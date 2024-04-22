УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4728 відвідувачів онлайн
Новини
2 115 7

ДБР про підозру причетним до нападу на поліцейських: перевіряється інформація щодо викрадення вибухівки та зброї

вбивці

ДБР розслідує факт дезертирства військовослужбовців, причетних до розстрілу правоохоронців на Вінниччині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.

Як зазначається, працівники ДБР повідомили про підозру у дезертирстві військовослужбовцям, причетним до розстрілу поліцейських на Вінниччині. Також перевіряється інформація щодо викрадення підозрюваними вибухівки та зброї з підрозділу їх військової частини.

За даними слідства, 19 квітня 2024 року, військовослужбовці: батько та син - самовільно покинули військову частину в Одеській області. Вони викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним з них. Надалі, близько 2 години ночі 20 квітня 2024 року у Вінницькій області, фігуранти поцілили у правоохоронців та втекли з місця події.

Також читайте: Сьогодні обиратимуть запобіжний захід для підозрюваних у розстрілі поліцейського на Вінниччині, - Клименко

Напад на поліцейських на Вінниччині

Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.

28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.

Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.

Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області.

22 квітня двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.

Автор: 

Вінницька область (1008) Нацполіція (15129) стрілянина (1777) ДБР (3469)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ясна річ, що командування частини зараз казатиме, що вони дизертири. А чого ж вони цього одразу не заявили? Не виключаю, що там існував якийсь канал продажу зброї, але цього разу стався збій. ЗА життя цих двох не дам нині й копійки!
показати весь коментар
22.04.2024 12:17 Відповісти
Вы думаете их замочат в изоляторе?типо повесились.
показати весь коментар
22.04.2024 12:22 Відповісти
одна фраза!!! вони викрали свій табельний пістолет, відразу показує що справу замилюють.
бо викрасти ствол в чергового по вч чи з ружкімнати неможливо без ліквідації чергової зміни.
а просто так ніхто зброю не дасть.
1000% що він носив ствол постійно....
показати весь коментар
22.04.2024 14:25 Відповісти
Какие-то мансы, которые не вяжутся между собой: Сбежали с табельным оружием и гранатами, поди и донатное авто прихватили - с какой целью, если их уже будут искать. Мож включили ухылянтiв, если бы не ночная заруба с ментами, сбагрили бы авто с оружием и действительно попытались чухнуть заграницу ... хотя этот вариант заведомо ущербный, бо за границей нужно как-то легализоваться. Совсем безглуздий вояж.
показати весь коментар
22.04.2024 12:19 Відповісти
Главное на самих себя не выйти,сделать эту парочку и расхитителями и торговцами и перевозщиками - это будет сложно.
показати весь коментар
22.04.2024 12:41 Відповісти
Видно, що злочинне угруповання діяло вже по накатаній схемі і не один раз. Всі були в шоколаді. Шкода хлопців-поліцейських, які повірили у порядність осіб у військовій формі. Командування військової частини зараз буде намагатись видати тих двох за дезертирів. Вони, скоріш за все, лише виконавці.
показати весь коментар
22.04.2024 12:52 Відповісти
 
 