Європа не має зупинятися у підтримці України попри рішення Палати представників, - Ландсбергіс

Багато європейських союзників "відчули полегшення" після того, як у суботу Палата представників США схвалила виділення допомоги Україні. Проте європейським країнам не варто послаблювати підтримку.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це перед зустріччю міністрами ЄС у Брюсселі заявив глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"Як я вже згадував на початку, я думаю, що тепер багато союзників відчують полегшення, оскільки вони хороші новини надходять зі Сполучених Штатів, але це не має завадити нам робити те, що ми повинні робити", – сказав він.

Ландсбергіс наголосив, що необхідно зробити кроки для посилення ППО України та анонсував певні оголошення з цього приводу. ТА підтримувати всі ініціативи стосовно допомоги Україні, такі як чеська з постачання боєприпасів, і німецька щодо додаткових засобів ППО.

"У Литви є певне обладнання, яке може використовуватися в Україні, і про це буде пізніше оголошено сьогодні, я сподіваюся", – додав литовський міністр.

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Говорячи про ухвалене Палатою представників рішення, Ландсбергіс заявив, що "ми ухилилися від історичної кулі, але, на жаль, ще багато куль на шляху".

"Тому ми можемо порадіти один день, але ми повинні бути готові до битви, яка прийде завтра, і тому не може бути ніякого припинення допомоги Україні", – резюмував міністр.

. Допомога США Україні

Палата представників Конгресу США проголосувала за виділення Україні понад $60 млрд допомоги. Він передбачає також передачу Києву ATACMS. Водночас президент США може відкласти рішення щодо ATACMS, якщо воно "шкодитиме інтересам національної безпеки США".

Раніше повідомлялось, що у Білому домі очікують, що постачання американської військової допомоги почнуться "одразу ж" після того, як відповідне додаткове фінансування схвалить Конгрес США.

У Сенаті США заявили, що швидко ухвалять законопроєкти спікера Палати представників Майка Джонсона, зокрема про допомогу Україні.

Європейські лідери відреагували на довгоочікуване голосування у Палаті представників США за надання допомоги Україні на суму $60,8 млрд. Представники низки країн висловились за те, щоб також зробити більше задля підтримки України у протистоянні російській агресії.