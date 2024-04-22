Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 460 260 осіб (+730 за добу), 7236 танків, 11 736 артсистем, 13 904 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 460 260 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.24 орієнтовно становлять:
особового складу ‒ близько 460260 (+730) осіб,
танків ‒ 7236 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 13904 (+8) од,
артилерійських систем – 11736 (+17) од,
РСЗВ – 1046 (+0) од,
засоби ППО ‒ 768 (+1) од,
літаків – 348 (+0) од,
гелікоптерів – 325 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9384 (+5),
крилаті ракети ‒ 2117 (+2),
кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,
підводні човни - 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 15812 (+27) од,
спеціальна техніка/special equipment ‒ 1934 (+8)
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соромлюсь, але запитаю, що за наступ? медмедик на стопку наступить, чи захєрова голову помиє, чи сумна коняка копита відкине, бо ввх у інфопросторі як мінімум дві неділі не чутно. НачГШ ще до пригожина зник з радарів - а солов'їному гімномету щось тревожно, боброїдка не накидує на вентилятор, а 3-4 БДК і по Дерібасівській яков кедмі "во фраке и щеблетах" - вже девненько здриснув, але від Мі-6 ще не який яша не сховався.
«Россияне уверены: «Вокруг враги, ВСЕ - враги… Всё равно мы лучше их! Мы силачи. Украина, к ноге!».
«Риторика враждебного окружения порождает коллективную ксенофобию. А культ власти - всеобщую покорность и послушание.Достижение лучшей жизни виделось только по экстенсивному пути, посредством захвата новых территорий. Богатство должно было прирасти то с Сибирью, то с Казахстаном, то с Кавказом, то ещё с чем-то. Какая это война и победа, если не присоединены новые территории?».
«Русский идёт по порочному кругу истории, не сознавая, что это круг и он порочен…».
(В. Ерофеев, русский писатель, «Энциклопедия русской души»).
Зараз наберусь сил і дочитаю твій пост повністю.
Доречі - рисові чеки у красногвардійському районі нашого Ставропілля забезпечують третину загального виробництва рису в кацапії (це про четвертого мудня з сухаря яким ти, з пошаною до ракоподібних, його скормив).
А тепер без жартів - Ту-22М3 заправка 50 тонн (ЖД цистерна, навіть більше, бо щільність авіагасу (керосину) - най буде 0,8 і вага літака десь 100-120 тон. Уявляєте це одоробло зі змінним кутом крил? Та щоб вирахувати необхідний кут одним сопроматом не обійдешся.
68 одиниць техніки та 730 чумардосів.
Арта 17, броня 15, логістика 27.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 460 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.