Рух вантажівок у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні відновлено, - Держприкордонслужба
У понеділок, 22 квітня, рух вантажівок у пунктах пропуску на українсько-польському кордоні відновлений після збою у системі митної служби Польщі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Укрінформу речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Рух відновлено близько 4 ранку", - зазначив він.
Як повідомлялося, 21 квітня ввечері стався збій системи митної служби Польщі. У зв'язку з цим оформлення транспорту, що переміщує вантаж до Польщі, в митному відношенні не здійснювалось.
Ритмічний пропуск ваговозів планували відновити о 08:00 22 квітня.
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а взагалі я знову ж переконуюсь яка ЦЕ лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руZZкому міру повірити - себе обманути!