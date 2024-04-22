Російському диктатору зарано відкорковувати шампанське, Америка захищатиме демократію, - сенатор-демократ Блюменталь

Сенатор-демократ Річард Блюменталь привітав двопартійне схвалення Палати представників іноземної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Я думаю, що Америка знову у наступі, і це ознака того, що ми можемо об’єднатися двопартійно заради нашої національної безпеки та надіслати повідомлення Володимиру Путіну, Сі Цзіньпіну, світовим диктаторам - занадто рано відкорковувати шампанське, Америка збирається захищати демократію", – підкреслив Блюменталь.

Відзначивши голосування в Палаті представників, Блюменталь підкреслив здатність Америки підтримувати своїх союзників.

"Америка найсильніша, найбільша країна в історії світу. Ми можемо виробляти необхідні артилерійські снаряди, далекобійну артилерію, ударні гармати", – сказав Блюменталь, додавши: "Ми також можемо застосувати санкції та конфіскувати та продати російські активи, щоб забезпечити більше ресурсів для України".

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