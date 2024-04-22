Окупанти минулої доби завдали понад 200 ударів по Запорізькій області, вночі обстріляли Нікополь з важкої артилерії

Впродовж доби окупанти вдарили по 6 населених пунктах Запорізькій області. Не припиняють терору Нікопольського району Дніпропетровщини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Ворог завдав авіаційних ударів по Роботиному та Малій Токмачці. 25 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку", - повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Ще 6 обстрілів РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Левадне. 169 артударів завдано по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Надійшло 2 повідомлення про руйнування житла. Мирні жителі не постраждали.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росіяни обстріляли Нікопольщину 8 разів протягом дня, одна людина зазнала поранень, - ОВА. ФОТОрепортаж

Ворог не припиняє обстрілів Нікопольського району Дніпропетровщини.

"Вночі російська армія обстріляла Нікополь з важкої артилерії. Загиблих та постраждалих немає.

За уточненою інформацією, через вечірню атаку на Марганецьку громаду Нікопольського району понівечене фермерське господарство. Зачепило й лінію електропередач", - повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.