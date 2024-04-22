Доба на Донеччині: Під вогнем окупантів три райони області, 1 особа загинула, 6 дістали поранення
Російські окупаційні війська протягом доби 9 разів обстріляли територію Донеччини, внаслідок чого загинула 1 особа, 6 поранено.
Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, інформує Цензор.НЕТ.
Покровський район.
У Мар'їнській громаді обстріляні Красногорівка, Костянтинівка і Парасковіївка. В Українську Селидівської громади 1 людина загинула і 4 поранено, пошкоджено 6 двоповерхівок і 11 адмінбудівель. В Селидовому поранено людину, пошкоджені 4 п'ятиповерхівки і адмінбудівля. Ще 1 людина поранена у Прогресі Гродівської громади. У Новогродівці пошкоджено адмінбудівлю.
Краматорський район.
У Лиманській громаді обстріляні Ямполівка, Терни і Зарічне. Під вогнем — Костянтинівка та прилеглі села.
Бахмутський район.
У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки і 2 нежитлові споруди. У Сіверську пошкоджено будинок.
За даними глави ОВА, росіяни протягом доби вбили 1 жителя Донеччини, ще 6 осіб дістали поранення.
Всього за добу росіяни 9 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 112 людей, зокрема 13 дітей.
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