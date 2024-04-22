Союзники тиснуть на Грецію та Іспанію щодо передачі Україні додаткових систем ППО, - FT

Союзники Греції та Іспанії по ЄС та НАТО тиснуть на країни щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що цього місяця Київ терміново звернувся до західних союзників із проханням про надання семи додаткових систем протиповітряної оборони.

Лише Німеччина оголосила про постачання однієї системи Patriot.

Джерела видання зазначили, що інші лідери ЄС використали саміт у Брюсселі минулого тижня, щоб особисто закликати прем’єр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса та Кіріакоса Міцотакіса пожертвувати деякі зі своїх систем Україні.

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Обом лідерам, чиї збройні сили мають більше десятка систем Patriot плюс інші, такі як С-300, сказали, що їхні потреби не такі великі, як потреби України, і що вони не стикаються з жодною безпосередньою загрозою.

"Ми всі знаємо, у кого вони є, ми всі знаємо, де вони, і всі ми знаємо, кому вони насправді потрібні", - сказав співрозмовник видання.

Офіційні особи заявили, що на Польщу та Румунію, які також мають Patriot, чиниться менший тиск, щоб вони розглянули питання про поставки до Києва, враховуючи їхнє більш вразливе розташування на кордоні з Україною.

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Тиск щодо пожертвування систем посилиться на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони всіх 27 держав-членів ЄС у Люксембурзі в понеділок, заявили посадовці. Відомо, що Київ особливо зацікавлений у застарілих грецьких системах С-300, які українські сили вже мають на озброєнні та мають досвід роботи з ними.

"Є країни, які не потребують негайної системи протиповітряної оборони, якщо чесно. Кожну країну просять вирішити, що вона може надати", – сказав один дипломат ЄС, який брав участь у підготовці зустрічі.

Міністерства оборони Греції та Іспанії відмовилися давати коментарі Financial Times. Після зустрічі із Зеленським минулого місяця Санчес заявив, що Іспанія "надасть нові можливості у 2024 році, щоб допомогти Україні захистити себе від російської агресії".

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