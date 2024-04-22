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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 460 260 осіб (+730 за добу), 7236 танків, 11 736 артсистем, 13 904 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 460 260 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько  460260 (+730) осіб,

танків ‒ 7236 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 13904 (+8) од,

артилерійських систем – 11736 (+17) од,

РСЗВ  – 1046 (+0) од,

засоби ППО ‒ 768 (+1) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9384 (+5),

крилаті ракети ‒ 2117 (+2),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 15812 (+27) од,

спеціальна техніка/special equipment ‒ 1934 (+8)

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інфографіка

Автор: 

армія рф (17176) Генштаб ЗС (6480) ліквідація (3852) знищення (7131)


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Топ коментарі
+16
Дякуємо ЗСУ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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22.04.2024 07:43
+11
Доброго ранку,Україно.
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22.04.2024 07:40
+11
Минув 3711 день москальсько-української війни.
68 одиниць техніки та 730 чумардосів.
Арта 17, броня 15, логістика 27.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 460 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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22.04.2024 08:54
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Доброго ранку,Україно.
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22.04.2024 07:40 Відповісти
Дякуємо ЗСУ! 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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22.04.2024 07:43 Відповісти
Кацапам не буде чим з НАТО воювати бо Українці добре натовкли мотлоху.
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22.04.2024 07:47 Відповісти
Вони якраз зараз той "мотлох" накопичують Тепер головне - щоб на момент наступу у нас було достатньо накопичено засобів до нового перемелювання цього "мотлоху"
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22.04.2024 07:59 Відповісти
...на момент наступу...
соромлюсь, але запитаю, що за наступ? медмедик на стопку наступить, чи захєрова голову помиє, чи сумна коняка копита відкине, бо ввх у інфопросторі як мінімум дві неділі не чутно. НачГШ ще до пригожина зник з радарів - а солов'їному гімномету щось тревожно, боброїдка не накидує на вентилятор, а 3-4 БДК і по Дерібасівській яков кедмі "во фраке и щеблетах" - вже девненько здриснув, але від Мі-6 ще не який яша не сховався.
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22.04.2024 08:53 Відповісти
Ти коли-небудь ЛОГІКУ в діях кацапів бачив? З втратами вони не рахуються Для них головне - "вяличие" А воно в них не в розвитку суспільства його економіки інтелектуального чи культурного рівня Воно лише в "приращении землицы русской" Сміялися в анекдоті з українця: "А от-там я бурячки посію!" Але х у Росії навіть такого нема! Лише тупе "заваевание" і "расширение территории"!

«Россияне уверены: «Вокруг враги, ВСЕ - враги… Всё равно мы лучше их! Мы силачи. Украина, к ноге!».

«Риторика враждебного окружения порождает коллективную ксенофобию. А культ власти - всеобщую покорность и послушание.Достижение лучшей жизни виделось только по экстенсивному пути, посредством захвата новых территорий. Богатство должно было прирасти то с Сибирью, то с Казахстаном, то с Кавказом, то ещё с чем-то. Какая это война и победа, если не присоединены новые территории?».

«Русский идёт по порочному кругу истории, не сознавая, что это круг и он порочен…».

(В. Ерофеев, русский писатель, «Энциклопедия русской души»).
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22.04.2024 09:18 Відповісти
Яр, логіка і дії кацапів - вже випав в осід.
Зараз наберусь сил і дочитаю твій пост повністю.

Доречі - рисові чеки у красногвардійському районі нашого Ставропілля забезпечують третину загального виробництва рису в кацапії (це про четвертого мудня з сухаря яким ти, з пошаною до ракоподібних, його скормив).
А тепер без жартів - Ту-22М3 заправка 50 тонн (ЖД цистерна, навіть більше, бо щільність авіагасу (керосину) - най буде 0,8 і вага літака десь 100-120 тон. Уявляєте це одоробло зі змінним кутом крил? Та щоб вирахувати необхідний кут одним сопроматом не обійдешся.
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22.04.2024 09:54 Відповісти
... про четверту тушку з тушки
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22.04.2024 14:54 Відповісти
Какие средства пришлют американцы?
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22.04.2024 07:54 Відповісти
Як пришлють - так побачимо! Прямо у зведеннях Генштабу
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22.04.2024 07:57 Відповісти
Летальні.
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22.04.2024 09:45 Відповісти
Ося, 460 тисяч чумардосів вже ніхто не помічає
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22.04.2024 08:32 Відповісти
Минув 3711 день москальсько-української війни.
68 одиниць техніки та 730 чумардосів.
Арта 17, броня 15, логістика 27.
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 460 000!!! це більше, ніж таке місто як Сочі.
Населення Сочі з 2021 по 2023 рік зменшилось на 19 000 рил.
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22.04.2024 08:54 Відповісти
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22.04.2024 08:59 Відповісти
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22.04.2024 09:11 Відповісти
 
 