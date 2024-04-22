США ще не запізнилися з допомогою Україні, але її затримка мала реальні наслідки на полі бою, - Столтенберг

Схвалення Палатою представників Конгресу США пакета військової допомоги Україні на майже 61 млрд доларів не відбулося занадто пізно, але ця затримка все ж мала реальні наслідки на полі бою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі американського телеканалу MSNBC.

"Українці вже чотири місяці гірше озброєні. У росіян було набагато більше боєприпасів, а Україна була змушена нормувати їхнє використання. Ще не пізно, але, звичайно, затримка призвела до реальних наслідків: українці відчувають нестачу в артилерійських снарядах у співвідношенні 1 до 5 і навіть 1 до 10 залежно від ділянки лінії фронту", - зазначив він.

Столтенберг наголосив, що ситуація на полі бою в Україні є наразі складною,

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: Я закликаю Сенат США діяти швидко і направити законопроєкт про допомогу Україні Байдену

За його словами, Захід бачить, що через нестачу систем протиповітряної оборони Україна стала збивати менше ракет, якими ворог атакує українські міста.

Генсек також прокоментував публікацію видання Politico щодо можливої відправки додаткових військових радників США до України.

За словами Столтенберга, досі немає планів щодо бойової присутності НАТО в Україні, однак країни Альянсу мають право допомагати Україні й це не робить НАТО стороною конфлікту.

"Але, звичайно, у кількох союзників по НАТО є чоловіки та жінки у військовій формі в посольствах, які дають поради", - додав генсек Альянсу.

Читайте також: Джонсон погодився на допомогу Україні після ознайомлення з розвідувальними даними і свідченнями про злочини РФ

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про допомогу для України у розмірі понад 60 мільярдів доларів.

Сенат голосуватиме за законопроєкт 23 квітня, президент Джо Байден обіцяв підписати його якнайшвидше.