Допомога США допоможе зміцнити оборону України, але її недостатньо для наступу, - Bloomberg
Затримки в Конгресі США, які тривали шість місяців, призвели до того, що українські військові зіткнулися з серйозним дефіцитом боєприпасів і особового складу, що використовували російські окупаційні сили.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Bloomberg.
За словами Миколи Бєлєскова, наукового співробітника київського Національного інституту стратегічних досліджень, така допомога дасть змогу Україні провести ефективну оборону, уповільнити просування російських військ і знизити втрати. Однак для наступальних операцій знадобиться додаткова підтримка, що може виявитися складним завданням для США через опір республіканців у Конгресі.
"Важливим питанням залишається, чи буде і в якому обсязі продовжено допомогу у 2025 році і далі, з огляду на стратегію Путіна щодо вичікування", - каже Бєлєсков.
Джерела у виданні також повідомляють, що Німеччина цього тижня наполягатиме на своїх європейських союзниках, включно з Францією та Італією, щоб вони активізували постачання систем протиповітряної оборони та компонентів для України.
Аналітики з американського Інституту вивчення війни попереджають, що навіть за умови швидкої доставки американської військової допомоги складнощі з транспортною логістикою можуть затягнути початок її впливу на фронт на кілька тижнів.
"Ситуація на лінії фронту може погіршитися в цей період, особливо якщо російські війська посилять свої атаки, прагнучи скористатися часом до надходження нової допомоги зі США", - додають аналітики.
Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги. Він передбачає також передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".
Раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.
У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.
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І ці теж - одразу про наступ!
Вам що: теж необхідно владу якось втримати?
Далі все залежатиме від доброї волі американських парламентарів та примх/притомності американського президента. А це лотерея...
Близько 7 мільярдів доларів буде спрямовано на постачання зброї безпосередньо зі складів американської армії. Тобто це ті поставки, які потраплять на фронт найближчим часом.
13,7 мільярдів доларів - це допомога через фонд USAI. Через нього уряд США має укласти контракти на виробництво зброї з американськими компаніями. Після цього її буде передано Україні (але для цього потрібен певний час).
Решта суми - 31,5 мільярд доларів - взагалі не стосується допомоги Україні. Наприклад, туди входять витрати на зарплати американським військовослужбовцям у Європі, закупівлю засобів ППО для Ізраїлю (5 мільярдів доларів ). Також 2 мільярди доларів передбачено на будівництво підводного човна типу "Columbia" для армії США.
Для довідки: військоий бюджет рф на 2024 рік становить рекордні 116,5 мільярда доларів.
Во-вторых, лучше дайте ф35 вместо ф16, много чего другого, чтобы издалека уничтожать врага - и потом уже подумать чтобы пехота наступала.
Таких "наступлений" как было в Работино - не надо больше.