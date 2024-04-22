Допомога США допоможе зміцнити оборону України, але її недостатньо для наступу, - Bloomberg

Затримки в Конгресі США, які тривали шість місяців, призвели до того, що українські військові зіткнулися з серйозним дефіцитом боєприпасів і особового складу, що використовували російські окупаційні сили.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.

За словами Миколи Бєлєскова, наукового співробітника київського Національного інституту стратегічних досліджень, така допомога дасть змогу Україні провести ефективну оборону, уповільнити просування російських військ і знизити втрати. Однак для наступальних операцій знадобиться додаткова підтримка, що може виявитися складним завданням для США через опір республіканців у Конгресі.

"Важливим питанням залишається, чи буде і в якому обсязі продовжено допомогу у 2025 році і далі, з огляду на стратегію Путіна щодо вичікування", - каже Бєлєсков.

Джерела у виданні також повідомляють, що Німеччина цього тижня наполягатиме на своїх європейських союзниках, включно з Францією та Італією, щоб вони активізували постачання систем протиповітряної оборони та компонентів для України.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни попереджають, що навіть за умови швидкої доставки американської військової допомоги складнощі з транспортною логістикою можуть затягнути початок її впливу на фронт на кілька тижнів.

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"Ситуація на лінії фронту може погіршитися в цей період, особливо якщо російські війська посилять свої атаки, прагнучи скористатися часом до надходження нової допомоги зі США", - додають аналітики.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги. Він передбачає також передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".

Раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.

У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.