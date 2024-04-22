У Європі готуються зробити свій внесок після того, як Конгрес США прийняв законопроєкт щодо допомоги Україні, - Bloomberg

ЄС готується передати Україні системи ППО та прибуток від російських активів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.

"Для Європи, яка надала допомогу у розмірі 150 млрд євро, наступним кроком буде задоволення вимог щодо посилення протиповітряного захисту та вироблення рішень щодо використання заморожених російських активів", - йдеться в повідомленні.

Європа "близька до політичної угоди" щодо використання зборів на непередбачені доходи від цих активів, перший збір буде зроблено 1 липня, повідомив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем.

Нагадаємо, 22 квітня міністри закордонних справ Європейського Союзу зустрічаються в Люксембурзі, щоб обговорити посилення протиповітряної оборони України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У 14-му пакеті санкцій ЄС будуть обмеження щодо російського СПГ і нафтового "тіньового флоту", - МЗС Швеції