Минулої доби окупанти обстріляли 6 населених пунктів Херсонщини, 3 людини дістали поранення, з них – одна дитина

21 квітня противник обстрілював Нововоронцовку, Антонівку та місто Херсон. Під ворожим вогнем та авіаударами також опинилися Козацьке, Берислав і Новоберислав.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 3 багатоповерхівки та 3 приватні будинки. Були зафіксовані влучання в медичний заклад, навчальний заклад, дитячий садок, приватні автомобілі та газогін. Виток газу перекрито, пожежі та загроз немає", - йдеться в повідомленні.

Через російську агресію 3 людини дістали поранення, зокрема одна дитина.

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