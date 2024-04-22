Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 460 260 осіб (+730 за добу), 7236 танків, 11 736 артсистем, 13 904 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ українські захисники ліквідували близько 460 260 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.04.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 460260 (+730) осіб,

танків ‒ 7236 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 13904 (+8) од,

артилерійських систем – 11736 (+17) од,

РСЗВ – 1046 (+0) од,

засоби ППО ‒ 768 (+1) од,

літаків – 348 (+0) од,

гелікоптерів – 325 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 9384 (+5),

крилаті ракети ‒ 2117 (+2),

кораблі /катери ‒ 26 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн/ vehicles and fuel tanks – 15812 (+27) од,

спеціальна техніка/special equipment ‒ 1934 (+8)

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