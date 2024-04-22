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Союзники тиснуть на Грецію та Іспанію щодо передачі Україні додаткових систем ППО, - FT

Система ППО в Іспанії

Союзники Греції та Іспанії по ЄС та НАТО тиснуть на країни щодо надання Україні додаткових систем протиповітряної оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що цього місяця Київ терміново звернувся до західних союзників із проханням про надання семи додаткових систем протиповітряної оборони.

Лише Німеччина оголосила про постачання однієї системи Patriot.

Джерела видання зазначили, що інші лідери ЄС використали саміт у Брюсселі минулого тижня, щоб особисто закликати прем’єр-міністрів Іспанії та Греції Педро Санчеса та Кіріакоса Міцотакіса пожертвувати деякі зі своїх систем Україні.

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Обом лідерам, чиї збройні сили мають більше десятка систем Patriot плюс інші, такі як С-300, сказали, що їхні потреби не такі великі, як потреби України, і що вони не стикаються з жодною безпосередньою загрозою.

"Ми всі знаємо, у кого вони є, ми всі знаємо, де вони, і всі ми знаємо, кому вони насправді потрібні", - сказав співрозмовник видання.

Офіційні особи заявили, що на Польщу та Румунію, які також мають Patriot, чиниться менший тиск, щоб вони розглянули питання про поставки до Києва, враховуючи їхнє більш вразливе розташування на кордоні з Україною.

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Тиск щодо пожертвування систем посилиться на зустрічі міністрів закордонних справ і оборони всіх 27 держав-членів ЄС у Люксембурзі в понеділок, заявили посадовці. Відомо, що Київ особливо зацікавлений у застарілих грецьких системах С-300, які українські сили вже мають на озброєнні та мають досвід роботи з ними.

"Є країни, які не потребують негайної системи протиповітряної оборони, якщо чесно. Кожну країну просять вирішити, що вона може надати", – сказав один дипломат ЄС, який брав участь у підготовці зустрічі.

Міністерства оборони Греції та Іспанії відмовилися давати коментарі Financial Times. Після зустрічі із Зеленським минулого місяця Санчес заявив, що Іспанія "надасть нові можливості у 2024 році, щоб допомогти Україні захистити себе від російської агресії".

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Автор: 

Греція (599) Іспанія (897) ППО (3140)


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Топ коментарі
+3
Невже там ще не доходить що майбутнє Європи вирішується на сході України!
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22.04.2024 09:28
+3
тиснуть, сперечаються, вмовляють, переконують... в затишних кабінетах, на якихось засіданнях, на форумах просто на зустрічах, за чашкою кави...., можна не поспішати..., а в нас гинуть люди, руйнуються домівки, руйнується країна..., але нашим союзникам нікуди поспішати..., я ніколи цього не збагну...
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22.04.2024 09:36
+2
Ispanija imejet Patriot no ona PAC2 kotoraja nezbjiot balistiku.Patriot dolzni dat amerikansi i nado na nix nazymat.Hawk takze ona terioticno mozet i sbyt balistiku no eto uze zaviset ot urovnia ekipaza. Patriot PAC3 tam kompiuter vsio delajet,celoveka osybki faktor otpadajet.
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22.04.2024 09:58
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Може не туди тиснуть?
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22.04.2024 09:27 Відповісти
Раді були б тиснути туди, але немає вже за що ухопитись.
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22.04.2024 09:44 Відповісти
Ясно не туди. В іспанців і греків декілька старих Петриотів. У Катару, Кувейту, ОАЄ та СА дві сотні PAC-3. Вот на кого тиснути треба. На трильйони баксів шарові вуглеводні продають західним країнам. До того ж пони Петріотами навіть клони Скалу не збивають. Та навіть Шахеди, хоч і намагалися. А ще японці мають 120 штук. Власного виробництва, зі всіма апгрейлами. При тому що с кацапами в них воювати, не дай Будда, нікому. Одне старічйо.
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22.04.2024 10:40 Відповісти
Нам і потрібні ці старі петріоти бо вони збивають все що кацапи запускають
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22.04.2024 14:36 Відповісти
Не дуже то і потрібні. Їх функціонал перекриває те що є. А потрібно AN/MSQ-132 (ECS) станція керування боєм, що поєднує всі Патріоти в один простір. З ними всі інши системи НАТО (а якщо пошаманити то і не НАТО), нові ракети MIM-104F PAC-3 MSE що можуть по справді збивати балістичні цілі. PAC-2 це може условно, намагалися збивати ракети клони Скуд - вишло дуже нє впєчатляющє. І головне нову РЛС AN/MPQ-65A. Це головне!!! Вона не на лампах і пасивній решитці, а повноцінна AESA на транзисторах GaN. Має на порядки (я знаю що таке порядки, це в 10 раз) більшу швидкість. І на порядки більшу кількість мішеней супроводження і підсвічування. Не говорячи вже про те, що в нових ракетах активна РЛС,
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22.04.2024 20:22 Відповісти
Невже там ще не доходить що майбутнє Європи вирішується на сході України!
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22.04.2024 09:28 Відповісти
тиснуть, сперечаються, вмовляють, переконують... в затишних кабінетах, на якихось засіданнях, на форумах просто на зустрічах, за чашкою кави...., можна не поспішати..., а в нас гинуть люди, руйнуються домівки, руйнується країна..., але нашим союзникам нікуди поспішати..., я ніколи цього не збагну...
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22.04.2024 09:36 Відповісти
Якщо буде дурний круговий обмін , і той хто сциться давати петріот Україні (чи жлобиться), дасть їх греції, то тоді греки погодяться сплавити старенькі с-300 до нас .
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22.04.2024 09:45 Відповісти
Тайвань зняв з озброэння Хоуки, Іспанія також має 32 таких приблуди. 4 вже передали нам. У Греків 42. Хай поділяться.
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22.04.2024 09:49 Відповісти
Ispanija imejet Patriot no ona PAC2 kotoraja nezbjiot balistiku.Patriot dolzni dat amerikansi i nado na nix nazymat.Hawk takze ona terioticno mozet i sbyt balistiku no eto uze zaviset ot urovnia ekipaza. Patriot PAC3 tam kompiuter vsio delajet,celoveka osybki faktor otpadajet.
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22.04.2024 09:58 Відповісти
Нашли кому давать такое оружие--- испанцам!? Окуеть не встать! Ну быков нанять по арене ещё могут, разве ещё индейцев Ю Америки конями пуганули 500 лет назад! Бойцы суровые. Греки хоть партизаны были. Феты поели, чуть поспали, в сторону гор пальнули с винтовки--- а тут и ночь пришла. Спать пора.
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22.04.2024 11:44 Відповісти
Да не торопитесь, кацапы ещё не всё тут уничтожили.
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22.04.2024 12:05 Відповісти
 
 