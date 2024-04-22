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Новини
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Червінському продовжили строк тримання під вартою, без захисників. Зараз він у СІЗО, - адвокат Лисенко

червінський

Кіровоградський райсуд продовжив строк тримання під вартою на 60 днів полковнику ССО Роману Червінському. Його перевели до Кіровоградського СІЗО.

Про це у коментарі Цензор.НЕТ повідомив адвокат Сергій Лисенко.

За словами захисника, в понеділок адвокатами було отримано ухвалу згідно з якою у п'ятницю ввечері суд продовжив строк тримання Червінського під вартою. Згідно даної ухвали, прокурором заявлено клопотання про продовження строку тримання під вартою. Думка Червінського, який теж присутній в засіданні судом не заслухана і не врахована.

Захисники Червінського в засіданні відсутні, оскільки перед цим було чотири рази підряд оголошено сигнал повітряної тривоги, і вони фізично не встигли повернутися до суду, в якому укриття взагалі відсутнє.

Більше того, до розгляду цього питання не залучали навіть адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, що є грубим порушенням права на захист.

Оскільки стаття Кримінального кодексу, за якою обвинувачують Червінського, передбачає покарання понад 10 років, питання про продовження тримання під вартою має обовʼязково розглядатися в присутності захисників.

Хоча суд і послався на статтю 615 КПК, в якій йдеться про особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану, однак зробив це необґрунтовано і незаконно, оскільки право на захист ця стаття не скасовує.

Також читайте: 19 квітня судді відмовились розглядати справу Червінського. Про дату, час і місце наступного засідання не повідомили. Місцезнаходження ексрозвідника наразі не відоме, - адвокат Глоба. ФОТО

Захист Червінського подаватиме апеляцію на зазначене рішення суду, також, звертатимуться зі скаргами до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів і до Вищої ради правосуддя.

"Якщо нам відмовлять у розгляді апеляції, будемо звертатись до касаційної інстанції", - наголосив він.

Лисенко також додав, що поки його підзахисний утримувався в ізоляторі СБУ, то до нього застосовувались заходи безпеки.

"Тепер він на загальних підставах перебуває в Кропивницькому СІЗО, тому ми будемо звертатися до прокуратури і суду з вимогою застосувати до Червінського заходи безпеки", - підсумував він.

Читайте: Немає жодної інформації щодо місцеперебування Червінського, він міг бути викрадений для передачі РФ, - адвокат Йосипов

Справа Романа Червінського

ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.

Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".

У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.

Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.

Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.

У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.

28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.

Дивіться: У Кропивницькому під судом проходить мітинг на підтримку Червінського. ВIДЕО

Автор: 

Кропивницький (342) суд (11648) Червінський (146)


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Топ коментарі
+54
..усі причетні до "справи Червінського" злочиці на чолі з дермаком згодом, після закінчення безтолкового прездобольства Зєлі, мають дружно сісти за свої злочини...
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22.04.2024 12:16
+37
зелена мерзенна гидота панує....
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22.04.2024 12:17
+29
авто зрадників постійно вибухають на окупованих територіях , а що продажні судді їздять на броньованих ?
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22.04.2024 12:16
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Так вчора писали шо Червінський десь пропав...
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22.04.2024 12:12 Відповісти
Це балаканина, як дим в очі, отим 73% - хотьпаржом або, акакаяразніца ….
Кров, як воду, точить!.. А братія мовчить собі, Витріщивши очі!….
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22.04.2024 12:21 Відповісти
Альтернатива балаканині.
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22.04.2024 12:33 Відповісти
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22.04.2024 18:32 Відповісти
А хто то біля колони стоїть?
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22.04.2024 19:38 Відповісти
Придивився - Хомчак. Це перша ******* весьолих ребят. Далі буде жара і па пріколу - уєдут всє.
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22.04.2024 21:57 Відповісти
..усі причетні до "справи Червінського" злочиці на чолі з дермаком згодом, після закінчення безтолкового прездобольства Зєлі, мають дружно сісти за свої злочини...
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22.04.2024 12:16 Відповісти
Голова СБУ Василь Малюк заявив, що в.о. командира військової частини, який https://nv.ua/ukr/ukraine/events/obstril-aerodromu-kanatove-ukrajinskomu-viyskovomu-povidomili-pro-pidozru-novini-ukrajini-50319407.html самовільно організував «операцію» із захоплення російського літака , -

офіцер Сил спецоперацій Роман Червінський.

В інтерв'ю https://interfax.com.ua/news/general/905443.html Інтерфакс-Україна Малюк звинуватив Червінського в тому, що він «переховується від слідства, не приходить на допити і навіть відсутній за місцем проживання»

https://nv.ua/ukr/ukraine/events/roman-chervinskiy-organizuvav-operaciyu-iz-zahoplennya-litaka-rf-glava-sbu-malyuk-podrobici-50319434.html
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22.04.2024 12:30 Відповісти
В СБУ Малюк був заступником БАКАНОВА

На празднование дня рождения замглавы Офиса президента https://file.liga.net/persons/tatarov-oleg Олега Татарова съехались топ-чиновники правоохранительных ведомств, в том числе и связанные с расследованием дела против него.

Об этом говорится в репортаже https://www.youtube.com/watch?v=_AqjASJIy7U УП со дня рождения Татарова.

Там же был и Малюк
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22.04.2024 12:32 Відповісти
Татаров был на праздновании Дня рождения Зеленского, - Бутусов

https://24tv.ua/ru/tatarov-byl-prazdnovanii-dnja-rozhdenija-zelenskogo-butusov_n1525444

Вот вам и вся "цепочка"
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22.04.2024 12:35 Відповісти
включаючи конвоїрів
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22.04.2024 13:19 Відповісти
авто зрадників постійно вибухають на окупованих територіях , а що продажні судді їздять на броньованих ?
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22.04.2024 12:16 Відповісти
Так судді всього на всього виконавці злочинних наказів ОПи.
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22.04.2024 12:20 Відповісти
так чому тоді вбивця моєї матері 2 роки гуляє , а не отримав вирок за скоєне ? після того як в 2-3 авто випадково вибухне газ , вироки стануть більш справедливими , а судді не будуть виконувати злочині накази звідки б вони не надходили .
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22.04.2024 12:26 Відповісти
Маю сумніви, що судді на газу їздять
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22.04.2024 12:35 Відповісти
"... чому ... вбивця ... матері ... гуляє ?" - питання до кого ? до себе ?
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22.04.2024 12:36 Відповісти
+++++ !
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22.04.2024 12:45 Відповісти
питання до українського правосуддя і до тих хто його "реформував" .
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22.04.2024 13:27 Відповісти
Тоді це питання до Вас, шановний, - Чому вбивця Вашої матері і судді 2 роки гуляють і чому в них "випадково" не вибухнув газ?! -
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22.04.2024 12:44 Відповісти
в мене не такі можливості як в друзів Червінського , але всьому всіх час ...
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22.04.2024 13:36 Відповісти
Суддя взагалі не повинен знати, кого він судить. Він повинен оперувати фактами, свідченнями, доказами і законом, але без прив'язки до особи обвинувачуваного. Свідок №1, свідок №2 і так далі. Без прізвищ, без облич. Тільки тоді можна отримати справедливий та неупереджений вирок. Замінити всіх суддів штучним інтелектом!
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22.04.2024 13:12 Відповісти
Ви будете здивовані, коли я вам скажу, що президент воюючої країни не повинен зливати ворогу спецоперації типу "Вагнергейт", розміновувати південь країни та акваторії моря перед самим вторгненням, а уряд замість закупки та виготовлення зброї класти асфальт .... ну і так далі по переліку. Ви це все і без мене добре знаєте, а по-факту, як казав Л. М. Кравчук, - Маємо те, що маємо! -
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22.04.2024 13:32 Відповісти
Це ж спадкова суддівська мафія портнова. Їх захищають силовики і система зеленого антимайдану єрмака-татарова
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22.04.2024 16:56 Відповісти
зелена мерзенна гидота панує....
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22.04.2024 12:17 Відповісти
Гнидюшник,тут немає чого казати.
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22.04.2024 12:17 Відповісти
А братія мовчить собі, Витріщивши очі! Як ягнята; "Нехай,- каже, Може, так і треба". Так і треба! бо немає. Господа на небі! А ви в ярмі падаєте. Та якогось….
Співпадіння… чи пророцтво Т Шевченка….

Привладні особи, усим своїми діями/силами, спонукають Українців до ВРАДІЇКИ2… Але, одразу ж волають, на ОХЛОмарафоні, про МАЙДАН3 від московитів!!
Пильнуймо за Україною та Патріотами України!
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22.04.2024 12:19 Відповісти
ЗЕкривосуддя на ділі....

все по-плану...по-оманському плану....
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22.04.2024 12:19 Відповісти
Воронки-бусіки,трійки-судді,зелене п
легітимне х..о - кат українців.
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22.04.2024 12:26 Відповісти
скільки можуть тримати 1 рік ? а далі в мінус бюджет країни буде
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22.04.2024 12:59 Відповісти
Суки зеленоморді, що хотять те творят......
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22.04.2024 13:03 Відповісти
Для справки не хватает сколько было прилетов по "Канатове" до операции. И почему в провале обвиняют только одного человека.
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22.04.2024 13:07 Відповісти
тобто Червінського викрадено
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22.04.2024 13:30 Відповісти
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22.04.2024 13:55 Відповісти
А ще: де наші снаряди ракети та танки і хто винен у тому що гинуть наші воїни… Байден, відповідай!!! Очі не відводь я твій зе!лений вирок!!!
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22.04.2024 15:11 Відповісти
Невідома група озброєних людей у формі поліції захопила і вивезла в невідомому напрямку головного свідка у справі вагнерівців і звинувачень Зеленського в передачі їх Росії, Романа Червінського, термін арешту якого закінчився і продовжений не був в встановлений законом термін.

22.‎04.‎2024 788 доба війни

21 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
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22.04.2024 13:30 Відповісти
Шапкокрад вірував, що його влада - назавжди. Команданте Козир, схоже, вірує у те ж саме.
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22.04.2024 13:44 Відповісти
Суддівсько- сепарська свора сподівається, що під час шухеру татарав буде їх рятувати?
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22.04.2024 13:49 Відповісти
еще кто то удивляется, что нам ни кто не хочет помогать??? потому что бенин Оманский Нарик собрал вокруг себя фсбэшную кодлу и выполняет забоганки кремля, разворовывают помощь, судят боевых офицеров, выполняют оманский договорняк....а Отупевшее ЗЕ Быдло хавает единый гавнофон который и оплачивает....
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22.04.2024 14:06 Відповісти
Зеленський ментально теж диктатор, але поки дрібнуватий. Мститься тим, кого вважає супротивником або конкурентом, руками корумпованого оточення та суддів. Мабуть згодом теж сподівається втекти від відповідальності за кордон і верещати про політичні переслідування. Ганьба держави!
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22.04.2024 14:32 Відповісти
олег

@shwejk1

А чому Офіс Омбудсмана України - Дмитро Лубінець не звернув і не звертає увагу за порушенням конституційних прав і свобод людини і громадянина України Червінського Романа Григоровича ??? Чого боїться Омбудсман в країні вільних людей???
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22.04.2024 14:37 Відповісти
Боїться втратити свою хлібну посаду.
Коли, нарешті, злетить ця нікчемна продажна, зрадницька влада, саме перше, що тре зробити, це провести реальну справжню люстрацію. Заплямував себе зв'язками з зелено-синіми зрадниками та їх посіпаками--одразу нах!
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22.04.2024 14:56 Відповісти
пОПа рулить.
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22.04.2024 15:07 Відповісти
Знаєте, стільки думок, так хочеться багато написати. Писала, стирала.
Стільки огиди і матюків, що самій стає противно за себе. Тож подумала і вирішила написати тільки одне речення:
Україна переможе, а вся нечисть як росіянська, так і зелена " українська" буде знищина і відправлена в пекло, де їм і місце.
Слава Україні!!! Слава Героям!!!
Слава Ісусу Христу, спасителю і визволителю нашому!!! Амінь
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22.04.2024 15:23 Відповісти
Всі оці коменти на будь якому ресурсі - це все тіки на руку, причому руку жидів, котрі зараз при владі та керують Україною та крадуть, крадуть - поки українці не скинуть цю зграю - а вони її вже не скинуть. Тому - курси від керівника гур - і - розвідником, у Европу. Хай тут маха безумна йде на фронт - може хтось трахне.
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22.04.2024 15:28 Відповісти
Хто такий Роман Червінський?

Роман Червінський - колишній співробітник Служби безпеки України і Головного управління розвідки, який, за його ж словами, був долучений до низки спецоперацій, що провели українські силовики у період 2014-2021 років.

Одна з таких операцій - вивезення з окупованого міста Сніжне на Донеччині важливого на той час свідка у справі про збиття Боїнга МН17 Володимира Цемаха, якого у 2019 році, не без скандалу, https://www.radiosvoboda.org/a/30150564.html Київ віддав Москві в рамках обміну.
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22.04.2024 15:33 Відповісти
Друга гучна спецоперація, до якої був долучений Червінський - «Авеню», або, як її ще називають, «Вагнергейт»: СБУ і ГУР влітку 2020 року виманили до Мінська 33 найманців групи «Вагнер».

Однак в останній момент «вагнерівців» у Білорусі викрили та заарештували, а згодом видали до Росії. Пізніше

ЧЕРВІНСЬКИЙ ДОПУСТИВ, ЩО ПРОВАЛ ОПЕРАЦІЇ СТАВСЯ ЧЕРЕЗ ВИТІК ІНФОРМАЦІЇ З ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА, НАТЯКАЮЧИ НА ТЕ, ЩО В ОП СИДЯТЬ «КРОТИ».



https://www.radiosvoboda.org/a/roman-chervinskyy-ataka-kanatove-aresht-bankova/32394904.html

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22.04.2024 15:37 Відповісти
Ось вам і вся відповідь на те, чому Червінський сидить за гратами!

21 квітня СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ за погодженням із Офісом генпрокурора оголосила Роману Червінському підозру за статтею «перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень»

Голова СБУ Василь Малюк, не чекаючи на рішення суду, вже заявив, що Роман Червінський - «негідник, дії якого призвели до смерті одного українського військового і поранення ще сімнадцяти».

Радіо Свобода запитало у Малюка, чи готовий він вибачитися за «негідника», якщо суд виправдає Червінського. Відповіді ми не отримали

https://www.radiosvoboda.org/a/roman-chervinskyy-ataka-kanatove-aresht-bankova/32394904.html
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22.04.2024 15:38 Відповісти
А ті два кондоми що зробили селфі на львівському полігона по якому кремлівці послали туди ракету по малороській лозиці Малюка мабуть патріоти.
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22.04.2024 18:04 Відповісти
Покидьки
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22.04.2024 18:38 Відповісти
ЗЄ - Єрмак- Татаров - Малюк -...
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22.04.2024 15:40 Відповісти
Це банда зелених , яка знущається над патріотом Червінським ,
Який знає всю правду про злочини Зе і його команди 🙁
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22.04.2024 19:23 Відповісти
Тг канал з оперативними новинами по Роману Червінському: https://t.me/libertatemua
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22.04.2024 16:59 Відповісти
Просто гандони. Сказати більше нічого...
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22.04.2024 17:39 Відповісти
Більш мстивої влади ніж риги і їх пасинки не існує у світі .....
Не можуть пробачити викриття співпраці Зеленського і Єрмака з путіним у справі вагнерівців, тоді Зе владу тицьнули лицем у їх же лайно перед усім світом. Нездорова сімпатія Зеленського до кремля і путіна стала відома усьому світу.
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22.04.2024 18:00 Відповісти
Кріт Татаров розпоясався! Всякий страх втратив, видно нерви здають. Це добре...
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22.04.2024 19:24 Відповісти
Кончена влада на чолі з зеленськім, слів не має тіки мати напрошуються😡😡😡😡
Якшо президент бореться з патріотами України то якої країни він президент? Надія тіки на то шо він просрочіний і констітуційний суд не підтвердить його легітимність🙄🙏
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22.04.2024 19:36 Відповісти
от твари..
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22.04.2024 20:29 Відповісти
і скажіть що зебіл особисто не дзвонив
ну не повірю я
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22.04.2024 20:53 Відповісти
Білл Гетс сазав, що штучний інтелект (ШІ) гарантовано не замінить спеціалістів тільки трьох напрямів: енергетика, біологія, тих хто займається штучним інтелектом.

Пора наших суддів замінити штучним інтелектом.
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22.04.2024 22:16 Відповісти
Чтобы понять, что у власти в Украине пророссийская банда есть томА доказательств... НО достаточно и вот этой расправы над Червинским.
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22.04.2024 23:34 Відповісти
 
 