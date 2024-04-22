Клименко про стрілянину на Вінниччині: Ймовірний мотив - перевезення бойових гранат. Злочинці боялися викриття

Ймовірно, мотивом стрілянини у поліцейських на Вінниччині є перевезення військовими бойових гранат в автомобілі.

Про це зазначає міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в ефірі Національного телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Попередньо, це (мотив скоєння злочину. - Ред.) - перевезення бойових гранат в автомобілі, ці громадяни боялися бути викритими", - сказав міністр.

За словами глави МВС, підозрювані дають свідчення. Вони вже повідомили, куди саме викинули боєприпаси. "Вони вказали, де у водоймі є ці гранати, складені в ящиках. Наразі на місці працюють криміналісти, слідчі й водолази", - додав Клименко.

Щодо зброї, з якої було вбито одного поліцейського й поранено другого, то, як уточнив міністр, знаряддя вбивства вилучено й буде долучено до матеріалів кримінальної справи.

Говорячи про стан пораненого поліцейського, Клименко сказав, що він стабільний, середньої тяжкості.

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Міністр пояснив, що поліцейські в нічний час виконували свої функціональні обов'язки з патрулювання та реагування на порушення.

"Поліцейські їхали з виклику за 102, везли в автомобілі затриманого - домашнього насильника. Вони побачили порушення правил дорожнього руху й зупинили автомобіль", - сказав глава МВС.

Напад на поліцейських на Вінниччині

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області.

22 квітня двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.