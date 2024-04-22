Сьогодні обиратимуть запобіжний захід для підозрюваних у розстрілі поліцейського на Вінниччині, - Клименко

Сьогодні, 22 квітня, суд має обрати запобіжний захід двом військовлужбовцям, які підозрюються у нападі на правоохоронців у Вінницькій області

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Підозру їм вручили. Сьогодні буде обрано запобіжний захід для цих двох злочинців. Мотив встановить слідство", - заявив Клименко.

Напад на поліцейських на Вінниччині

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області.

22 квітня двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.