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Новини
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Ця підтримка зміцнить Збройні сили України й надішле Кремлю потужний сигнал, що США - з Україною, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський

Ухвалення законопроєкту стане потужним сигналом для Росії, що Вашингтон підтримує Київ і що Україна не стане "другим Афганістаном".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю  CBS наголосив президент України Володимир Зеленський.

"Ця підтримка дійсно зміцнить Збройні Сили України, Ми втратили ініціативу. Тепер у нас є всі шанси стабілізувати ситуацію й перехопити ініціативу", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна зараз готується до великого російського наступу, який очікується в найближчі місяці, ймовірно, до початку літа. Бути належним чином підготовленим означає мати зброю та військову техніку, необхідні для боротьби проти майбутньої "повномасштабної" атаки, й отримати їх до того, як це станеться, пояснив він.

"Ми готуємося. Особовий склад готується. Військові тренуються. Не хочу повторюватися, але ми чекаємо на системи озброєння, тому що хочемо, щоб бригади були повністю укомплектовані. Деякі з них вичерпали свій ресурс. Нам потрібно їх замінити. Але ці нові бригади повинні мати озброєння", - підкреслив президент.

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Зеленський також наголосив, що допомога США не лише зміцнить Україну в її захисті від Росії, а й "надішле Кремлю потужний сигнал, що це не буде другим Афганістаном" (який дістався талібам після виведення американських військ у 2021 році), "і Сполучені Штати залишаться з Україною, захищатимуть українців, і вони захистять демократію у світі".

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги. Він передбачає також передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".

Раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.

У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.

Автор: 

Зеленський (23659) допомога (8284) США (22455)


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Топ коментарі
+12
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22.04.2024 06:39
+4
Безтолковий ішак "ожив" і "рішуче" взявся до роботи. Тепер ще більше буде переможних відосіків про "трудягу"- ішака.
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22.04.2024 06:36
+2
В тебе самого вуха не болять від цих безкінечних "потужних сигналів"?
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22.04.2024 06:39
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Безтолковий ішак "ожив" і "рішуче" взявся до роботи. Тепер ще більше буде переможних відосіків про "трудягу"- ішака.
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22.04.2024 06:36 Відповісти
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22.04.2024 06:39 Відповісти
В тебе самого вуха не болять від цих безкінечних "потужних сигналів"?
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22.04.2024 06:39 Відповісти
Яка глибина думки!!!
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22.04.2024 06:46 Відповісти
Думки в слух записані в оп:
"5 років роблю з України Афганістан, а ці пендоси знову все перебили!"
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22.04.2024 06:58 Відповісти
Читати новини з України стало надзвичайно нудно й тошно. Таке тепер життя українців і виборців ЗЕ!. Йде повзуче знищення України і всі знають, хто винен
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22.04.2024 07:11 Відповісти
ГЕРОЙ-РОЗВІДНИК ВЖЕ НЕ ЗААРЕШТОВАНИЙ А В"ЯЗЕНЬ -вова по кому дзвони дзвонять?

Червінський в камері попри терміни арешту, що сплили.

Баканов на свободі попри призначених зрадників і тисячі вбитих.

ОЗУ Зеленського продовжує мститися свідку власного злочину. Справжнім зрадникам України ОЗУ дало втекти - Портнов, Наумов, Волошин, Деркач, список безкінечний.

Тим часом невикриті зрадники з ОЗУ Зеленського злили напрями контрнаступу, зірвали мобілізацію, розвалили тил і вбили клин між цивільними і армією
https://republic.com.ua/article/geroj-rozvidnik-roman-chervinskij-vzhe-ne-vyazen-a-polonenij.html
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22.04.2024 07:37 Відповісти
Володька - давай досвіданія.....
За сруським кораблем......
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22.04.2024 07:39 Відповісти
А я не знаю, удалось ли пропихнуть одно из условий оказания амер помощи - це зебил мае самоусунутись с занимаемой должности, ведь это же тупой шлепер-2, но наглый насчет великого крадiвництва.
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22.04.2024 07:52 Відповісти
Зебилу пора начинать скиглити насчет последуюущей помощи, чтобы не было "поздно", або уйти с должности, чтобы не было задержек с помощью.
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22.04.2024 07:55 Відповісти
Потужний пук потужного президента.
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22.04.2024 08:31 Відповісти
Завершення будівництва доріг по -основних напрямках рашистського наступу Північ- Схід і Південь України, було потужним сигналом "зелених зрадників і рашистської агентури з ОП(офіс путлєра) ,що напад на Україну можна розпочинати
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22.04.2024 08:57 Відповісти
Знову "потужний"! В мене таке враження що у ЗЕблазня словарний запас закінчується словом "потужний" але і з використанням цього слова виходить тільки потужний пук!
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22.04.2024 09:28 Відповісти
сша уже откомментировало- эта поддерка может оказаться последней
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22.04.2024 09:39 Відповісти
опо-патужный спич, всё патужно
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22.04.2024 10:14 Відповісти
 
 