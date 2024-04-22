Настав час оцінити, які засоби ППО та яку кількість боєприпасів країни ЄС здатні надати Україні, - Боррель

Високий представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що настав час оцінити, що країни Євросоюзу можуть зробити для збільшення військових постачань в Україну.

Про це Боррель сказав перед зустріччю Ради міністрів ЄС із зовнішніх відносин, яка відбудеться в Люксембурзі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні ми маємо зустріч міністрів закордонних справ та міністрів оборони. Маємо зробити акцент на спроможності країн-членів ЄС збільшити підтримку для України. Ми вже робили багато попереджень, надсилали листи, просили їх сказати, що ми можемо ще зробити.

Нам потрібно більше боєприпасів, більше ракетних установок та боєприпасів до них, тому що установки ППО без перехоплювачів – це як рушниця без патронів. Тож нам потрібно те й те", - зазначив Боррель.

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Дипломат зауважив, що ЄС працює, щоб наростити допомогу для України кожного дня, а не лише в день зустрічі міністрів.

За його словами, триває аналіз поточної ситуації, оцінка потреб, здійснюється контакт із країнами-членами, розсилаються всі необхідні запити.

Сьогодні, наголосив Боррель, настав день, щоб зважити, що можуть зробити країни-члени ЄС, аби відповісти на потреби України.

"Нам потрібно поставити перехоплювачі для батарей, які вони (українці – ред.) вже мають, та збільшити кількість таких батарей. Треба подивитися, що скажуть країни-члени. У Брюсселі ми не маємо таких засобів, їх мають країни-члени. Як це відбудеться – я не можу сказати до зустрічі, але розповім після неї", - додав високий представник ЄС.

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