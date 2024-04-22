Міністри оборони та закордонних справ ЄС обговорять ППО для України та санкції проти Ірану
22 квітня міністри закордонних справ Європейського Союзу зустрічаються в Люксембурзі, щоб обговорити посилення протиповітряної оборони України
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Зазначаються, що міністрів ЄС приєднаються міністри закордонних справ і оборони України Дмитро Кулеба та Рустам Умєров.
"Оскільки Росія посилила повітряні атаки на українську енергетичну інфраструктуру та інші об’єкти, уряди ЄС перебувають під тиском, щоб поставити Києву більше систем ППО, таких як "Патріоти"", - пише Reuters.
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Грицько Злий
показати весь коментар22.04.2024 10:20 Відповісти Мені подобається 0
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