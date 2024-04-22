Військові витрати у світі зростають рекордними темпами та досягли майже $2,5 трлн, - SIPRI
Світові військові витрати зростають рекордними темпами та досягли 2,443 трлн доларів. Зростання на 6,8% в порівнянні з попереднім роком.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у дослідженні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).
Зазначається, військові витрати у світі зростали 9 рік поспіль. Вперше з 2009 року військові витрати зросли в усіх п’яти географічних регіонах. Особливо значне зростання було зафіксовано в Європі, Азії та Океанії та на Близькому Сході.
"Безпрецедентне зростання військових витрат є прямою відповіддю на глобальне погіршення миру та безпеки. Держави віддають перевагу військовій силі, але вони ризикують розгорнути спіраль дії-реакції в дедалі нестабільнішому геополітичному ландшафті та безпеці", - пояснив старший науковий співробітник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI Нань Тіан.
У десятці тих, хто найбільше витрачав на оборону у 2023 році - США, Китай та Росія. Всі вони збільшили свої військові витрати.
Так, військові витрати РФ зросли на 24%, до 109 мільярдів доларів у 2023 році, що на 57% більше з 2014 року, коли Росія окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі. У 2023 році військові витрати Росії становили 16% від загальних державних витрат, а її військовий тягар (військові витрати як частка валового внутрішнього продукту, ВВП) становив 5,9%.
У 2023 році Україна була восьмою за обсягом витрат після різкого зростання витрат на 51%, до 64,8 мільярда доларів. Це призвело до військового навантаження на Україну в 37% і становило 58% загальних державних витрат.
Військові витрати України у 2023 році становили 59% від російських. Проте протягом року Україна також отримала щонайменше $35 млрд військової допомоги, у тому числі $25,4 млрд від США. У сукупності ця допомога та власні військові витрати України становили приблизно 91% російських витрат.
У 2023 році на 31 член НАТО припадало $1,341 трлн, що дорівнює 55% світових військових витрат. Військові витрати США зросли на 2,3%, до $916 млрд у 2023 році, що становить 68% загальних військових витрат НАТО. У 2023 році більшість європейських членів НАТО збільшили свої військові витрати. Їхня сукупна частка в НАТО склала 28%, що є найвищим показником за десятиліття. Решта 4% надійшли з Канади та Туреччини.
Через десять років після того, як члени НАТО офіційно взяли на себе ціль щодо витрат 2 відсотків ВВП на військові потреби, 11 із 31 члена НАТО досягли або перевищили цей рівень у 2023 році – це найбільша кількість з моменту прийняття зобов’язання. Ще одну ціль – спрямувати щонайменше 20 відсотків військових витрат на "витрати на обладнання" – досягли 28 членів НАТО у 2023 році, порівняно із 7 у 2014 році.
З європейських країн найбільше зростала Польща, яка нині займає 14-те місце у світі за військовими витратами. Витрати країни становили 31,6 мільярда доларів після зростання на 75% між 2022 і 2023 роками, що є найбільшим щорічним зростанням серед європейських країн.
Китай, друга у світі держава за розміром військових витрати, виділив приблизно 296 мільярдів доларів на військові потреби у 2023 році, що на 6,0 відсотка більше, ніж у 2022 році. Це було 29 поспіль зростання військових витрат Китаю в порівнянні з минулим роком. На Китай припадає половина загальних військових витрат у регіоні Азії та Океанії. Декілька сусідів Китаю пов’язали збільшення власних витрат зі зростанням військових витрат Китаю.
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Це призвело до військового навантаження на Україну в 37% і становило 58% загальних державних витрат.
Відповідь на запитання, чому на росії війни не відчувають, а тут - закриті для чоловіків кордони та бусіки.
Тому що для росії ця війна споживає невелику частину ресурсів. Для України - більше половини.
А міг би допомогти Україні.🤣
Зараз ідуть виливання коштів у зброю, потім у відбудову, потім в стабілізацію ринків. Потім наступить час ейфорії.
Кожен з пунктів має період від 10 до 25 років.
Що далі? Далі можливо Китай забере Сибір і от тут буде сама велика проблема. Бо це Китай зміцнить до нереальних масштабів.
А путінська рососія вже програла у всьому. біди звісно ще нанесе не мало, але вже їй вуха відкрутили і потихеньку заставляють жерти гімно.
Орки поставляють ресурси під "типу санкціями" дешевше світового ринку що стабілізує економіку Китая куди вклались дуже багато як європейських так і американських інвесторів та банків...
дешеві ресурси також знижують інфляцію яка виникла від надмірного вливання грошей під час ковіду...
Коли русня і китайози по рівню військових витрат вже фізично не зможуть вгнатися за Заходом , і їхні економіки через це репнуть , як репнула колись совкова , тоді може й буде достатньо . !
ядерної зброї .
Зростає кількість країн які готуються до гонки озброєнь .
Аброхамія з ВРУзнає, як це можна…