Ця підтримка зміцнить Збройні сили України й надішле Кремлю потужний сигнал, що США - з Україною, - Зеленський

Ухвалення законопроєкту стане потужним сигналом для Росії, що Вашингтон підтримує Київ і що Україна не стане "другим Афганістаном".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю CBS наголосив президент України Володимир Зеленський.

"Ця підтримка дійсно зміцнить Збройні Сили України, Ми втратили ініціативу. Тепер у нас є всі шанси стабілізувати ситуацію й перехопити ініціативу", - зазначив Зеленський.

Він додав, що Україна зараз готується до великого російського наступу, який очікується в найближчі місяці, ймовірно, до початку літа. Бути належним чином підготовленим означає мати зброю та військову техніку, необхідні для боротьби проти майбутньої "повномасштабної" атаки, й отримати їх до того, як це станеться, пояснив він.

"Ми готуємося. Особовий склад готується. Військові тренуються. Не хочу повторюватися, але ми чекаємо на системи озброєння, тому що хочемо, щоб бригади були повністю укомплектовані. Деякі з них вичерпали свій ресурс. Нам потрібно їх замінити. Але ці нові бригади повинні мати озброєння", - підкреслив президент.

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Зеленський також наголосив, що допомога США не лише зміцнить Україну в її захисті від Росії, а й "надішле Кремлю потужний сигнал, що це не буде другим Афганістаном" (який дістався талібам після виведення американських військ у 2021 році), "і Сполучені Штати залишаться з Україною, захищатимуть українців, і вони захистять демократію у світі".

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги. Він передбачає також передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".

Раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.

У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.