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Новини Війна
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Військові витрати у світі зростають рекордними темпами та досягли майже $2,5 трлн, - SIPRI

оборона,гроші,війна,долар,долари

Світові військові витрати зростають рекордними темпами та досягли 2,443 трлн доларів. Зростання на 6,8% в порівнянні з попереднім роком.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у дослідженні Стокгольмського інституту дослідження проблем миру (SIPRI).

Зазначається, військові витрати у світі зростали 9 рік поспіль. Вперше з 2009 року військові витрати зросли в усіх п’яти географічних регіонах. Особливо значне зростання було зафіксовано в Європі, Азії та Океанії та на Близькому Сході.

"Безпрецедентне зростання військових витрат є прямою відповіддю на глобальне погіршення миру та безпеки. Держави віддають перевагу військовій силі, але вони ризикують розгорнути спіраль дії-реакції в дедалі нестабільнішому геополітичному ландшафті та безпеці", - пояснив старший науковий співробітник Програми військових витрат і виробництва озброєнь SIPRI Нань Тіан.

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У десятці тих, хто найбільше витрачав на оборону у 2023 році - США,  Китай та Росія. Всі вони збільшили свої військові витрати.

Так, військові витрати РФ зросли на 24%, до 109 мільярдів доларів у 2023 році, що на 57% більше з 2014 року, коли Росія окупувала Крим та розв'язала війну на Донбасі. У 2023 році військові витрати Росії становили 16% від загальних державних витрат, а її військовий тягар (військові витрати як частка валового внутрішнього продукту, ВВП) становив 5,9%.

У 2023 році Україна була восьмою за обсягом витрат після різкого зростання витрат на 51%, до 64,8 мільярда доларів. Це призвело до військового навантаження на Україну в 37% і становило 58% загальних державних витрат. 

Читайте: Росія планує збільшити військові витрати наступного року більш ніж на третину, - Bloomberg

Військові витрати України у 2023 році становили 59% від російських. Проте протягом року Україна також отримала щонайменше $35 млрд військової допомоги, у тому числі $25,4 млрд від США. У сукупності ця допомога та власні військові витрати України становили приблизно 91% російських витрат.

У 2023 році на 31 член НАТО припадало $1,341 трлн, що дорівнює 55% світових військових витрат. Військові витрати США зросли на 2,3%, до $916 млрд у 2023 році, що становить 68% загальних військових витрат НАТО. У 2023 році більшість європейських членів НАТО збільшили свої військові витрати. Їхня сукупна частка в НАТО склала 28%, що є найвищим показником за десятиліття. Решта 4% надійшли з Канади та Туреччини.

Через десять років після того, як члени НАТО офіційно взяли на себе ціль щодо витрат 2 відсотків ВВП на військові потреби, 11 із 31 члена НАТО досягли або перевищили цей рівень у 2023 році – це найбільша кількість з моменту прийняття зобов’язання. Ще одну ціль – спрямувати щонайменше 20 відсотків військових витрат на "витрати на обладнання" – досягли 28 членів НАТО у 2023 році, порівняно із 7 у 2014 році.

Також читайте: В України закінчуються кошти для фінансування військових витрат, - Bloomberg

З європейських країн найбільше зростала Польща, яка нині займає 14-те місце у світі за військовими витратами. Витрати країни становили 31,6 мільярда доларів після зростання на 75% між 2022 і 2023 роками, що є найбільшим щорічним зростанням серед європейських країн.

Китай, друга у світі держава за розміром військових витрати, виділив приблизно 296 мільярдів доларів на військові потреби у 2023 році, що на 6,0 відсотка більше, ніж у 2022 році. Це було 29 поспіль зростання військових витрат Китаю в порівнянні з минулим роком. На Китай припадає половина загальних військових витрат у регіоні Азії та Океанії. Декілька сусідів Китаю пов’язали збільшення власних витрат зі зростанням військових витрат Китаю.

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Автор: 

оборона (4766) витрати (274)


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Топ коментарі
+2
Це не його особисті статки . Це лише вартість акцій компаній які належать йому . І в які інвестували свої гроші - безліч інвесторів . Якщо вони всі одночасно вирішать забрати свої гроші з його компаній , маск залишиться в одних трусах і без носків .
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22.04.2024 10:18
+1
цей ****** по вуха у боргах. і є надсерйозні підстави думати, що декілька десятків мільярдів на купівлю твіттера йому позичили кацапи.
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22.04.2024 10:05
+1
Носки - це перебільшення.
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22.04.2024 10:26
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Вангую збільшення попиту на кваліфіковану робочу силу та збільшення зп)))
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22.04.2024 09:53 Відповісти
військові витрати Росії становили 16% від загальних державних витрат
Це призвело до військового навантаження на Україну в 37% і становило 58% загальних державних витрат.
Відповідь на запитання, чому на росії війни не відчувають, а тут - закриті для чоловіків кордони та бусіки.
Тому що для росії ця війна споживає невелику частину ресурсів. Для України - більше половини.
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22.04.2024 09:56 Відповісти
Маск, він же ілон, куй недалекоглядний. Куярить дим сигарет...
А міг би допомогти Україні.🤣
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22.04.2024 10:01 Відповісти
цей ****** по вуха у боргах. і є надсерйозні підстави думати, що декілька десятків мільярдів на купівлю твіттера йому позичили кацапи.
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22.04.2024 10:05 Відповісти
Більше 200 млрд статок оцінюється. Бізнес, все вклав. Про...бе десяток мільярдів. Це для нього нуль.
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22.04.2024 10:12 Відповісти
Це не його особисті статки . Це лише вартість акцій компаній які належать йому . І в які інвестували свої гроші - безліч інвесторів . Якщо вони всі одночасно вирішать забрати свої гроші з його компаній , маск залишиться в одних трусах і без носків .
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22.04.2024 10:18 Відповісти
Носки - це перебільшення.
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22.04.2024 10:26 Відповісти
Це вартість його частки в його компаніях. Вартість часток інвесторів зараховується інвесторам. Якщо вони всі одночасно вирішать забрати свої гроші з його компаній, Маск стане трильярдером. Так як ці компанії вже приносять прибуток.
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22.04.2024 11:04 Відповісти
Комусь треба було зменшити Світовий потік грошових обертів. Саме краще, це спустити здичалого собаку з ланцюга.
Зараз ідуть виливання коштів у зброю, потім у відбудову, потім в стабілізацію ринків. Потім наступить час ейфорії.
Кожен з пунктів має період від 10 до 25 років.
Що далі? Далі можливо Китай забере Сибір і от тут буде сама велика проблема. Бо це Китай зміцнить до нереальних масштабів.
А путінська рососія вже програла у всьому. біди звісно ще нанесе не мало, але вже їй вуха відкрутили і потихеньку заставляють жерти гімно.
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22.04.2024 10:09 Відповісти
Не тільки вливання у зброю... хоча це також робочі місця і замовлення для промисловості...

Орки поставляють ресурси під "типу санкціями" дешевше світового ринку що стабілізує економіку Китая куди вклались дуже багато як європейських так і американських інвесторів та банків...

дешеві ресурси також знижують інфляцію яка виникла від надмірного вливання грошей під час ковіду...
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22.04.2024 11:26 Відповісти
Зростають але однаково - цього недостатньо .
Коли русня і китайози по рівню військових витрат вже фізично не зможуть вгнатися за Заходом , і їхні економіки через це репнуть , як репнула колись совкова , тоді може й буде достатньо . !
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22.04.2024 10:12 Відповісти
3 Світова - війна диктаторів проти демократій
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22.04.2024 10:20 Відповісти
Можливо це наслідок погроз раші про застосування
ядерної зброї .
Зростає кількість країн які готуються до гонки озброєнь .
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22.04.2024 10:21 Відповісти
Людство зросло рекордними темпами? -- хочуть відстрілювати? - тільки почали з нас
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22.04.2024 10:31 Відповісти
А могли б, в асфальт закатати, сидячи у московитів у таборах ГУЛАГУ….
Аброхамія з ВРУзнає, як це можна…
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22.04.2024 10:51 Відповісти
 
 