Стрілянина на Вінниччині: двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у вбивстві, замаху на життя поліцейських та дезертирстві. ФОТО
Двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.
Як зазначається, за процесуального керівництва спецпрокуратури у сфері оборони Південного регіону двом військовослужбовцям повідомлено про підозру у посяганні на життя працівника правоохоронного органу та незаконному поводженні зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами (ст. 348, ч. 1 ст. 263 КК України).
Також їм повідомлено про підозру у дезертирстві зі зброєю за попередньою змовою групою осіб, вчиненому в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 408 КК України).
За даними слідства, 20 квітня вночі підозрювані під час перевірки автомобіля вбили одного поліцейського, поранили іншого та втекли з місця події.
Правоохоронці розшукали їх та затримали в порядку ст. 208 КПК України у селі Липецьке Подільського району Одеської області.
Раніше на території Вінницької області виявлено транспортний засіб, на якому переміщувалися розшукувані особи, та боєприпаси. Також під час слідчих дій було знайдено зброю - ймовірно знаряддя вбивства.
"На даний час із підозрюваними проводяться слідчі дії та вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою", - зазначають у Офісі генпрокурора.
Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне ув’язнення.
Напад на поліцейських на Вінниччині
Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.
28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.
Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.
Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області.
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На розмінування їх треба відправити. Бо утримувати пожиттєво занадто дорого.
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по швидкому злили
1. Дезертирство, то есть самовольное оставление воинской части или места службы с целью уклониться от военной службы, а также неявка в тех же целях на службу при назначении, переводе, из командировки, отпуска или лечебного учреждения
Який там ланцюжок? Хто й на якому рівні кришував ту торгівлю зброєю? Як довго? Там, видно, не тільки гранати.
Як видно, СБУ може ганятися тільки за журналістами у саунах. На справжні справи у них енма ні часу, ні дозволу.
Але це така гаряча справа про торгівлю зброєю, що ці два поци "повісяться" у камері. На власних захованих у дупі, як виявиться, шнурках.
Уявляю, як зараз у тій в/ч всі військові трясуться. Бо всім про все відомо. Просто мовчать.
1)знати;
2)дотримуватися.
Причина затримання?
Причини стрілянини?
Де їхали?
Куди їхали?
З якою метою?
Бо якщо такі холоднокровні злодії могли добити і другого поліцая, зняти камери, підпалити авто і просто зникнути .
- Двое военных, подозреваемых в нападении на полицейских в Винницкой области, планировали сбежать. На правоохранителей они напали, поскольку перевозили боевые гранаты, - указала она.
Може статися, що щось піде не так. Тоді старший "підозрюваний" раптово помре в палаті від інфаркта а молодший повіситься на мотузці розплівши шальок і шкарпетки і шнурівки від берців...
Ви лише дуже уважно слухайте Бережну і взагалі - всіх прес-секретарів, речників і речниць, особливо МВС, прокуратури, НАБУ, САП. І звісно ж - ОП і МО. Про Зеленського уже мовчу...