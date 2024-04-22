УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4611 відвідувач онлайн
Новини
13 421 58

Стрілянина на Вінниччині: двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у вбивстві, замаху на життя поліцейських та дезертирстві. ФОТО

Двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, за процесуального керівництва спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України).

Також їм повідомлено про підозру у дезертирстві зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).

Також читайте: Підозрювані у вбивстві поліцейського планували втекти з України. Кажуть, що перевозили бойові гранати, - речниця Нацполіції Бережна

За даними слідства, 20 квітня вночі підозрювані під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події.

вбивці поліцейського
вбивці поліцейського
вбивці поліцейського

Правоохоронці розшукали їх та затримали в порядку ст. 208 КПК України у селі Липецьке Подільського району Одеської області.

Раніше на території Вінницької області виявлено транспортний засіб, на якому переміщувалися розшукувані особи, та боєприпаси. Також під час слідчих дій було знайдено зброю - ймовірно знаряддя вбивства.

"На даний час із підозрюваними проводяться слідчі дії та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - зазначають у Офісі генпрокурора.

Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.

Напад на поліцейських на Вінниччині

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області.

Автор: 

Нацполіція (15129) стрілянина (1777) Офіс Генпрокурора (3236)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+9
а також у дезертирстві.
-------
по швидкому злили
показати весь коментар
22.04.2024 09:47
+9
дана подія схожа на спосіб відволікання від зникнення Червінського.
показати весь коментар
22.04.2024 09:58
+6
Адвокати таке "дезертирство" розіб'ють в хлам, навіщо давати повод цим покидькам,ну це ж маячня,чи вони з "нуля" до Вінницької області приїхали?
показати весь коментар
22.04.2024 09:54
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Заяву про бажання мобілізуватися вже написали?
показати весь коментар
22.04.2024 09:44 Відповісти
Шось у них пішло не так - рішили в тилу повоювати
показати весь коментар
22.04.2024 09:44 Відповісти
відвезли б "вантаж" і повернулися - все було би "шито-крито", тому і в комендантську годину неслися.....
показати весь коментар
22.04.2024 09:48 Відповісти
Ганяти за ящик гранат? - не знаю
показати весь коментар
22.04.2024 09:51 Відповісти
а те, що не знайшли в авто...?
показати весь коментар
22.04.2024 09:54 Відповісти
Контрабанда це те шо ти провіз проніс через кордон
показати весь коментар
22.04.2024 09:59 Відповісти
"контрабанда" - я не писав
показати весь коментар
22.04.2024 10:02 Відповісти
Може ще щось, більш цікаве було. Скинули, чи встигли відвезти.

На розмінування їх треба відправити. Бо утримувати пожиттєво занадто дорого.
показати весь коментар
22.04.2024 09:59 Відповісти
Може це тільки один епізод
показати весь коментар
22.04.2024 10:02 Відповісти
а можливо тільки одне із авто ...
показати весь коментар
22.04.2024 10:05 Відповісти
а також у дезертирстві.
-------
по швидкому злили
показати весь коментар
22.04.2024 09:47 Відповісти
Вбивці отримають пожиттєво
показати весь коментар
22.04.2024 09:51 Відповісти
Як це у дезертирстві, Вінницька область є зоною проведення бойових дій,СЗЧ може?
показати весь коментар
22.04.2024 09:51 Відповісти
Адвокати таке "дезертирство" розіб'ють в хлам, навіщо давати повод цим покидькам,ну це ж маячня,чи вони з "нуля" до Вінницької області приїхали?
показати весь коментар
22.04.2024 09:54 Відповісти
Вбивсто як "розбити у хлам" - "самозахист" , так відео є і два свідки живі (( ?
показати весь коментар
22.04.2024 10:06 Відповісти
Так до чого тут "дезертирство",поясніть мені,у Вінницькій області,я-ж питаю-вони з "нуля" туди "дезертували",тоді питання-як вони половину країни з б/к проїхали,паролі й все таке?
показати весь коментар
22.04.2024 10:20 Відповісти
Полицейских убили по месту прохождения службы подозреваемых? Вроде бы как нет. Ну вот и самовольное оставление воинской части - то есть дезертирство. Не думаю, что у них командировка была оформлена
показати весь коментар
22.04.2024 11:04 Відповісти
То це-СЗЧ,а ніяк не дезертирство,ви мабуть не воювали?
показати весь коментар
22.04.2024 11:10 Відповісти
Назвіть частину у якій перебували ці два вбивці . Не знаєте ? От і я не знаю ! То про що ми говоримо ? Якщо вони у частині ППО служили яка перебувала на бойовому чергуванні , то як розцінювати їхні дії ? Чи дезертирство це як тільки з передової ? ((
показати весь коментар
22.04.2024 11:17 Відповісти
Статья 408 Уголовного кодекса Украины. Дезертирство

1. Дезертирство, то есть самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклониться от военной службы, а также неявка в тех же целях на службу при назначении, переводе, из командировки, отпуска или лечебного учреждения
показати весь коментар
22.04.2024 11:26 Відповісти
Там вопрос в умысле. Имел ли умысел уклониться от воинской службы, или просто так в самоволку сбегал. Думаю, что в данном случае именно ст. 408 КК
показати весь коментар
22.04.2024 11:31 Відповісти
дана подія схожа на спосіб відволікання від зникнення Червінського.
показати весь коментар
22.04.2024 09:58 Відповісти
+ +
показати весь коментар
22.04.2024 10:03 Відповісти
випадково спалилися..., а як би ні, то постачання зброї в тил так і продовжувалось би..., є якась розгалужена система розповсюдження зброї з фронту в тил..., на цьому тлі явним посміховиськом виглядають перевірки списання лопат та сокир на фронті, коли на ці перевірки з'їжджається купа посадових осіб в серйозних погонах..., які вимагають чортову купу паперів
показати весь коментар
22.04.2024 10:10 Відповісти
Не видумуй нісенітниці. Все простіше: два молдаванина вирішили, що їм западло проливати кров за Україну і вирішили повернутися на історичну батьківщину. При цьому вирішили зробити невеликий бізнес з гранатами і набоями. Убивати вони точно нікого не збиралися. Можливо, на кордоні з Молдовою (Придністров'ям), куди вони їхали , у них були спільники з молдавського боку. Поліцейські виринули випадково і все б обійшлося, якби молодий і життєво недосвічений, не проявив цілком лишню для даної ситуації принциповість. Дуже багато питань до начальства вбитого поліцейського і його напарника: 1) Чому вони порушили всі правила проведення такої операції? Їх там чомусь учать? 2) Чому пораненому, який сам дійшов до автомобіля, не надали первинну допомогу, не зупинили кров? 3) Чому швидка приїхала запізно? 4) Чому недосвіченого молодого поліцейського відправили на затримання разом з безтолковим напарником? Хоча б один з них повинен був бути досвідченим і розумним. Невже в поліцію приймають одних дуболомів?
показати весь коментар
22.04.2024 16:30 Відповісти
яке затримання? поліцейські їх випадково зупинили за порушення пдд, вони молоді, зробили так, тому що це правильно, їх так вчили, могли б не помітити, тому що везли якогось довбодятла у відділення, але вони зробили як належить...
показати весь коментар
23.04.2024 11:04 Відповісти
Яке порушення ПДЗ? Цим займається дорожна поліція, а не оперативники. Цим двом взагалі нічого було зупиняти автомобіль з військовими і не було б трупа.
показати весь коментар
23.04.2024 15:50 Відповісти
що за військова частина цікаво? керовніки відразу сраку прикрили дизертирством, а що там насправді відбувалося? невже в злочинах замішані тільки ці двоє? армія так же само 'реформована', як і мвс, і сбу, і прокуратура, копни глибше - і гівно повалить
показати весь коментар
22.04.2024 10:12 Відповісти
Не треба ля-ля. Дизертирство - так. Але "тимчасове". Поки не скинуть товар замовнику.
Який там ланцюжок? Хто й на якому рівні кришував ту торгівлю зброєю? Як довго? Там, видно, не тільки гранати.
Як видно, СБУ може ганятися тільки за журналістами у саунах. На справжні справи у них енма ні часу, ні дозволу.
показати весь коментар
22.04.2024 10:23 Відповісти
Никто не крышевал, самодеятельность на уровне батальона. Выше, выписываются документы которые проходят постовых. После - уничтожаются.
показати весь коментар
22.04.2024 12:29 Відповісти
Щааас. Два поци документи виписували, ящиками гранати пакували, пів-України проїхали. Самадєятельность?
показати весь коментар
22.04.2024 13:18 Відповісти
Цікаво, під які гарантії вони закриють дзьоби?
Але це така гаряча справа про торгівлю зброєю, що ці два поци "повісяться" у камері. На власних захованих у дупі, як виявиться, шнурках.
Уявляю, як зараз у тій в/ч всі військові трясуться. Бо всім про все відомо. Просто мовчать.
показати весь коментар
22.04.2024 10:28 Відповісти
От гади, з ТТ валили, знають толк, ТТ більшість поліцейських броніків пробиває
показати весь коментар
22.04.2024 10:32 Відповісти
Молодий дурень був без броніка..екіпаж порушив усе що можна...це покарання за *******..а вбивці профі вищого гатугеу теж..лишили свідка, лишили камери патрульних...таких тільки в диверсанти чи в кілери
показати весь коментар
22.04.2024 12:51 Відповісти
Всі статути військової (та й поліцейської) служби пишуться кров'ю, тому їх потрібно:
1)знати;
2)дотримуватися.
показати весь коментар
23.04.2024 15:53 Відповісти
Саме "дотримуватися" це золоте слово, а не "сліпо виконувати"..бо за статутом жити заїбешся служити...і теж приводить до трагічних наслідків..
показати весь коментар
23.04.2024 16:05 Відповісти
Як це? Це тільки мені дивним здається? У 128-й заявили що вони не є військовослужбовцями бригади, то звідки ж вони тоді дезертирували??
показати весь коментар
22.04.2024 10:37 Відповісти
128-ма взагалі нічого не писала щодо цього випадку. Вони були військовослужбовцями іншої частини
показати весь коментар
22.04.2024 10:47 Відповісти
сплутала, 28. Я не про те, а про те, що у бригаді спростували що це їх військові. Тобто, в чому полягає дизертирство, мені оце не зрозуміло. Приховати, що це їх військові неможливо, бо існують відомості по грошовому забезпеченню, накладні на отримання спорядження та одягу з підписами військових, номер УБД та військового квитка. Тож збрехати не можливо, що то не їх люди.
показати весь коментар
22.04.2024 11:20 Відповісти
28-ма і не брехала, вони на момент скоєння злочину були в іншому підрозділі
показати весь коментар
22.04.2024 11:37 Відповісти
Так звідки ж тоді інфа, що саме з 28-ї?
показати весь коментар
22.04.2024 12:12 Відповісти
Гадки не маю. Можливо, звідти, що вони раніше були у 28-й, але були переведені до іншої вч задовго до інциденту
показати весь коментар
22.04.2024 12:20 Відповісти
Не плутайте 28 і 128
показати весь коментар
22.04.2024 10:54 Відповісти
так, не добачила. Але суть не в цьому а в тому, що написано, що в бригаді не підтвердили, що це їх військовослужбовці. Я про це! Звідки ж вони тоді дезертирували?
показати весь коментар
22.04.2024 11:13 Відповісти
Вони були в 28, але майже рік тому перевелися в інший підрозділ, який не називають
показати весь коментар
22.04.2024 12:52 Відповісти
Хіба слідчі органи не можуть це дізнатися? І чи, власне вони взагалі в якомусь підрозділі воювали, чи СЗЧ вже давно?. Нісенітниця якась, про 28-му не побоялися сказати, а про той підрозділ, в якому зараз, чомусь бояться.
показати весь коментар
22.04.2024 13:30 Відповісти
Нічого не зрозуміло.
Причина затримання?
Причини стрілянини?
Де їхали?
Куди їхали?
З якою метою?
Бо якщо такі холоднокровні злодії могли добити і другого поліцая, зняти камери, підпалити авто і просто зникнути .
показати весь коментар
22.04.2024 11:06 Відповісти
Военнослужащие, застрелившие полицейского во время досмотра в Виннице, перевозили груз боевых гранат. Об этом сообщила пресс-секретарь полиции Елена Бережная.
- Двое военных, подозреваемых в нападении на полицейских в Винницкой области, планировали сбежать. На правоохранителей они напали, поскольку перевозили боевые гранаты, - указала она.
показати весь коментар
22.04.2024 12:01 Відповісти
Менти вам намалюють а Бережна підпише "картину маслом". Там будуть і гільзи, і трас. експертиза, і відбитки пальців, і повні ящики гранат і наркоти, і "признання", і покаяння. А, як скажуть єрмаки-сирські-умерови - то ще й інструкції фсб, а то і "слід" до Залужного і ДУК ПС. І, звісно ж - привід для чергових чисток командного складу ЗСУ перед здачею і капітуляцією.
Може статися, що щось піде не так. Тоді старший "підозрюваний" раптово помре в палаті від інфаркта а молодший повіситься на мотузці розплівши шальок і шкарпетки і шнурівки від берців...
Ви лише дуже уважно слухайте Бережну і взагалі - всіх прес-секретарів, речників і речниць, особливо МВС, прокуратури, НАБУ, САП. І звісно ж - ОП і МО. Про Зеленського уже мовчу...
показати весь коментар
22.04.2024 12:43 Відповісти
Можно подумать я не знаю как это делается, только не надо мне рассказывать про судей и прокуроров, тоже в курсе.
показати весь коментар
22.04.2024 12:53 Відповісти
Чтобы там не было, человек убит и кто-то будет пыхтеть за это убийство, а может не только за это, менты любят цеплять нераскрытые дела паровозом.
показати весь коментар
22.04.2024 12:58 Відповісти
Следователь вроде совсем юнец.
показати весь коментар
22.04.2024 16:33 Відповісти
 
 