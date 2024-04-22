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Новини
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Сьогодні обиратимуть запобіжний захід для підозрюваних у розстрілі поліцейського на Вінниччині, - Клименко

вбивці

Сьогодні, 22 квітня, суд має обрати запобіжний захід двом військовлужбовцям, які підозрюються у нападі на правоохоронців у Вінницькій області

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Підозру їм вручили. Сьогодні буде обрано запобіжний захід для цих двох злочинців. Мотив встановить слідство", - заявив Клименко.

Напад на поліцейських на Вінниччині

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області.

22 квітня двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.

Автор: 

Вінницька область (1008) Нацполіція (15129) стрілянина (1777) Клименко Ігор (481)


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Надіюсь, вбивцям запобіжник один - вишка!
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22.04.2024 11:32 Відповісти
В нас, нажаль, мораторій
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22.04.2024 11:34 Відповісти
Що перевозили ці підари в машині...Ящики довгі,в таких гранати не транспортують..
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22.04.2024 11:41 Відповісти
заїбали ви хайпити цю незначну в умовах війни тему! де Червінський??
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22.04.2024 11:42 Відповісти
ПРОДОВЖИЛИ термін...... ТИХО і без ШУМУ!
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22.04.2024 13:31 Відповісти
Дивно, у них обличчя не заблюрили, як в усих УБИВЦЬ-ЖДУНІВ коригувальників від ФСБ прутіна-патрошоного!?!?
Мабуть татаров, забігався і недодивився… Портнов-лукаш, мабуть, проти цього…
Співпадіння….
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22.04.2024 11:51 Відповісти
Интересно,до суда доживут,на котором расскажут про то,что обо всем договорились,а тут подстава получилась?
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22.04.2024 11:52 Відповісти
Дуже жаль молодого хлопчика.Тупорилі,якщо влетіли-то влетіли.Не забирайте життя українця! Нехай вам найбільшу кару!
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22.04.2024 13:42 Відповісти
 
 