.2024 07:01 Відповісти
Ну, а вдруг....
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22.04.2024 07:55 Відповісти
Прийшло молоде покоління "решал". Як за рік з солата-кухара стати майором ЗСУ? Секрет простий був "решала" в ДАІ, коли розігнали став "решала" в МРЕО, коли розігнали пішов в ТЦК. Прийшов СОЛДАТ-КУХАР став МАЙОРОМ начальником відділення ТЦК вже має лексуса за 24000$. Прошу "для переймання досвідом" до м. Первомайский, Харківська область.
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22.04.2024 08:04 Відповісти
Точно так же и с комуналкой. Человек умер много лет назад а счета́ на него идут
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22.04.2024 08:13 Відповісти
Проверьте,он уже прошел влк,признан годным и где то ему уже возможно выдали оружие и выписывают боевые.
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22.04.2024 08:14 Відповісти
А ще якимось чином тцкуни опинились на вільній територій живі і неушкоджені, а через 60 днів після спливу терміну оновлення даних люди, які попали під окупацію, автоматично стануть злочинцями. Їм ще і штрафи нарахують, мабуть, і осудять заочно. Заї...боцька держава, веселй тамада, веселі і цікаві конкурси
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22.04.2024 08:30 Відповісти
Скоріше тому, що ТЦК розсилає повістки тупо, як спам за планом, спираючись на старі дані.

Всі заяви МО про те, що дані мобілізованих оцифровані та йде обмін мід базами даних, липа.
ТЦК продовжують працювати, як у совку.
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22.04.2024 08:38 Відповісти
Ну... тут все відносно і залежить від людей. Але по суті ви праві, за, ну нехай навіть 5 років відцифрувати дані мільонів людей, на скільки це реально я хз. Плюс до того рукожопість на кожному кроці... Але це окреме питання. Якщо в оберіг затягуються дані з усіх можливих реєстрів, важко уявити що це за салянка. Чого вартий тільки держреєстр виборців Ще момент, от наших службовців ніяк не може вибитись з голови одне поняття, це місце реєстрації та місце проживання. Вже скільки разів мені доводилось доводити, що це дві великі різниці.
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22.04.2024 10:41 Відповісти
Мав прийти й особисто повідомити про свою смерть? А достатньо ж було просто вибачитися. Та схоже, цю функцію у співробітників ТЦК не ввімкнути...
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22.04.2024 09:00 Відповісти
95 кварталу и остальному кагалу повестки пришлите- всех достало
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22.04.2024 09:01 Відповісти
Помер - онови свої дані в ТЦК. При цьому обов'язково попередньо пройди ВЛК...
Оде незрозуміло - за що ці дрібні таку зарплату отримують?..
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22.04.2024 09:10 Відповісти
Негодяй какой, умер, а данные свои не обновил, да ещё и ВЛК не прошел, ухилянт одним словом.
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22.04.2024 09:26 Відповісти
20 квітня https://champion.com.ua/football/2024/04/20/955750/pokiynoho-redaktora-zhurnalu-futbol-vyklykaly-v-ttsk ЗМІ писали, що покійного редактора журналу "Футбол" Артема Франкова Територіального центру комплектування Оболонського району міста Києва для оновлення даних та проходження ВЛК.

Джерело:

Редактор взагалі існує? Перечитайте, що ви написали, будь ласка.
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22.04.2024 09:29 Відповісти
"Какая разніца?" (с)
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22.04.2024 16:42 Відповісти
"і трапляються через те, що громадяни не оновлюють свої персональні дані вчасно безпосередньо в територіальних центрах комплектування"

От клятий журналіст! Помер а потім не оновив дані шо помер "безпосередньо в ТЦК"!!! Ганьба йому!
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22.04.2024 10:03 Відповісти
"Ти вмер? А чому тоді не оновив своє становище у ТЦК???? Вот тобі на повістка і хай дружина ще штраф за тебе платить, а ми тобі адмінпослуги заблокуємо і права відбремо, хоч ти і вмер! " - ТЦК
Бляха муха, ну хоч би не позорилися!!!
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22.04.2024 10:07 Відповісти
Торік принесли повістку загиблому на 40 днів🤬. Матері викликали швидку😢
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23.04.2024 12:21 Відповісти
 
 