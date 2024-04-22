Допомога США Україні може бути останньою, - депутат Бундестагу Хофрайтер
У Німеччині не виключають, що погоджена Конгресом США допомога Україні може бути останньою. Тому Європі потрібно зробити для Києва "набагато більше".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv, про це заявив голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер.
"Можливо, це останній пакет допомоги США на дуже довгий час, або навіть останній взагалі", – сказав німецький політик.
Хофрайтер також зауважив, що після схвалення пакета американським Сенатом слід негайно розпочати постачання зброї Києву, поки весняне бездоріжжя перешкоджає наступу російських військ.
Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги. Він передбачає також передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".
Раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.
У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.
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теперь мы покупаем снаряды на путинские деньги, которые он нам оставил. русские солдаты, мы вас убиваем снарядами, которые проплатил нам путин! путин профинансировал ваши убийства!
русские, как вы после этого можете воевать за путина? он вас послал воевать и в это же время противнику выделил 300 млрд долларов на войну против вас. как вы можете воевать за такого дурака? пусть путин сам идет и воюет! воевать за путина после этого будет только терпила!
Америка дала украине за 2 года войны 100 миллиардов долларов.
британия 10 миллиардов.
польша 2 миллиарда.
путин дал украине 300 миллиардов долларов!
путин - больше всех выделил военного финансирования для Украины!
русские, спасибо дяде вове, что он профинансировал нам оружие против вас!
там цінні папери тсо терміном погашення.
просто так їх не вилучити.
та й вони їх вже використовували в своїй економіці
під їх гарантії випустили рублів на цю суму. все в рамках закону.
Кісточка з "барського стола" закінчиться ч-з 2-3 місяці, а дала цьому злодюжному продажному брехливому обдолбаному нікчемі ніхто і нічого не дасть. З ним уже ніхто говорити не хоче, навіть он-лайн...
"Язиком волати, не мішки тягати" (с)
А чем он тебе не нравится, и кто сделал бы лучше его и что именно, и что бы ты сделал лучше его?
Ну і ударні дрони але це вже ми можемо самі якщо від казок накінець перейдемо до виробництва
І він типу не може її використати тому що немає процедури... але всі екперти в штатах говорять що по законодавству.... це гроші тієїй допомоги і можуть бути використані так само...
А заборона бити по НПЗ? А заборона полякам передавати свої модернізовані МІГ29 на початку війни...
Його просто перед виборами тикали що він недостатньо допомагає от він і підтримав цю допомогу а не було б виборів... було б те саме що з лендлізом
США нагнали "понтів", а всі вуха порозвішували " світовий лідер", а король виявився голий