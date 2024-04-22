ВМС про удар по ворожому судну "Коммуна": Це вже деімперіалізація російського флоту

Удар по ворожому рятувальному кораблю "Комунна" в окупованому Севастополі є деімперіалізацією флоту РФ, судно до останнього використовувалось за призначенням.

Про це в ефірі телемарафону поінформував речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук, відповідаючи на питання, наскільки це судно було важливим, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Насправді, незважаючи на свій дуже поважний вік, це було дуже унікальне судно забезпечення. І, звісно, його вихід зі строю - це навіть не декомунізація, це вже деімперіалізація російського флоту", - сказав Плетенчук.

За його словами, це судно виконувало завдання до останнього і мало на борту відповідне обладнання, підводні дрони.

Плетенчук, як приклад, зазначив, що це судно так само використовувалося для пошуку елементів, які цікавили керівництво ЧФ на місці загибелі крейсера "Москва".

Також читайте: Українські військові уразили корабель ЧФ РФ "Коммуна", - речник ВМС Плетенчук

"Тобто він (цей корабель. - Ред.) відповідні дрони опускав на ці локації. Можна сказати, що воно (це судно. - Ред.) до останнього виконувало завдання за призначенням. І останнім його призначенням, як ви бачите, стало прикриття власним корпусом бойових кораблів гавані. Тобто ворог обрав тактику ховати одні одиниці (суден. - Ред.) за іншими безпосередньо у Криму", - заявив речник.

Удари України по флоту РФ

Раніше, у вересні ЗСУ вдарили по будівлі штабу Чорноморського флоту РФ та заявили, що "Таких цілей у нас там багато. І розкривати всі деталі ще зарано. Сюрпризи будуть для них ще і ще. І вони не мають проти них протидії".

Українські війська вразили штаб Чорноморського флоту РФ - це стало результатом вдалої операції Сил спеціальних операцій у вересні. Для ураження штабу РФ у Севастополі, на території тимчасово окупованого Криму, Україна використала крилаті ракети британського виробництва Storm Shadow.

У ВМС заявили, що під час атаки 23 березня Сили оборони уразили ракетою "Нептун" корабель "Костянтин Ольшанський", який росіяни вкрали під час окупації Криму у 2014 році.

Раніше із посиланням на СтратКом ЗСУ повідомлялося, що Сили оборони уразили кораблі "Ямал" та "Азов", центр зв’язку і об’єкти інфраструктури ЧФ РФ у Севастополі. У ГУР МО зранку 25 березня підтвердили ураження об’єктів Чорноморського Флоту держави-агресора Росії. За даними ОК "Південь", внаслідок удару українськими військовими по великих десантних кораблях "Ямал" та "Азов" суттєво постраждали російські логістика та управління військами.

Нагадаємо, пізно ввечері 23 березня три ракети Storm Shadow прилетіли у вузол зв’язку Чорноморського флоту Росії у Севастополі.