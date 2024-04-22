УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4728 відвідувачів онлайн
Новини
3 392 21

Клименко про стрілянину на Вінниччині: Ймовірний мотив - перевезення бойових гранат. Злочинці боялися викриття

вбивці

Ймовірно, мотивом стрілянини у поліцейських на Вінниччині є перевезення військовими бойових гранат в автомобілі.

Про це зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі Національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Попередньо, це (мотив скоєння злочину. - Ред.) - перевезення бойових гранат в автомобілі, ці громадяни боялися бути викритими", - сказав міністр.

За словами глави МВС, підозрювані дають свідчення. Вони вже повідомили, куди саме викинули боєприпаси. "Вони вказали, де у водоймі є ці гранати, складені в ящиках. Наразі на місці працюють криміналісти, слідчі й водолази", - додав Клименко.

Щодо зброї, з якої було вбито одного поліцейського й поранено другого, то, як уточнив міністр, знаряддя вбивства вилучено й буде долучено до матеріалів кримінальної справи.

Говорячи про стан пораненого поліцейського, Клименко сказав, що він стабільний, середньої тяжкості.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні обиратимуть запобіжний захід для підозрюваних у розстрілі поліцейського на Вінниччині, - Клименко

Міністр пояснив, що поліцейські в нічний час виконували свої функціональні обов'язки з патрулювання та реагування на порушення.

"Поліцейські їхали з виклику за 102, везли в автомобілі затриманого - домашнього насильника. Вони побачили порушення правил дорожнього руху й зупинили автомобіль", - сказав глава МВС.

Напад на поліцейських на Вінниччині

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області.

22 квітня двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.

Автор: 

Вінницька область (1008) Нацполіція (15129) стрілянина (1777) Клименко Ігор (481)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+8
А скільки дають років за перевезення гранат і за вбивство поліцейського?
показати весь коментар
22.04.2024 11:55
+6
Ну та и что,военные перевозят гранаты,большое дело?
показати весь коментар
22.04.2024 11:56
+5
І знову локшина, що за перезення дають більше ніж за вбивство..., тупорилі менти нас за дурнів мають...
показати весь коментар
22.04.2024 11:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А скільки дають років за перевезення гранат і за вбивство поліцейського?
показати весь коментар
22.04.2024 11:55 Відповісти
та пох... скільки
мова про мотив і причину
тож...
мотив чому вбивали зрозумілий,
не могли допустити щоб хтось побачив щось.
а причина смерті поліцейського,
халатність, непрофесіоналізм, ******* і віра в те що сказав начальник
а нач сказав так
носіть бабло, робіть що хочете і вам нічого не буде
одним словом бессмертні копи
ось тому такий результат
тупість та безвідповідальність!!!
показати весь коментар
22.04.2024 14:30 Відповісти
Ну та и что,военные перевозят гранаты,большое дело?
показати весь коментар
22.04.2024 11:56 Відповісти
Не може бути мотивом перевезення гранат. От якщо вони хотіли підірвати опу, то був би мотив.
показати весь коментар
22.04.2024 12:36 Відповісти
І знову локшина, що за перезення дають більше ніж за вбивство..., тупорилі менти нас за дурнів мають...
показати весь коментар
22.04.2024 11:56 Відповісти
для чого в армії нам 'армія вихователів', колишніх політруків?якщо політруки просовували політику компартії, то для чого нам вихователі? Є ж у командирів купа замів? Для чого ще 'вихователі'?
показати весь коментар
22.04.2024 12:00 Відповісти
Хєрня якась. За гранати поліціянтів не вбивають. Щось посерйозніше було.
показати весь коментар
22.04.2024 12:04 Відповісти
Напевно я вже відсьогодні припиню донатити на потреби ЗСУ, коли там коїться таке свавілля. Ці перевертні також скоїли злочини, використовуючи авто, придбане волонтерами. Автономно злочинці діяти не могли. Там має бути замішане керівництво тієї військової частини, в якій вони проходять службу. Кріпаки воюють, а блатота торгує. Ці двоє лише виконавці.
показати весь коментар
22.04.2024 12:06 Відповісти
правильно, треба донатити на росармію, там, судячи зі всього, що відбувається, одні янголята..., ви мабуть дурний зовсім, або якийсь бот недостріляний, коли думаєте, що під час війни в армії кояться лише прекрасні та героїчні речі... війна це вже злочин й серед тих, хто пішли захищати нас від ворога є багато різних людей..., навіть самі вороги, як і загалом в звичайному житті..., війна просто все дуже загострює...
показати весь коментар
22.04.2024 12:21 Відповісти
Донать тем кто реально на передке, и все что им донят, показывают и отчитываются. Канал мотолайф в Ютубе.
показати весь коментар
22.04.2024 13:26 Відповісти
(( Жахлива трагедія. Навіть не знаю як до неї ставитися. І хлопця шкода, якого вбили. І в одночас я з величезною повагою ставлюся до військових, знаю що їм доводиться бачити, пережити та відчувати на тій клятій війні, і на жаль, знаю який в багатьох з них морально-психологічний стан. Звісно не виправдовую, скоріше дуже росстроєна, що таке може відбутися, і на жаль вже відбулося. Болячє.
показати весь коментар
22.04.2024 12:08 Відповісти
За гранати в людей не стріляють. Було щось інше. Можливо наркота, яку ці мули мали доставити на кордон. Треба турбуватися за ïхнє здоров'я та життя.
показати весь коментар
22.04.2024 12:16 Відповісти
Поясню що було Було батько і син,обидва з фронту.Будь яка загроза синові батьком сприймається десятикратно,те саме і про сина.Копи везли якогось у відділок,їм ще приспічило причепитись до автівки,яка правил не порушувала - це видно з діалогу.Бачили що військові,розуміли що везуть щось недозволене,але розраховували що ті відкупляться або поділяться - це видно з їх легковажної безтурботності.Але там були батько і син,син не хотів підставляти батька,батько - сина.Почалась стрільба.Якби холоднокровно,якби вони професійні бандити якими їх висталяють вже то мали добити живих,вилучити відео і спалити машину.А вони втікли.Я скажу просто - я на їх стороні.я ненавиджу тих наших копів,ту "худобу що пасеться на асфальті"Був час вони тимчасово не брали,а тепер то ті самі жадні,наглі гаїшники,може не такі пузаті...але то як кажуть времєнно...
показати весь коментар
22.04.2024 13:53 Відповісти
Ці двоє злочинців дискредитували усіх військовослужбовців, увесь склад ЗСУ. Це вже реально бізнес на крові. Це напевно прямий наслідок того, що Зеленський безпідставно позбавив посад весь керівний склад ЗСУ. І тепер там керують генерали вигідні Зеленському та безуглій.
показати весь коментар
22.04.2024 12:20 Відповісти
тцк дискредитували усіх військовослужбовців
показати весь коментар
22.04.2024 13:36 Відповісти
злочинці так боялись
що від лініі фронту проїхали зі зброєю не менше 50 "блок постів"
на кожному з якиз менти та гвардійці..
Звісно це не ухілянти!! а дойщіки
показати весь коментар
22.04.2024 12:33 Відповісти
з яких пір в Одесі лінія фронту?
показати весь коментар
22.04.2024 14:04 Відповісти
військослужбовці під час війни можуть їздити поза своєю частиною де їм забагнеться?
показати весь коментар
22.04.2024 13:03 Відповісти
Трудно поверить что эти придурки из за гранат начали стрельбу, и настреляли на пожизненное заключение. За гранаты им как военным, с хорошей характеристикой, светил условный срок. А если бы и дали реальный срок, все равно бы отпустили чуть позже.
показати весь коментар
22.04.2024 13:22 Відповісти
Прикол в том, что они ехали с гранатами не с передка, а как я понял из части, где наверняка сидят тыловые "профессиональные" военные, которые еще и пороха не нюхали, только склады "охраняют".
показати весь коментар
22.04.2024 13:29 Відповісти
І так тяжко роздрукувати на принтері фіктивну накладну чи супровідний лист...сказав пароль, почув правильний, відгук...показав зброю...в нас спецвантаж ідіть *****...це менти..це не всп...можуть перевірити посвідчення водія та техталон..решта за руским кораблем
показати весь коментар
22.04.2024 14:46 Відповісти
 
 