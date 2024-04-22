УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4646 відвідувачів онлайн
Новини
1 117 2

США ще не запізнилися з допомогою Україні, але її затримка мала реальні наслідки на полі бою, - Столтенберг

столтенберг

Схвалення Палатою представників Конгресу США пакета військової допомоги Україні на майже 61 млрд доларів не відбулося занадто пізно, але ця затримка все ж мала реальні наслідки на полі бою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг в ефірі американського телеканалу MSNBC.

"Українці вже чотири місяці гірше озброєні. У росіян було набагато більше боєприпасів, а Україна була змушена нормувати їхнє використання. Ще не пізно, але, звичайно, затримка призвела до реальних наслідків: українці відчувають нестачу в артилерійських снарядах у співвідношенні 1 до 5 і навіть 1 до 10 залежно від ділянки лінії фронту", - зазначив він.

Столтенберг наголосив, що ситуація на полі бою в Україні є наразі складною,

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг: Я закликаю Сенат США діяти швидко і направити законопроєкт про допомогу Україні Байдену

За його словами, Захід бачить, що через нестачу систем протиповітряної оборони Україна стала збивати менше ракет, якими ворог атакує українські міста.

Генсек також прокоментував публікацію видання Politico щодо можливої відправки додаткових військових радників США до України.

За словами Столтенберга, досі немає планів щодо бойової присутності НАТО в Україні, однак країни Альянсу мають право допомагати Україні й це не робить НАТО стороною конфлікту.

"Але, звичайно, у кількох союзників по НАТО є чоловіки та жінки у військовій формі в посольствах, які дають поради", - додав генсек Альянсу.

Читайте також: Джонсон погодився на допомогу Україні після ознайомлення з розвідувальними даними і свідченнями про злочини РФ

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про допомогу для України у розмірі понад 60 мільярдів доларів.

Сенат голосуватиме за законопроєкт 23 квітня, президент Джо Байден обіцяв підписати його якнайшвидше.

Автор: 

допомога (8284) США (22455) Столтенберг Єнс (1595)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
По расчетам профи, раша в прошлом году на военные расходы потратила 109 млрд. долларов
показати весь коментар
22.04.2024 09:29 Відповісти
Архимед, они зереовой поток наладили, благодаря той же "Москве", которая нас так всех возбудила .Ну, ты давай , этого, канай отсюда .Редиска.😆😆😆
показати весь коментар
22.04.2024 13:00 Відповісти
 
 