Стрілянина на Вінниччині: двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у вбивстві, замаху на життя поліцейських та дезертирстві. ФОТО

Двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України).

Також їм повідомлено про підозру у дезертирстві зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).

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За даними слідства, 20 квітня вночі підозрювані під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події.







Правоохоронці розшукали їх та затримали в порядку ст. 208 КПК України у селі Липецьке Подільського району Одеської області.

Раніше на території Вінницької області виявлено транспортний засіб, на якому переміщувалися розшукувані особи, та боєприпаси. Також під час слідчих дій було знайдено зброю - ймовірно знаряддя вбивства.

"На даний час із підозрюваними проводяться слідчі дії та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - зазначають у Офісі генпрокурора.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Напад на поліцейських на Вінниччині

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області.