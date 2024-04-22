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Настав час оцінити, які засоби ППО та яку кількість боєприпасів країни ЄС здатні надати Україні, - Боррель

боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що настав час оцінити, що країни Євросоюзу можуть зробити для збільшення військових постачань в Україну.

Про це Боррель сказав перед зустріччю Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин, яка відбудеться в Люксембурзі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми маємо зустріч міністрів закордонних справ та міністрів оборони. Маємо зробити акцент на спроможності країн-членів ЄС збільшити підтримку для України. Ми вже робили багато попереджень, надсилали листи, просили їх сказати, що ми можемо ще зробити.

Нам потрібно більше боєприпасів, більше ракетних установок та боєприпасів до них, тому що установки ППО без перехоплювачів – це як рушниця без патронів. Тож нам потрібно те й те", - зазначив Боррель.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Боррель про надання Україні засобів ППО, зокрема Patriot: Сподіваюся, вже в понеділок будуть конкретні рішення

Дипломат зауважив, що ЄС працює, щоб наростити допомогу для України кожного дня, а не лише в день зустрічі міністрів.

За його словами, триває аналіз поточної ситуації, оцінка потреб, здійснюється контакт із країнами-членами, розсилаються всі необхідні запити.

Сьогодні, наголосив Боррель, настав день, щоб зважити, що можуть зробити країни-члени ЄС, аби відповісти на потреби України.

"Нам потрібно поставити перехоплювачі для батарей, які вони (українці – ред.) вже мають, та збільшити кількість таких батарей. Треба подивитися, що скажуть країни-члени. У Брюсселі ми не маємо таких засобів, їх мають країни-члени. Як це відбудеться – я не можу сказати до зустрічі, але розповім після неї", - додав високий представник ЄС.

Читайте також: Євросоюз має поставити Україні Patriot та інші системи ППО зі своїх арсеналів, - Боррель

Автор: 

боєприпаси (2261) ППО (3140) Євросоюз (13310) допомога і підтримка (1156) Боррель (1074)


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...настав час оцінити, що країни Євросоюзу можуть зробити для збільшення військових постачань в Україну.

Жора, оценивать нужно было ещё хер знает когда. Сейчас нужно поставлять.
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22.04.2024 11:31 Відповісти
кому, ОПі президента чи найзеличнішому лідору оспіваному в книжках?
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22.04.2024 11:42 Відповісти
За два роки, повномасштабки московської війни в Україні, часу на це було вдосталь, мабуть агенти прутіна заважали відверто це робити… Руки заламували фахівцям у відповідних кабінетах….
В Україні таке ж саме, Оманські бздуни, гроші відмивали через асфальт, замість оборони України!!
Зеля з мертвечуком, деркаче і ригоАНАЛАМИ з ВРУ, можуть це пояснити ….
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22.04.2024 11:36 Відповісти
Потужно
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22.04.2024 11:40 Відповісти
"... настав час ОЦІНИТИ..." женіть сцяним ганчір'ям цих старих пердунів, котрі не здатні до швидких рішучих дій в часи смертельної загрози. ці пенсіонери доведуть ситуацію до трагедії
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22.04.2024 11:40 Відповісти
ідріт-мадріт.. А хіба він не настав два роки тому?? А десять. Ні??
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22.04.2024 11:53 Відповісти
до речі, а чого медіпростір замовк про мільйон *********** у 2023 році? ЄС нам обіцяв їх дати. Потім була інфа, що осилили 30% .

Тепер інфа про чеську ініціативу. Чи чеська ініціатива - це тепер воно і є ? (ЄС - не зміг, тому за всіх впряглась Чехія)
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22.04.2024 11:54 Відповісти
А до цього у вас оцінки не було, млять?!
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22.04.2024 12:00 Відповісти
давайте хоуки, їх трошки більше ніж докуя.
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22.04.2024 12:13 Відповісти
 
 