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Джонсон погодився на допомогу Україні після ознайомлення з розвідувальними даними і свідченнями про злочини РФ

майкл,джонсон

Спікер Палати представників Конгресу США Майк Джонсон вказав, що на його позицію стосовно законопроєкту про допомогу вплинули розмова з колишнім держсекретарем Майком Помпео та доповідь директора ЦРУ Вільяма Бернса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише New York Times.

Зазначається, що на початку свого перебування на посту спікера Джонсон заявив, що ніколи не дозволить винести питання допомоги Україні на голосування, доки вимоги його партії щодо кордону не будуть виконані. Однак згодом він підтримав цю допомогу всупереч запереченням багатьох членів його партії.

Чому змінилася позиція Джонсона

"Історія судить нас за те, що ми робимо. Зараз критичний час. Я міг прийняти егоїстичне рішення і зробити щось інше. Але я роблю тут те, що вважаю правильним. Я вважаю, що надання летальної допомоги Україні зараз є критично важливим", - заявив Джонсон минулого тижня.

Таку різку зміну позицій Джонсон пояснив інформацією розвідки, яку він отримав. Видання називає це "разючим твердженням лідера партії, яка прийняла глибоку недовіру колишнього президента Дональда Трампа до розвідувального співтовариств".

"Я справді вірю цій інформації. Я думаю, що Володимир Путін продовжував би марширувати Європою, якби йому дозволили. Думаю, він міг би наступного разу піти до країн Балтії. Я думаю, що він міг би влаштувати протистояння з Польщею чи одним із наших союзників по НАТО", -  говорив Джонсон.

Конгресмен Майкл Маккол, який разом з Джонсоном та іншими законодавцями мав можливість ознайомитись з секретними даними розвідки у спеціальній безпечній кімнаті в Капітолії, назвав зміну думки спікера Палати представників "трансформаційною", зазначається у статті.

"Раптом він усвідомлює, що світ залежить від цього. Це не маленька політична гра на паркеті", — описав стан Джонсона Маккол.

Посилаючись на людей, знайомих з дискусіями, NYT пише, що один із брифінгів, що мали найбільший вплив, відбувся у лютому в Овальному кабінеті, коли лідери Конгресу зустрілися з президентом США Джо Байденом, щоб обговорити державне фінансування та допомогу Україні. Видання повідомило, що під час цієї дискусії директор ЦРУ Вільям Бернс та інші чиновники, відповідальні за національну безпеку США, намагалися переконати Джонсона в тому, наскільки швидко в Україні закінчуються боєприпаси та якими жахливими будуть наслідки, якщо її ППО більше не буде посилена американською зброєю.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Джонсон пояснив, чому в Конгресі затягували з ухваленням допомоги Україні: Палата представників передає Сенату кращий пакет

Люди, з якими спілкувався Джонсон, розповіли NYT, що він неодноразово закликав республіканців, які виступали проти фінансування допомоги Україні, вислухати ті ж брифінги розвідки, що й він, та був впевнений, що вони з ним погодяться, якщо це зроблять.

Розмови з українцями та американськими посадовцями

Також у статті наголошується, що Джонсон був вражений історіями, які він почув під час зустрічей із президентом України Володимиром Зеленським та іншими про масштаби страждань, які російські війська завдали Україні, що зачепило його почуття християнина. Крім того, зазначається, що його син восени збирається почати навчання у Військово-морській академії США.

Джонсона переконували змінити свою думку щодо допомоги Україні й троє інших лідерів в Конгресі, особливо сенатор Мітч Макконнелл, республіканець від Кентуккі, який голосно підтримував військову допомогу Україні, пише NYT.

Видання розповідає, що спочатку Джонсон неофіційно спілкувався зі своїми союзниками, намагаючись придумати, які заходи можна було б включити в пакет законопроєктів, щоб зробити його приємнішим для республіканців. Таким заходом стало рішення оплатити частину допомоги шляхом продажу російських суверенних активів, які були заморожені.

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"Я думаю, що він завжди розумів важливість цього і вірив у важливість цього. Функція спікера полягає в тому, щоб намагатися досягти консенсусу, і я думаю, що він хотів знайти консенсус", - сказав NYT Майк Лоулер, республіканець від Нью-Йорка.

Дон Бекон, республіканець від Небраски, розповів, що під час невеликої зустрічі із законодавцями пан Джонсон "досить чітко дав зрозуміти, що якщо ми цього не зробимо у квітні, для України може бути занадто пізно".

Автор: 

допомога (8284) США (22455) Джонсон Майк (140)


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Топ коментарі
+12
Анна, я, мабудь не перша, яка каже тобі, що ти дурнувата.
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22.04.2024 09:13
+10
В Одесу,Херсон,Харків його б привезти на екскурсію,він би ще й не те заспівав
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22.04.2024 08:50
+10
А після цієї екскурсії, перенести у 2019 рік перед виборами.
Цікаво, що б він рекомендував українцям.
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22.04.2024 08:52
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Настав час ок.ітельних історій який Джонсон святий але Трам стягнув його з вірного шляху. Слава Джонсону - кондому, яким він і є по сутності своєї.
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22.04.2024 09:09 Відповісти
А раніше не міг ознайомитись з цими даними? Чи думав,що це Україна напала на кацапів? Брехун,як і наші гниди.
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22.04.2024 09:17 Відповісти
Не варто його ідеалізувати, він просто в тіні "рижого", як наш в тіні "завгоспа".
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22.04.2024 09:25 Відповісти
Щось погано віриться у цю казку про внезапне прозріння Джонсона. Це мені нагадує російських полонених які прийшли ивбивати українців бо тут,мовляв, нацисти. Але вже на війні дізналися що це не так. Він що, такий самий тупий? Чи в США немає інтернету?
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22.04.2024 09:33 Відповісти
Просто вже закінчились всі можливі варіанти затягування надання допомоги.
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22.04.2024 09:35 Відповісти
Він це зробив, а міг й не зробити.
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22.04.2024 09:44 Відповісти
Я не знаю, что повлияло на Джонсона на самом деле, но очень, очень трудно представить себе третье лицо в государстве(США), проводящее время в интернете в поисках новостей из Украины.
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22.04.2024 15:32 Відповісти
А віддати наказ знайти інфу в інтернеті він не міг віддати своїм секретарям? Я не вірю в сліпоту державних діячів. Чи в те що їм підсовують тільки потрібну комусь інфу. Навіть розмови про те що путін дійсно не володіє правдивою інформацією, а користується тільки тим, що йому приносить секретар, це також маячня. Він має безліч шляхів для інфи. Джонсон тим більше, бо більш продвинутий.
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22.04.2024 18:16 Відповісти
лицемір
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22.04.2024 09:45 Відповісти
Пастор знайшов важіль притиснути політикана-хрисьиянського лицеміра...але питання..чим займалася зелена шобла з зеленим дипкорпусом
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22.04.2024 11:58 Відповісти
Ага, тільки від одного пана Спікера Палати представників Конгресу Штатів дані про злочини московії приховували.
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22.04.2024 10:16 Відповісти
Впевнена, що те про що ми знаємо, тільки верхівка айсбергу.
Скоріш за все йому показали дані від агентів, може навіть з фото і відео злочинів, які досі не опубліковані (бо тоді тим агентам загрожує розкриття). Штати багато чого знають, що відбувається на окупованій території, але не можуть світити поки що
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22.04.2024 10:47 Відповісти
Треба просто дякувати, що пан Джонсон виявився більше християнином ніж трампістом.

Я просто впевнена, що йому показали щось таке, чого ми з вами ще не бачили, і від чого волосся дибки стає.
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22.04.2024 10:51 Відповісти
Піар, він такий) Просто консультанти сказали Трампу, що невиділення коштів приносить шкоду рейтингу (по останнім опитуванням рейтинг Трампа просідає, Байден вже його трохи випереджає). Підхімічили законопроект, щоб ззовні виглядало так, що нібито зауваження Трампа враховано, і вперед - всім шавкам роздали команди (Тейлор - не травили Джонсона, Джонсону - просувати пакети, і тд).
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22.04.2024 10:53 Відповісти
Не знаю, что такое 'тэйлор', но ************ Марджори Грини исходила на говно до последних секунд перед голосованием. И сейчас еще не угомонилась, требует его отставки
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22.04.2024 15:35 Відповісти
А що заважало раніше ознайомитись? Мудак старається виплисти з гівна, в яке його заштовхав Тамп зі своїми посіпаками, а в результаті той же Трамп від цього відхреститься і капєц політичній кар'єрі паскуди настане під час наступних виборів.
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22.04.2024 11:29 Відповісти
Чувак включил дурочку.
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22.04.2024 12:09 Відповісти
Отставкой пуганули этого с высокой должности--- оно и подписало. И нет тут иных причин. Остальное--- дешёвые слова.
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22.04.2024 12:15 Відповісти
То есть он признался, что до этого он сознательно и намеренно тормозил вопрос?
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22.04.2024 14:49 Відповісти
Щось мені здається (не бийте тапками! доказів в мене немає - тільки чуйка!), що Джонстон та притомні республіканці вже щось знають чи розуміють про шанси трампа-пам-па на друге президентство...

І тільки упороті МАГА ще нічого не бачать і не чують, та риють все глибшу яму собі та своєму ідолищу поганому.
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22.04.2024 15:10 Відповісти
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