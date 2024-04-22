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Рух вантажівок у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні відновлено, - Держприкордонслужба

кордон,польща

У понеділок, 22 квітня, рух вантажівок у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні відновлений після збою у системі митної служби Польщі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Рух відновлено близько 4 ранку", - зазначив він.

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Як повідомлялося, 21 квітня ввечері стався збій системи митної служби Польщі. У зв'язку з цим оформлення транспорту, що переміщує вантаж до Польщі, в митному відношенні не здійснювалось.

Ритмічний пропуск ваговозів планували відновити о 08:00 22 квітня.

Автор: 

Держприкордонслужба (5922) кордон (4748) Польща (8472)


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що, знову руZZкі 30-ть срібних вчасно НЕ підвезли?!

а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!
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22.04.2024 09:58 Відповісти
Ну що ж. Відновлено митниками. Чекаємо коли ,,фермери,, підтягнуться закрити.
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22.04.2024 10:00 Відповісти
А я все ж таки чекаю, коли польські перевізники, які зараз потихому тільки бухтять й петиції пишуть про втрату доходів через оті "фермерські" ви@бони, почнуть п@здити фермерів))))
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22.04.2024 10:03 Відповісти
Так це ж польські перевізники перші почали спочатку блокувати кордони, а потім вже рольнікі підтягнулися.
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22.04.2024 11:58 Відповісти
Я в курсі. Навіть писала пости з питаннями "куди дивиться АсМАП та IRU??". То перевізники або звізди отримали або включили калькулятори й зрозуміли, наскільки їм "вигідне" це блокування.
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22.04.2024 12:16 Відповісти
зранку пройшла інфа що німецькі митники заблокували в'їзд для польських вантажівок (всі остальні пропускають) на ранок черги сягали поза 3 км.
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22.04.2024 10:34 Відповісти
 
 