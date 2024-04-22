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Російському диктатору зарано відкорковувати шампанське, Америка захищатиме демократію, - сенатор-демократ Блюменталь

блюменталь,річард

Сенатор-демократ Річард Блюменталь привітав двопартійне схвалення Палати представників іноземної допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

"Я думаю, що Америка знову у наступі, і це ознака того, що ми можемо об’єднатися двопартійно заради нашої національної безпеки та надіслати повідомлення Володимиру Путіну, Сі Цзіньпіну, світовим диктаторам - занадто рано відкорковувати шампанське, Америка збирається захищати демократію", – підкреслив Блюменталь.

Відзначивши голосування в Палаті представників, Блюменталь підкреслив здатність Америки підтримувати своїх союзників.

"Америка найсильніша, найбільша країна в історії світу. Ми можемо виробляти необхідні артилерійські снаряди, далекобійну артилерію, ударні гармати", – сказав Блюменталь, додавши: "Ми також можемо застосувати санкції та конфіскувати та продати російські активи, щоб забезпечити більше ресурсів для України".

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Автор: 

допомога (8284) США (22455) Річард Блюменталь (7)


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Ну і колективному Заходу теж рано святкувати перемогу.
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22.04.2024 09:21 Відповісти
Хочеться вірити але тривожний дзвінок дзвонив більше півроку
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22.04.2024 09:28 Відповісти
Российскому диктатору поздно пить Боржоми.
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22.04.2024 10:56 Відповісти
Ага-ага! Та пока япохи Пёрл Харбор не утопили за три часа в 1941 г, на Уолл стрит чарльстон танцевали массово. Потом окуели от оплеухи.
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22.04.2024 12:22 Відповісти
 
 