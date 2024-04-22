Червінському продовжили строк тримання під вартою, без захисників. Зараз він у СІЗО, - адвокат Лисенко
Кіровоградський райсуд продовжив строк тримання під вартою на 60 днів полковнику ССО Роману Червінському. Його перевели до Кіровоградського СІЗО.
Про це у коментарі Цензор.НЕТ повідомив адвокат Сергій Лисенко.
За словами захисника, в понеділок адвокатами було отримано ухвалу згідно з якою у п'ятницю ввечері суд продовжив строк тримання Червінського під вартою. Згідно даної ухвали, прокурором заявлено клопотання про продовження строку тримання під вартою. Думка Червінського, який теж присутній в засіданні судом не заслухана і не врахована.
Захисники Червінського в засіданні відсутні, оскільки перед цим було чотири рази підряд оголошено сигнал повітряної тривоги, і вони фізично не встигли повернутися до суду, в якому укриття взагалі відсутнє.
Більше того, до розгляду цього питання не залучали навіть адвокатів, які надають безоплатну правову допомогу, що є грубим порушенням права на захист.
Оскільки стаття Кримінального кодексу, за якою обвинувачують Червінського, передбачає покарання понад 10 років, питання про продовження тримання під вартою має обовʼязково розглядатися в присутності захисників.
Хоча суд і послався на статтю 615 КПК, в якій йдеться про особливий режим кримінального провадження в умовах воєнного стану, однак зробив це необґрунтовано і незаконно, оскільки право на захист ця стаття не скасовує.
Захист Червінського подаватиме апеляцію на зазначене рішення суду, також, звертатимуться зі скаргами до кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів і до Вищої ради правосуддя.
"Якщо нам відмовлять у розгляді апеляції, будемо звертатись до касаційної інстанції", - наголосив він.
Лисенко також додав, що поки його підзахисний утримувався в ізоляторі СБУ, то до нього застосовувались заходи безпеки.
"Тепер він на загальних підставах перебуває в Кропивницькому СІЗО, тому ми будемо звертатися до прокуратури і суду з вимогою застосувати до Червінського заходи безпеки", - підсумував він.
Справа Романа Червінського
ЗМІ повідомляли, що українські військові кілька місяців вербували пілота РФ для викрадення літака. Серед них, за даними ЗМІ, був Роман Червінський. Згодом, як зазначили в СБУ, "операція" проводилася попри заперечення СБУ та без згоди відповідних державних органів. У результаті ворог отримав дані про розміщення на аеродромі "Канатове" особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Це дало змогу ЗС РФ обстріляти летовище.
Згодом Червінський дав Цензор.НЕТ ексклюзивне інтерв'ю, де розповів про операцію на аеродромі "Канатове".
У квітні 2023 СБУ повідомила про підозру Червінському у справі про обстріл окупантами аеродрому "Канатове" на Кіровоградщині. Його затримали на Тернопільщині.
Генерал-майор Віктор Ганущак, у підпорядкуванні якого перебувала військова частина, в яку був зарахований на посаду заступника командира полковник Червінський, розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ, що операцію на аеродромі "Канатове" було погоджено з вищим керівництвом ЗСУ. Проте суд відмовився заслухати Ганущака та не приймав докази на користь Червінського.
Роман Червінський був одним із розвідників, які у 2020 організовували операцію із затримання російських найманців з ПВК "Вагнер", виманюючи їх у Білорусь. Там найманці мали б сісти на літак, який згодом українські спецслужби аварійно посадили б в Україні. Проте операція зірвалася. 24 червня 2021 президент Зеленський підтвердив підготовку спецоперації щодо "вагнерівців". Також Зеленський заявив, що спецоперація щодо "вагнерівців" - ідея інших країн і Україну максимально втягували в це питання.
У грудні 2021 року розвідники ГУР МО Червінський та Семенюк розповіли про зраду операції. За словами Червінського, кілька людей з Офісу Президента могли "злити" інформацію щодо операції із затримання "вагнерівців". Також він розповів, що Офіс Президента погрожував ексрозвідникам кримінальними провадженнями.
28 грудня 2023 року полковнику Роману Червінському повідомлено про підозру в спробі заволодіти 100 тисячами доларів США, видаючи себе за посадовця Державної фіскальної служби.
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Кров, як воду, точить!.. А братія мовчить собі, Витріщивши очі!….
офіцер Сил спецоперацій Роман Червінський.
В інтерв'ю https://interfax.com.ua/news/general/905443.html Інтерфакс-Україна Малюк звинуватив Червінського в тому, що він «переховується від слідства, не приходить на допити і навіть відсутній за місцем проживання»
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/roman-chervinskiy-organizuvav-operaciyu-iz-zahoplennya-litaka-rf-glava-sbu-malyuk-podrobici-50319434.html
На празднование дня рождения замглавы Офиса президента https://file.liga.net/persons/tatarov-oleg Олега Татарова съехались топ-чиновники правоохранительных ведомств, в том числе и связанные с расследованием дела против него.
Об этом говорится в репортаже https://www.youtube.com/watch?v=_AqjASJIy7U УП со дня рождения Татарова.
Там же был и Малюк
https://24tv.ua/ru/tatarov-byl-prazdnovanii-dnja-rozhdenija-zelenskogo-butusov_n1525444
Вот вам и вся "цепочка"
Співпадіння… чи пророцтво Т Шевченка….
Привладні особи, усим своїми діями/силами, спонукають Українців до ВРАДІЇКИ2… Але, одразу ж волають, на ОХЛОмарафоні, про МАЙДАН3 від московитів!!
Пильнуймо за Україною та Патріотами України!
все по-плану...по-оманському плану....
легітимне х..о - кат українців.
22.04.2024 788 доба війни
21 доба неконституційної пролонгації правління режиму Зеленського з елементами позаконституційного обмеження конституційних прав і свобод українського народу. https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html?m=1
@shwejk1
А чому Офіс Омбудсмана України - Дмитро Лубінець не звернув і не звертає увагу за порушенням конституційних прав і свобод людини і громадянина України Червінського Романа Григоровича ??? Чого боїться Омбудсман в країні вільних людей???
Коли, нарешті, злетить ця нікчемна продажна, зрадницька влада, саме перше, що тре зробити, це провести реальну справжню люстрацію. Заплямував себе зв'язками з зелено-синіми зрадниками та їх посіпаками--одразу нах!
Стільки огиди і матюків, що самій стає противно за себе. Тож подумала і вирішила написати тільки одне речення:
Україна переможе, а вся нечисть як росіянська, так і зелена " українська" буде знищина і відправлена в пекло, де їм і місце.
Слава Україні!!! Слава Героям!!!
Слава Ісусу Христу, спасителю і визволителю нашому!!! Амінь
Роман Червінський - колишній співробітник Служби безпеки України і Головного управління розвідки, який, за його ж словами, був долучений до низки спецоперацій, що провели українські силовики у період 2014-2021 років.
Одна з таких операцій - вивезення з окупованого міста Сніжне на Донеччині важливого на той час свідка у справі про збиття Боїнга МН17 Володимира Цемаха, якого у 2019 році, не без скандалу, https://www.radiosvoboda.org/a/30150564.html Київ віддав Москві в рамках обміну.
Однак в останній момент «вагнерівців» у Білорусі викрили та заарештували, а згодом видали до Росії. Пізніше
ЧЕРВІНСЬКИЙ ДОПУСТИВ, ЩО ПРОВАЛ ОПЕРАЦІЇ СТАВСЯ ЧЕРЕЗ ВИТІК ІНФОРМАЦІЇ З ОФІСУ ПРЕЗИДЕНТА, НАТЯКАЮЧИ НА ТЕ, ЩО В ОП СИДЯТЬ «КРОТИ».
https://www.radiosvoboda.org/a/roman-chervinskyy-ataka-kanatove-aresht-bankova/32394904.html
21 квітня СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ за погодженням із Офісом генпрокурора оголосила Роману Червінському підозру за статтею «перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень»
Голова СБУ Василь Малюк, не чекаючи на рішення суду, вже заявив, що Роман Червінський - «негідник, дії якого призвели до смерті одного українського військового і поранення ще сімнадцяти».
Радіо Свобода запитало у Малюка, чи готовий він вибачитися за «негідника», якщо суд виправдає Червінського. Відповіді ми не отримали
https://www.radiosvoboda.org/a/roman-chervinskyy-ataka-kanatove-aresht-bankova/32394904.html
Який знає всю правду про злочини Зе і його команди 🙁
Не можуть пробачити викриття співпраці Зеленського і Єрмака з путіним у справі вагнерівців, тоді Зе владу тицьнули лицем у їх же лайно перед усім світом. Нездорова сімпатія Зеленського до кремля і путіна стала відома усьому світу.
Якшо президент бореться з патріотами України то якої країни він президент? Надія тіки на то шо він просрочіний і констітуційний суд не підтвердить його легітимність🙄🙏
ну не повірю я
Пора наших суддів замінити штучним інтелектом.