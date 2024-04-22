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Новини
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У Європі готуються зробити свій внесок після того, як Конгрес США прийняв законопроєкт щодо допомоги Україні, - Bloomberg

євросоюз,прапори,євросоюзу

ЄС готується передати Україні системи ППО та прибуток від російських активів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"Для Європи, яка надала допомогу у розмірі 150 млрд євро, наступним кроком буде задоволення вимог щодо посилення протиповітряного захисту та вироблення рішень щодо використання заморожених російських активів", - йдеться в повідомленні.

Європа "близька до політичної угоди" щодо використання зборів на непередбачені доходи від цих активів, перший збір буде зроблено 1 липня, повідомив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем.

Нагадаємо, 22 квітня міністри закордонних справ Європейського Союзу зустрічаються в Люксембурзі, щоб обговорити посилення протиповітряної оборони України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У 14-му пакеті санкцій ЄС будуть обмеження щодо російського СПГ і нафтового "тіньового флоту", - МЗС Швеції

Автор: 

ППО (3140) допомога (8284) Євросоюз (13310)


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Топ коментарі
+5
Разом завжди краще...
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22.04.2024 10:58
+3
В кожну кацапську сраку...
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22.04.2024 11:01
+2
А у цей же час в Україні:


Гросмейстер Бендера:
США дають 61 млрд доларів, а вам шкода якихось 30 млн гривень для дружбана Зеленського?
Д.Чекалкін

"Кінець епохи кумовства"...
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22.04.2024 11:21
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ЄС на низькому старті?
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22.04.2024 10:52 Відповісти
там Витек Орбан буксовать начнет
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22.04.2024 10:53 Відповісти
Його № - 6...
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22.04.2024 10:59 Відповісти
Палата...
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22.04.2024 11:17 Відповісти
Taurus! Taurus! Taurus!
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22.04.2024 10:54 Відповісти
В кожну кацапську сраку...
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22.04.2024 11:01 Відповісти
Нажаль їх стільки немає!
Але якщо всі зігнати на москві,то наявні тауруси вирішать проблему.😀
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22.04.2024 11:20 Відповісти
Разом завжди краще...
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22.04.2024 10:58 Відповісти
А у цей же час в Україні:


Гросмейстер Бендера:
США дають 61 млрд доларів, а вам шкода якихось 30 млн гривень для дружбана Зеленського?
Д.Чекалкін

"Кінець епохи кумовства"...
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22.04.2024 11:21 Відповісти
Дружбанам зє окрім бронюваня ще й їсти треба! І дуже добре їсти,бо вони,як свинарчук ВРУ, у пузі виношують "національну ідею"!
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22.04.2024 11:25 Відповісти
Тільки не грошіма! Тільки зброєю та засобами логістики.
Порошенко безкоштовно може надати консультацію "що потрібно".
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22.04.2024 11:22 Відповісти
тю, я думав вони теж готують пакет зброї на 50 млрд, а тут виявляється мова йде про все те ж ППО (що там можна мусолити стільки часу?) та пару мільярдів "прибутку від активів" . Цікаво, вони цей "прибуток" по традиції дадуть нам як кредит?
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22.04.2024 12:14 Відповісти
 
 