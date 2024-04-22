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Новини
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Допомога США допоможе зміцнити оборону України, але її недостатньо для наступу, - Bloomberg

зсу

Затримки в Конгресі США, які тривали шість місяців, призвели до того, що українські військові зіткнулися з серйозним дефіцитом боєприпасів і особового складу, що використовували російські окупаційні сили.

Як інформує Цензор.НЕТ,  про це повідомляє Bloomberg.

За словами Миколи Бєлєскова, наукового співробітника київського Національного інституту стратегічних досліджень, така допомога дасть змогу Україні провести ефективну оборону, уповільнити просування російських військ і знизити втрати. Однак для наступальних операцій знадобиться додаткова підтримка, що може виявитися складним завданням для США через опір республіканців у Конгресі.

"Важливим питанням залишається, чи буде і в якому обсязі продовжено допомогу у 2025 році і далі, з огляду на стратегію Путіна щодо вичікування", - каже Бєлєсков.

Джерела у виданні також повідомляють, що Німеччина цього тижня наполягатиме на своїх європейських союзниках, включно з Францією та Італією, щоб вони активізували постачання систем протиповітряної оборони та компонентів для України.

Аналітики з американського Інституту вивчення війни попереджають, що навіть за умови швидкої доставки американської військової допомоги складнощі з транспортною логістикою можуть затягнути початок її впливу на фронт на кілька тижнів.

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"Ситуація на лінії фронту може погіршитися в цей період, особливо якщо російські війська посилять свої атаки, прагнучи скористатися часом до надходження нової допомоги зі США", - додають аналітики.

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги. Він передбачає також передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".

Раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.

У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.

Автор: 

допомога (8284) США (22455) Україна (5859) ЗСУ (7492)


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Топ коментарі
+5
А ще якись призвища, крім Порошенко, тобі відомі, ну, з тих, хто, на твою думку, повинен віддати кошти не перемогу. І про які суми коштів йдеться.
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22.04.2024 07:53
+3
Допомога США допоможе зміцнити оборону України, але її недостатньо для наступу, - Bloomberg

І ці теж - одразу про наступ!
Вам що: теж необхідно владу якось втримати?
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22.04.2024 06:42
+3
Якщо простіше, то: звідки гроші далі будемо брати? По суті, отримання пакету на 60 мільярдів це одноразова акція. У законодавстві їхньому не прописано, що вони, наприклад, певний відсоток свого ВВП щорічно виділятимуть на допомогу Україні (як зробила Естонія).

Далі все залежатиме від доброї волі американських парламентарів та примх/притомності американського президента. А це лотерея...
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22.04.2024 06:48
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Допомога США допоможе зміцнити оборону України, але її недостатньо для наступу, - Bloomberg

І ці теж - одразу про наступ!
Вам що: теж необхідно владу якось втримати?
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22.04.2024 06:42 Відповісти
Якщо простіше, то: звідки гроші далі будемо брати? По суті, отримання пакету на 60 мільярдів це одноразова акція. У законодавстві їхньому не прописано, що вони, наприклад, певний відсоток свого ВВП щорічно виділятимуть на допомогу Україні (як зробила Естонія).

Далі все залежатиме від доброї волі американських парламентарів та примх/притомності американського президента. А це лотерея...
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22.04.2024 06:48 Відповісти
Із цієї суми, на війскові потреби, 40.9 мільярда. Тобто приблизно 4 мільярда на місяць, якщо на рік. Для війни такої інтенсивності, це підтримка штанів, який там наступ
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22.04.2024 07:37 Відповісти
49.9
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22.04.2024 07:38 Відповісти


Близько 7 мільярдів доларів буде спрямовано на постачання зброї безпосередньо зі складів американської армії. Тобто це ті поставки, які потраплять на фронт найближчим часом.

13,7 мільярдів доларів - це допомога через фонд USAI. Через нього уряд США має укласти контракти на виробництво зброї з американськими компаніями. Після цього її буде передано Україні (але для цього потрібен певний час).

Решта суми - 31,5 мільярд доларів - взагалі не стосується допомоги Україні. Наприклад, туди входять витрати на зарплати американським військовослужбовцям у Європі, закупівлю засобів ППО для Ізраїлю (5 мільярдів доларів ). Також 2 мільярди доларів передбачено на будівництво підводного човна типу "Columbia" для армії США.

Для довідки: військоий бюджет рф на 2024 рік становить рекордні 116,5 мільярда доларів.
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22.04.2024 07:48 Відповісти
Є ще ось така інфографіка від Конгресу США

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22.04.2024 08:36 Відповісти
"Для наступу" зараз звучить, як жорстокий жарт.
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22.04.2024 07:13 Відповісти
Надо покупать оружие за свои деньги,деньги с офшоров, пусть богатенькие забирают и отдают долг Украине в том числе и Порошенко. Если хотят победы. Не хотят значит хватит кричать а подписывать договор.потому ,что простой народ останется у разбитого корыта. А все з деньгами будут чудесно жить за рубежом и будут патриотами.
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22.04.2024 07:25 Відповісти
Для закупки зброї є заморожені рашиські активи, але чи вистачить в світової спільноти духу їх використати....
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22.04.2024 07:34 Відповісти
А ще якись призвища, крім Порошенко, тобі відомі, ну, з тих, хто, на твою думку, повинен віддати кошти не перемогу. І про які суми коштів йдеться.
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22.04.2024 07:53 Відповісти
блумберг відбирає хліб в буданова.
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22.04.2024 08:58 Відповісти
Угомонитесь с наступлениями, или берите сами наступайте! А то только "ртом в интернетах наступаете". Тут бы удержаться, это во-первых.

Во-вторых, лучше дайте ф35 вместо ф16, много чего другого, чтобы издалека уничтожать врага - и потом уже подумать чтобы пехота наступала.

Таких "наступлений" как было в Работино - не надо больше.
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22.04.2024 11:31 Відповісти
Какое наступление.....?
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22.04.2024 12:26 Відповісти
 
 