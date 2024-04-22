УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4655 відвідувачів онлайн
Новини
13 430 37

Допомога США Україні може бути останньою, - депутат Бундестагу Хофрайтер

сша,сенат

У Німеччині не виключають, що погоджена Конгресом США допомога Україні може бути останньою. Тому Європі потрібно зробити для Києва "набагато більше".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на n-tv, про це заявив голова європейського комітету в Бундестазі Антон Хофрайтер.

"Можливо, це останній пакет допомоги США на дуже довгий час, або навіть останній взагалі", – сказав німецький політик.

Хофрайтер також зауважив, що після схвалення пакета американським Сенатом слід негайно розпочати постачання зброї Києву, поки весняне бездоріжжя перешкоджає наступу російських військ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Допомога США допоможе зміцнити оборону України, але її недостатньо для наступу, - Bloomberg

Нагадаємо, Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги. Він передбачає також передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".

Раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.

У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.

Автор: 

Німеччина (7317) допомога (8284) США (22455)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+18
Так може Україні потрібно просто випускати своє,бо війна не учора початок має і досить смі друкувати усе без кордонів.
показати весь коментар
22.04.2024 07:35
+13
Твереза оцінка. Наш кокаїновий маршал має думати так само
показати весь коментар
22.04.2024 07:56
+12
Не "може бути" а точно буде останньою. Свою зброю треба мати і виробляти а не жебрати по закордонних мусорках і скавчати від задоволення після кинутої кісточки з "барського стола". Свою країну, економіку, оборонку розвалили і розікрали, що залишилося - дали добити кацапам (своє ППО і ПРО не організували і не забезпечили). І, падло, щоденно відрепетовує і знімає відосіки і монологи про себе любимого і свій злодюжний кодляк. І, так виглядає, що базарить він уже сам з собою - ніхто його не слухає.
Кісточка з "барського стола" закінчиться ч-з 2-3 місяці, а дала цьому злодюжному продажному брехливому обдолбаному нікчемі ніхто і нічого не дасть. З ним уже ніхто говорити не хоче, навіть он-лайн...
показати весь коментар
22.04.2024 08:25
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чуика? - чи нагнітає?
показати весь коментар
22.04.2024 07:35 Відповісти
Реальність....
показати весь коментар
22.04.2024 07:41 Відповісти
Твереза оцінка. Наш кокаїновий маршал має думати так само
показати весь коментар
22.04.2024 07:56 Відповісти
Так може Україні потрібно просто випускати своє,бо війна не учора початок має і досить смі друкувати усе без кордонів.
показати весь коментар
22.04.2024 07:35 Відповісти
нема грошей, той же Петриот лярд коштує, а у Украіна раніше такий кредит на рік отримувала
показати весь коментар
22.04.2024 07:58 Відповісти
Так амеры с 22-го года и пытаются это вдолбить в параноидальное темечко зебила... но пока частично вошло. Зебил освоил тока смутное донатство. кТО ПОДСКАЖЕТ , МНОГОСТРАДАЛЬНЫЕ ПАТРОНЫ УЖЕ ОСИЛИЛИ, ЧИ ВОЗ И НЫНЕ ТАМ?
показати весь коментар
22.04.2024 08:25 Відповісти
Пока готовы делать только пули. Гильзы и капсюли только в 2025 году начнут....если США помогут.
показати весь коментар
22.04.2024 11:03 Відповісти
Україна випускає своє, але Україна не в змозі випускати достатню кількість свого, бо потужності осі зла РФ-Іран-Північна Корея-Китай набагато могутніші за потужності України.
показати весь коментар
22.04.2024 11:58 Відповісти
Описує реальні речі. Він до речі один з найактивніших проукраїнських політиків в Німеччині ще з самого початку повномасштабного вторгнення. Багато разів був у Києві. Робить все для того, щоб збільшити постачання зброї Україні. Ви мали б це знати. Живете ж в Німеччині.
показати весь коментар
22.04.2024 08:34 Відповісти
путин перед войной забыл забрать российские деньги с американского банка.

теперь мы покупаем снаряды на путинские деньги, которые он нам оставил. русские солдаты, мы вас убиваем снарядами, которые проплатил нам путин! путин профинансировал ваши убийства!

русские, как вы после этого можете воевать за путина? он вас послал воевать и в это же время противнику выделил 300 млрд долларов на войну против вас. как вы можете воевать за такого дурака? пусть путин сам идет и воюет! воевать за путина после этого будет только терпила!

Америка дала украине за 2 года войны 100 миллиардов долларов.
британия 10 миллиардов.
польша 2 миллиарда.
путин дал украине 300 миллиардов долларов!
путин - больше всех выделил военного финансирования для Украины!

русские, спасибо дяде вове, что он профинансировал нам оружие против вас!
показати весь коментар
22.04.2024 08:23 Відповісти
То кацапы включают ускоритель... Чтобы стать 2-3% нацменшиной каазлабада не в 60-году(по демографическим причинам), а в 30-40 ом году. Нам главное, перемалывать , перемалывать и перемалывать, шо кацапов , шо их технику. И наступит момент, когда кацапы сами удушат пыню. Если зебил задержится , а значит будет вялое снабжение, то нам еще нужно года 2, до истощения военного кацапресурса и до нашей безоговорочной Победы.
показати весь коментар
22.04.2024 08:34 Відповісти
вони не не встигли, вони просто не змогли.
там цінні папери тсо терміном погашення.
просто так їх не вилучити.

та й вони їх вже використовували в своїй економіці
під їх гарантії випустили рублів на цю суму. все в рамках закону.
показати весь коментар
22.04.2024 08:42 Відповісти
ой, не мели херни, для кого это? кацапам это до фени
показати весь коментар
22.04.2024 09:00 Відповісти
Не "може бути" а точно буде останньою. Свою зброю треба мати і виробляти а не жебрати по закордонних мусорках і скавчати від задоволення після кинутої кісточки з "барського стола". Свою країну, економіку, оборонку розвалили і розікрали, що залишилося - дали добити кацапам (своє ППО і ПРО не організували і не забезпечили). І, падло, щоденно відрепетовує і знімає відосіки і монологи про себе любимого і свій злодюжний кодляк. І, так виглядає, що базарить він уже сам з собою - ніхто його не слухає.
Кісточка з "барського стола" закінчиться ч-з 2-3 місяці, а дала цьому злодюжному продажному брехливому обдолбаному нікчемі ніхто і нічого не дасть. З ним уже ніхто говорити не хоче, навіть он-лайн...
показати весь коментар
22.04.2024 08:25 Відповісти
Зєбломарафон заклали в бюджет і продовжать. Балакучі дупи марафону призовного віку, що сидять у студіях, отримали бронь від мобілізації. Тому обдовбаний клован продовжить "радувати" нас щоденними відосиками. Зєрьмакові журнашльондри рапортуватимуть про чергові піррові перемоги, обсиратимуть рядових військових та через безмозглих накидатимуть лайно на командирів, що недостатньо лояльні жОПі дєрьмака.
показати весь коментар
22.04.2024 08:32 Відповісти
А какие ваши варианты решения проблем?
показати весь коментар
22.04.2024 09:30 Відповісти
Та поки що навчились тілько "коментами на цензорі" шось "будувать" і інколи дупу з дівана "підіймать". Польскі кордони навіть через раз проізджають, а вони тут вже розмріялись.

"Язиком волати, не мішки тягати" (с)
показати весь коментар
22.04.2024 11:49 Відповісти
".. І, на жаль, згідно чинного законодавства блазень буде легітимним після 20 травня 2024, ніяких виборів до кінця воєнного стану не буде. "
А чем он тебе не нравится, и кто сделал бы лучше его и что именно, и что бы ты сделал лучше его?
показати весь коментар
22.04.2024 21:59 Відповісти
Все може бути.Тому Європа мусить невідкладно почати виробництво зброї,засобів ППО,ракет,снарядів,і всього що тільки можна.І для України,і для себе,тут вже варіантів небагато.Ще є час,рік,може 2.Інакше все буде печально
показати весь коментар
22.04.2024 08:48 Відповісти
Авіацію треба і балістичні ракети, ЄС друге не виробляє а перше явно недостатньо навіть для власних потреб....

Ну і ударні дрони але це вже ми можемо самі якщо від казок накінець перейдемо до виробництва
показати весь коментар
22.04.2024 09:04 Відповісти
Та ти що ,Шурік тоді так довго Бахмут в оточенні з трьох сторін тримати не зможе , хіба що зелений Владімір надихне.
показати весь коментар
22.04.2024 08:56 Відповісти
так оно и будет- подводят к переговорам
показати весь коментар
22.04.2024 08:59 Відповісти
А може і не бути, але треба бути готовими до всього.
показати весь коментар
22.04.2024 09:00 Відповісти
Останнім воно може бути в тому випадку якщо переможе Трамп і то не факт.
показати весь коментар
22.04.2024 09:02 Відповісти
А що Байден не затримував нам допомогу.... у нього наразі є 6 млрд на рахунку знайдених при аудиту попередньої допомоги коли американські постачальники продали стару зброю за ціною нової..

І він типу не може її використати тому що немає процедури... але всі екперти в штатах говорять що по законодавству.... це гроші тієїй допомоги і можуть бути використані так само...

А заборона бити по НПЗ? А заборона полякам передавати свої модернізовані МІГ29 на початку війни...

Його просто перед виборами тикали що він недостатньо допомагає от він і підтримав цю допомогу а не було б виборів... було б те саме що з лендлізом
показати весь коментар
22.04.2024 09:09 Відповісти
Слава вєсєннєму бєздорож'ю !
показати весь коментар
22.04.2024 09:03 Відповісти
Ясен пень что если придет трамп то ближайшие 4 года нам он нихрена не даст. Хоть бы он не заблокировал и не саботировал то что уже выделил Байден
показати весь коментар
22.04.2024 09:23 Відповісти
Рейтинг у Трампа сейчас охрененно падает, говорят даже что он может проиграть выборы..
показати весь коментар
22.04.2024 09:28 Відповісти
..Ещё есть 300 млрд замороженных российских активов в Европейских банках, их потом выделят Украине..
показати весь коментар
22.04.2024 09:26 Відповісти
Світовий лідер, гаранти Будапештського меморандуму....
США нагнали "понтів", а всі вуха порозвішували " світовий лідер", а король виявився голий
показати весь коментар
22.04.2024 10:33 Відповісти
США на глазах у всех превращается в пустышку.
показати весь коментар
22.04.2024 10:42 Відповісти
Може то були просто декорації
показати весь коментар
22.04.2024 11:40 Відповісти
 
 