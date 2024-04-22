ДБР про підозру причетним до нападу на поліцейських: перевіряється інформація щодо викрадення вибухівки та зброї
ДБР розслідує факт дезертирства військовослужбовців, причетних до розстрілу правоохоронців на Вінниччині.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДБР.
Як зазначається, працівники ДБР повідомили про підозру у дезертирстві військовослужбовцям, причетним до розстрілу поліцейських на Вінниччині. Також перевіряється інформація щодо викрадення підозрюваними вибухівки та зброї з підрозділу їх військової частини.
За даними слідства, 19 квітня 2024 року, військовослужбовці: батько та син - самовільно покинули військову частину в Одеській області. Вони викрали табельний пістолет, який був закріплений за одним з них. Надалі, близько 2 години ночі 20 квітня 2024 року у Вінницькій області, фігуранти поцілили у правоохоронців та втекли з місця події.
Напад на поліцейських на Вінниччині
Нагадаємо, 20 квітня, вночі у Гайсинському районі Вінницької області працівники поліції зупинили для перевірки невідомий автомобіль. В авто перебували двоє чоловіків, які відкрили вогонь по поліцейських.
28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу спростувала інформацію ЗМІ про те, що вбивця поліцейського на Вінниччині, а також другий нападник нібито є військовослужбовцями бригади. В Офісі генпрокурора зазначили, що перевіряється причетність до злочину двох військовослужбовців.
Згодом стало відомо, що на відео розстрілу поліцейського на Вінниччині, яке поширюється в медіа, присутні військовослужбовці однієї із військових частин Сухопутних військ Збройних Сил України.
Також правоохоронці виявили автівку, в якій були підозрювані у вбивстві поліцейського на Вінниччині. 21 квітня стало відомо, що нападників на поліцейських затримали в Одеській області.
22 квітня двом військовослужбовцям, які влаштували стрілянину на Вінниччині, повідомлено про підозру у вбивстві та замаху на життя поліцейських, а також у дезертирстві.
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бо викрасти ствол в чергового по вч чи з ружкімнати неможливо без ліквідації чергової зміни.
а просто так ніхто зброю не дасть.
1000% що він носив ствол постійно....