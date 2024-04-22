Росіяни вночі завдали ракетних ударів по Українську та Селидовому, є поранений

Вночі окупанти вдарили ракетами по Селидовому та Українську на Донеччині. Застосували потужні ракети та бомби.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Facebook-сторінку Селидівської міської ради.

"О 01.30 російські війська запустили ракету С-300 по м. Українськ. Внаслідок обстрілу поранено місцевого жителя 1982 р.н. Пошкоджено 6 будівель підприємства критичної інфраструктури. Водночас окупанти запустили 2 ракети "С-300" по м. Селидове. Частково зруйновано адмінбудівлю навчального корпусу. Пошкоджено 4 п'ятиповерхові житлові будинки", - йдеться у повідомленні.

"О 04:50 м. Українськ зазнав повторного обстрілу двома авіабомбами УМПБ Д-30СМ. Зруйновано 2 та пошкоджено 5 будівель підприємства критичної інфраструктури.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ворог зранку вдарив по Українську, одна людина загинула, ще 4 зазнали поранення