Червінському продовжили строк тримання під вартою, без захисників. Зараз він у СІЗО, - адвокат Лисенко

Кіровоградський райсуд продовжив строк тримання під вартою на 60 днів полковнику ССО Роману Червінському. Його перевели до Кіровоградського СІЗО.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ повідомив адвокат Сергій Лисенко.

За словами захисника, в понеділок адвокатами було отримано ухвалу згідно з якою у п'ятницю ввечері суд продовжив строк тримання Червінського під вартою. Згідно даної ухвали, прокурором заявлено клопотання про продовження строку тримання під вартою. Думка Червінського, який теж присутній в засіданні судом не заслухана і не врахована.

Захисники Червінського в засіданні відсутні, оскільки перед цим було чотири рази підряд оголошено сигнал повітряної тривоги, і вони фізично не встигли повернутися до суду, в якому укриття взагалі відсутнє.

Більше того, до розгляду цього питання не залучали навіть адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, що є грубим порушенням права на захист.

Оскільки стаття Кримінального кодексу, за якою обвинувачують Червінського, передбачає покарання понад 10 років, питання про продовження тримання під вартою має обовʼязково розглядатися в присутності захисників.

Хоча суд і послався на статтю 615 КПК, в якій йдеться про особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану, однак зробив це необґрунтовано і незаконно, оскільки право на захист ця стаття не скасовує.

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Захист Червінського подаватиме апеляцію на зазначене рішення суду, також, звертатимуться зі скаргами до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів і до Вищої ради правосуддя.

"Якщо нам відмовлять у розгляді апеляції, будемо звертатись до касаційної інстанції", - наголосив він.

Лисенко також додав, що поки його підзахисний утримувався в ізоляторі СБУ, то до нього застосовувались заходи безпеки.

"Тепер він на загальних підставах перебуває в Кропивницькому СІЗО, тому ми будемо звертатися до прокуратури і суду з вимогою застосувати до Червінського заходи безпеки", - підсумував він.

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Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

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