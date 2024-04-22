Нас чекає важкий період на фронті у середині травня - на початку червня, - Буданов

Найближчим часом ситуація на фронті в Україні може погіршитися, втім армагедону не буде.

Про це в інтерв'ю BBC розповів керівник ГУР Кирило Буданов, інформує Цензор.НЕТ.

"На нас чекає досить складна ситуація найближчим часом на фронті, але вона не катастрофічна. Це теж треба розуміти. Армагедон не відбудеться, як багато хто зараз починає казати. Але проблеми із середини травня будуть. Це про фронт у тому числі. Росіяни використовуватимуть комплексний підхід... Це буде важкий період. Середина травня, початок червня", - зазначив Буданов.

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