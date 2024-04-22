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Міністри оборони та закордонних справ ЄС обговорять ППО для України та санкції проти Ірану

ппо

22 квітня міністри закордонних справ Європейського Союзу зустрічаються в Люксембурзі, щоб обговорити посилення протиповітряної оборони України

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Зазначаються, що міністрів ЄС приєднаються міністри закордонних справ і оборони України Дмитро Кулеба та Рустам Умєров.

"Оскільки Росія посилила повітряні атаки на українську енергетичну інфраструктуру та інші об’єкти, уряди ЄС перебувають під тиском, щоб поставити Києву більше систем ППО, таких як "Патріоти"", - пише Reuters.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Союзники тиснуть на Грецію та Іспанію щодо передачі Україні додаткових систем ППО, - FT

Автор: 

ППО (3140) Євросоюз (13310)


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Вже пів року обговорюють та обговорюють... Скільки можна обговорювати?!
показати весь коментар
22.04.2024 10:20 Відповісти
 
 