У Європі готуються зробити свій внесок після того, як Конгрес США прийняв законопроєкт щодо допомоги Україні, - Bloomberg
ЄС готується передати Україні системи ППО та прибуток від російських активів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg.
"Для Європи, яка надала допомогу у розмірі 150 млрд євро, наступним кроком буде задоволення вимог щодо посилення протиповітряного захисту та вироблення рішень щодо використання заморожених російських активів", - йдеться в повідомленні.
Європа "близька до політичної угоди" щодо використання зборів на непередбачені доходи від цих активів, перший збір буде зроблено 1 липня, повідомив міністр фінансів Бельгії Вінсент Ван Петегем.
Нагадаємо, 22 квітня міністри закордонних справ Європейського Союзу зустрічаються в Люксембурзі, щоб обговорити посилення протиповітряної оборони України.
Топ коментарі
+5 Sergii Ustim
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+2 Олександр ВАЛОВИЙ
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Але якщо всі зігнати на москві,то наявні тауруси вирішать проблему.😀
Гросмейстер Бендера:
США дають 61 млрд доларів, а вам шкода якихось 30 млн гривень для дружбана Зеленського?
Д.Чекалкін
"Кінець епохи кумовства"...
Порошенко безкоштовно може надати консультацію "що потрібно".